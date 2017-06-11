"Раменский Рембо". Как спецназ дачника с гранатами ловил

Шесть часов батальон силовиков вёл в Раменском районе Подмосковья бой с бывшим воином-афганцем, который без всякой причины расстрелял четырёх соседей.

Бойцам Росгвардии после долгих и безуспешных переговоров пришлось убить опасного вооружённого преступника — 49-летнего жителя дачного посёлка Кратово Игоря Зенкова, устроившего бойню около своего дома. Вечером он застрелил двух соседей, затем открыл беспорядочную стрельбу по улице. От случайных пуль погибла ещё одна местная жительница, был тяжело ранен её муж, который также скончался. Во время штурма Зенков поджёг дом, бросил гранату в бойцов Росгвардии, ранив одного из них, а сам смог сбежать. Что касается причин бойни, то, по предварительным данным, Зенков мог быть психически болен.

Не успели инспекторы Росгвардии начать массовые проверки оружия у дачников после бойни в Тверской области, где житель Москвы Сергей Егоров хладнокровно расстрелял из ружья девять человек, как настоящий бой развернулся в Московской области.

Примерно в шесть часов вечера тихий дачный посёлок "Кратово", расположенный в Раменском районе, был взбудоражен выстрелами, которые доносились со стороны одного из местных автосервисов. Когда туда потянулись соседи, то они наткнулись около дома Игоря Зенкова на двух лежащих на дороге мужчин.

Соседи также чуть не поплатились за любопытство жизнью.

— Я сначала раз — слышу выстрел и вижу, что у него грудина вся в крови. Я всё бросил и стартанул сюда, к дому. И он упал. Оказывается, он стрелял оттуда — и выстрел насквозь прошёл. Он ему в спину попал. Прям промеж лопаток, где солнечное сплетение, — вот такая дыра. Это не пуля, это дробь. Хорошо, что я пацана домой отправил. Мы стояли, и ведь он мог попасть в нас. У меня сейчас мурашки по коже, — рассказывает паблику Mach один из жителей посёлка.

Вскоре стало понятно, что стреляют именно из дома Зенкова. Очередные выстрелы сразили супругов, которые оказались перед домом. Оба были ранены в грудь. Соседи вызвали полицию и скорую, которая доставила их в ближайшую больницу. Несмотря на все усилия врачей, женщина скончалась. Это была 33-летняя местная жительница Марина А. Её муж Геннадий долго находился в тяжёлом состоянии, но спасти его также не удалось.

Вскоре привезли ещё одного раненого — Зафара Д. Он получил пулю в левую стопу. В это время к дому прибыл отряд спецназа Росгвардии, который сразу же оцепил участок и стал готовиться к штурму. Стрелок, а им действительно оказался Игорь Зенков, на переговоры не шёл и сдаваться не собирался. Мало того, он открыл прицельный огонь по бойцам Росгвардии. Несколько часов он перебегал по дому, обстреливая машину СОБРа, стоящую перед его домом. А в это время бойцы Росгвардии окружали его, отвлекая внимание Зенкова одиночными выстрелами с разных сторон.

Зенков оказался не простым дачником: когда-то он прошёл Афганистан, затем работал в милиции Раменского, после чего ушёл в охрану МЧС Жуковского. Так что военное дело он знал хорошо и мог свободно обращаться с оружием и взрывчаткой.

Даже во время перестрелки полицейские гоняли толпу зевак, которая собралась с пивом и чипсами посмотреть настоящий боевик, не отдавая себе отчёта об опасности.

Примерно в восемь часов вечера Росгвардия пошла на штурм дома, забрасывая его светошумовыми гранатами. На доме загорелась крыша. Во время штурма Зенков бросил в спецназовцев гранату, которая тяжело ранила одного из них, а сам успел скрыться в лесу.

Врачи осмотрели лежавших на дороге мужчин и лишь констатировали их смерть от огнестрельных ранений. Предварительно выяснилось, что погибшими были 45-летний Константин Лебедев и 50-летний Дмитрий Соловьёв.

