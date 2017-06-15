Недоступная среда. Генпрокуратура вступилась за инвалидов

Генпрокурор Юрий Чайка просит главу правительства ужесточить контроль за соблюдением прав инвалидов в России и созданием для них комфортных условий.

В Генпрокуратуре бьют тревогу: ежегодно в России находят десятки тысяч нарушений прав инвалидов. Речь идёт о жилье, работе, сфере медицинского обслуживания, социального обеспечения, а также доступной среде. Прокуроры отмечают, что, например, сайты министерств и ведомств не адаптированы для нужд инвалидов, чиновники в регионах не спешат выделять им необходимые лекарства и путёвки в санатории, а в некоторых случаях и вовсе присваивали их пенсии.

Дороги и услуги не для всех

О проблемах, с которыми сегодня сталкиваются люди с ограниченными возможностями, генпрокурор Юрий Чайка написал в письме к Дмитрию Медведеву, с которым ознакомился Лайф. Генпрокурор попросил главу правительства усилить контроль за тем, как чиновники исполняют программу "Доступная среда" и тратят выделенные на неё бюджетные деньги.

Чайка сообщил, что за 2015–2016 гг. в России прокуроры нашли почти 40 тысяч нарушений прав инвалидов, в том числе и по программе "Доступная среда". За последние два года против чиновников, нарушающих права инвалидов, было возбуждено 1,2 тысячи административных дел и 43 уголовных. Ещё 167 чиновников получили предупреждения.

Так, например, в большинстве регионов России инвалиды не могут беспрепятственно передвигаться по городу. Например, во Владивостоке прокуратура установила, что тротуары и пешеходные переходы в городе не приспособлены для инвалидов-колясочников. Похожие нарушения были выявлены в Коми, Крыму, а также Воронежской, Саратовской, Свердловской и Челябинской областях.

В Карелии и Краснодарском крае чиновники не использовали закупленное в рамках программы "Доступная среда" оборудование. А в Гатчине, что под Санкт-Петербургом, в здании физкультурного комплекса "Мариенбург" и спортивного зала "Маяк" установили подъёмное оборудования за 2 млн рублей, которым не могут полноценно пользоваться инвалиды — оно не соответствует госстандарту.

Инвалидам трудно получать информацию и государственные услуги через специальные порталы, потому что официальные сайты органов власти зачастую не содержат версии для слабовидящих людей, следует из письма генпрокурора.

Этим список нарушений не ограничивается. Прокуроры собрали многочисленные случаи, когда инвалидам не оказывали медицинскую помощь или не обеспечивали жизненно важными лекарствами. Так, например, в Брянской области ребёнок-инвалид получил от местных чиновников от здравоохранения жизненно важное лекарство лишь после вмешательства прокуратуры. Не менее вопиющий случай произошёл и в Башкирии. Там прокурорам пришлось подавать иск в Минздрав региона, чтобы организовать поездку семи пациентов — инвалидов I группы в гемодиализный центр, расположенный в 20 км от их места жительства.

Не лучше обстоят дела и с правами инвалидов в КЧР, Краснодарском крае, Свердловской, Тюменской и Магаданской областях. В этих регионах были зафиксированы случаи, когда из-за нехватки средств инвалидам не выдавали путёвки в санатории.

А в Магадане региональное отделение Фонда социального страхования обеспечило 12 обитателей дома-интерната ортопедической обувью и креслами-колясками только после обращения прокуратуры в суд.

Нередки случаи, когда нечистые на руку чиновники и вовсе пытались заработать на инвалидах. Так, например, в Псковской области старшая медсестра дома-интерната для инвалидов присваивала себе их пенсию. Суд признал её виновной, но отделалась она лишь штрафом.

В инвалиды — за взятку

В Москве две организации получили от властей города 129 млн рублей на создание рабочих мест для инвалидов, но свои обязательства не исполнили, а в Департамент труда и социальной защиты города представили недостоверные документы.

В Санкт-Петербурге врач-невролог 3 года помогал чиновникам за взятки признавать людей инвалидами. Общая сумма взяток составила около 700 тысяч рублей. Прокурорам известно, что таким образом 15 человек получили статус инвалидов.

Также прокурорам приходится бороться за восстановление жилищных прав инвалидов. Такие нарушения, в частности, нашлись в Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской, Владимирской и Челябинской областях. Так, в последней суд удовлетворил иск прокурора о признании недействительным договора купли-продажи квартиры, принадлежащей инвалиду.

Учитывая многочисленные нарушения, генпрокурор Юрий Чайка попросил правительство "принять дополнительные меры" по обеспечению нуждающихся инвалидов санаторно-курортным лечением и усилить контроль за реализацией программы "Доступная среда", в том числе за расходованием выделенных на неё средств.