Экс-главе ФСИН грозит до 10 лет лишения свободы

Суд уже признал Александра Реймера виновным в мошенничестве с электронными браслетами на 1,3 миллиарда рублей и в ближайшее время назначит ему срок.

Замоскворецкий райсуд Москвы признал виновным бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, которого вместе с подельниками обвиняют в афере на 1,3 миллиарда рублей. Это говорит о том, что, скорее всего, Реймер получит реальный срок заключения. Ранее гособвинитель попросил суд приговорить экс-главу ФСИН к девяти годам заключения, оштрафовать на миллион рублей, а также лишить звания и всех государственных наград. Под стражей он провёл уже два года и три месяца, что теперь пойдёт ему в срок.

По делу кроме бывшего главы ФСИН Реймера проходят его бывший заместитель Николай Криволапов и директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения связи ФСИН" (ЦИТОС) Виктор Определенов. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Ещё один фигурант — Николай Мартынов — ранее заключил сделку со следствием и был осуждён в особом порядке. В 2016 году Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к трём годам и восьми месяцам колонии общего режима. Суд также назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

Реймер и Определенов находятся под стражей, а Криволапов — под домашним арестом.

Ранее ФСИН подала иск к подозреваемым на возмещение ущерба на 2,7 миллиарда рублей.

Александр Реймер был задержан в апреле 2015 года в Москве, куда прилетел из Вены разбираться со своими подельниками. Он заподозрил, что они прячут от него деньги, похищенные на афере с электронными браслетами.

По версии следствия, Александр Реймер, Николай Криволапов, Николай Мартынов и Виктор Определенов причастны к хищению в 2010–2012 годах более 2,7 миллиарда рублей при поставках электронных браслетов. Следователи считают, что на самом деле браслеты были закуплены у компании "Мета" по завышенной цене. Например, при стоимости браслета 19 тысяч рублей они закупались более чем за 100 тысяч. Общая сумма хищений, по данным следствия, составляет 2,7 миллиарда рублей.

По версии следствия, большая часть денег за электронные браслеты, выведенные со счетов ФГУП "Цитос", уходили в его самарский филиал. В 2010–2011 годах туда было переведено в общей сложности около 2,7 миллиарда рублей. Этот филиал выполнял роль диспетчера, распределял финансовые потоки по счетам "Меты", "Экотеста" и "Электронных систем и компонентов". Со счетов этих фирм деньги через ряд компаний уходили дальше. Конечными получателями средств становились: иностранная компания со счётом в Гонконге, сын директора "Меты" Денис Мартынов, самарская фирма ООО "Триумф", торгующая табаком и кондитерскими изделиями, и ещё ряд частных лиц.