Позже выяснилось, что при штурме был ранен не один силовик.

— На протяжении нескольких часов Зенков отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четверо спецназовцев. Ранения лёгкие, здоровью ничего не угрожает, — заявил глава МВД Владимир Колокольцев, который приезжал на место событий.

Около 250 бойцов Росгвардии и полицейские стали прочёсывать лес, ближайшую железнодорожную станцию и проверять все автомобили — была высокая вероятность, что Зенков попытается уехать подальше от посёлка Кратово на попутке. Опасность заключалась в том, что в Раменском был праздник — День города, поэтому там проходили массовые мероприятия. На поиски Зенкова даже вызвали специальный вертолёт с тепловизором, который с воздуха способен "увидеть" человека или животное в абсолютной темноте. Бойцам Росгвардии и сотрудникам полиции был отдан приказ брать Зенкова живым.

Все отделения полиции Москвы и Московской области уже получили ориентировки на стрелка. "Зенков Игорь Юрьевич, 1967 года рождения. Вооружён и очень опасен" — говорится в них.

Примерно в 10 часов вечера в лесополосе между железной дорогой и автомобильной трассой обнаружили Зенкова. Спецназ окружил его, после чего начались переговоры. Полтора часа силовики убеждали его сложить оружие и сдаться, однако он отвечал им отказом. Когда Зенков попытался прорваться через окружение, его ликвидировали.

Теперь следователи выясняют причины бойни. У них много вопросов и к врачам, и к местным полицейским, которые не знали о том, что в доме Зенкова находится склад оружия и боеприпасов.

Жители посёлка рассказывают, что он сам по себе был очень конфликтным и постоянно что-то делил с соседями. Так, один из соседей недавно возвёл многоэтажный особняк, что очень не понравилось Зенкову. Тот утверждал, что коттедж якобы загораживал ему солнце на участке.

Судя по всему, боевое прошлое не прошло для него даром: соседи говорили, что у Зенкова якобы стала "пошаливать голова", после чего его уволили из МЧС по состоянию здоровья.

По предварительным данным, он уже попадал в психиатрическую клинику с диагнозом "Маниакально-депрессивный синдром" (МДС). Это одна из тяжёлых душевных болезней, однако, в отличие от шизофрении, больной не теряет связи с реальностью. Он живёт в двух состояниях: сначала идёт период гиперактивности, во время которой больной может реально наломать дров, затем он впадает в состояние полной апатии. С годами паузы между состоянием активности сокращаются. Эта информация проверяется.

В МВД и МЧС не комментируют информацию о том, что Зенков имел отношение к этим ведомствам, ссылаясь на тайну следствия. Также непонятно, откуда у него взялось оружие.

— Предварительно известно, что Игорь Зенков не числится в базах данных подразделений лицензионно-разрешительной работы, поэтому у него не было разрешения на оружие. Не исключено, что это охотничье ружьё его отца, либо оружие, которое искал сам или купил у чёрных копателей, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

Напомним, что похожая трагедия на минувшей неделе разыгралась и в дачном кооперативе в посёлке Редкино Тверской области. Там 45-летний электрик из Москвы Сергей Егоров хладнокровно расстрелял из "Сайги" девять человек, не пощадив даже 90-летнюю женщину.

Всё произошло в ночь на воскресенье. Во время застолья, на которое Егорова пригласили в благодарность за ремонт проводки, между соседями вспыхнул конфликт. Егоров хвастался, что служил в ВДВ, но в ответ услышал лишь насмешки. Мол, он совсем не похож на десантника. Электрика это задело за живое. Он ушёл к себе домой и вернулся к соседям уже с карабином "Сайга".

Прокричав, что "сейчас я вам покажу, как я умею стрелять", он начал методично и в упор расстреливать дачников. Жертвами бойни стали девять человек. Перед расстрелом Егоров заставлял одну из своих жертв рыть себе могилу руками. Гибели удалось избежать лишь одной девушке, которая спряталась.

В понедельник суд арестовал Сергея Егорова на два месяца. Ему также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.