Свалка века. Кто зарабатывает на мусорном полигоне в Балашихе

Суды, проверки прокуратуры, жалобы экологов — для полигона ТБИ в Балашихе всё это было нипочём, пока проблему не подняли до уровня президента.

На прямой линии с президентом Владимиром Путиным жители подмосковной Балашихи пожаловались на гигантскую свалку около своих домов. Мусорные горы отравляют им жизнь и вредят здоровью: они растут в паре сотен метров от многоэтажек и поглощают всё новые территории. Не успел президент перед камерами пообещать, что разберётся с этим вопросом, как на место выехал лично губернатор Московской области Андрей Воробьёв. А подмосковный СК в свою очередь отрапортовал: разрешение на строительство домов около свалки было выдано незаконно. Пока следователи разбираются, кто виноват и что теперь делать, Лайф выяснил, кто же зарабатывает на полигоне "Кучино".

Отходы российские, острова Сейшельские

Полигон твёрдых бытовых отходов "Кучино" — так официально называется балашихинская свалка — создан в далёком 1964 году в отработанном глиняном карьере. Сюда со всего Подмосковья и частично из Москвы вывозят бытовые отходы — то, что граждане выбрасывают в помойки.

Полигон представляет собой плато, состоящее из спрессованного мусора, высотой метров 60. Над ним кружат стаи птиц, по мусору бродят собаки и крысы, а у подножия горы околачиваются бомжи. И это несмотря на то, что посторонним на территорию входить нельзя — там работает собственная служба безопасности.

Росприроднадзор в 2015 году написал, что полигон ещё способен вместить в себя 1,7 миллиона тонн мусора. По оценкам экспертов, один человек в среднем в год выкидывает полтонны отходов. То есть примерно столько мусора выкинут 4 млн москвичей и жителей Подмосковья за год. Территория — 50 гектаров, это примерно 70 футбольных полей.

Управляет этой горой мусора московское ЗАО "Заготовитель". Оно арендует землю, на которой стоит полигон, у администрации Балашихи. Так что и властям города помойка приносит доход. Согласно данным ЕГРЮЛ, "Заготовителем" владеют два россиянина, а также четыре офшора с Сейшельских островов (Карстат Юнайтед, Битанг Юнайтед, Эммерт Юнайтед и Уэндлер Юнайтед). Законодательство этой республики запрещает публиковать данные о владельцах компаний, поэтому в открытом доступе нет их имён.

Зато имена двух российских совладельцев открыты. Это московские бизнесмены Сергей Левашов и Дмитрий Кузовкин. Их имена не особенно известны. Кузовкин владеет ещё магазином по продаже автозапчастей, а бизнес-интересы Левашова раньше концентрировались в Санкт-Петербурге и касались оптовой торговли. Несмотря на то, что Сергей Левашов скончался в 2009 году, он по-прежнему значится как совладелец доли.

Официальные доходы у "Заготовителя" весьма скромные — 19 млн рублей за 2015 год. Но в 2010 году выручка компании составила, к примеру, 333 млн рублей. В 2009-м — и вовсе 390 млн. При этом объёмы вывоза мусора мало меняются из года в год: ежегодно "Кучино" принимает до 600 тысяч тонн отходов.

Эксперты оценивали, что в среднем по стране утилизация тонны мусора обходится в тысячу рублей. Если верить цифре в 600 тысяч тонн, ежегодно поступающих на свалку, то люди, утилизирующие этот мусор, могли заработать на нём до 60 млн рублей в год. Это только официально. Сколько на самом деле в "Кучино" приезжает мусоровозов и сколько денег может проходить мимо официальной кассы, не знает никто.

Президенту пришлось заняться отходами

В километре от полигона стоят жилые дома, а деревня Фенино — в 200 метрах. Запах, грязь и общая неблагополучная экологическая обстановка — постоянные спутники проживающих в этих домах людей. Люди годами жаловались на такое соседство прокурорам, Роспотребнадзору и Росприроднадзору, но им, по их словам, приходили простые отписки чиновников. Дело сдвинулось с мёртвой точки, только когда жители района в прямом эфире пожаловались президенту.

— Эта свалка — самая большая в Московской области. На теле полигона постоянные возгорания, постоянно происходит выброс газов. И мы всем этим дышим, — рассказала Владимиру Путину в ходе прямой линии местная жительница Елена Михайленко. — Рвота, тошнота постоянно. Это невыносимо.

Президент в ответ заявил, что свалки — болезненный вопрос, и пообещал проработать его совместно с руководством Московской области. Одновременно он заметил другую проблему.

— Ведь кто-то принял решение строить здесь дома, рядом с этой свалкой, которая складывалась 50 лет, — заявил Путин. — Тоже надо вспомнить, наверное, "добрым словом", в кавычках, тех людей, которые принимали решение о строительстве в этом месте.

Сразу после прямой линии с президентом подмосковный Следственный комитет выступил с неожиданным заявлением. Оказывается, сотрудники управления уже начали доследственную проверку того, на каких основаниях выдавали разрешение на строительство жилых домов. Выяснилось, что все они незаконные.

— Должностные лица администрации Балашихи вопреки действующему законодательству, в нарушение законных прав и интересов граждан выдали разрешение на строительство многоквартирных домов, расположенных вблизи полигона бытовых и промышленных отходов, — заявила пресс-служба СК по МО.

Как сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора, дома близ полигона построила в 2015 году группа компаний "Мортон".

Что говорят эксперты

Экологи, опрошенные Лайфом, утверждают, что полигон "Кучино" — бомба замедленного действия. С этой свалки, на которой находятся вредные отходы, в атмосферу и почву попадают отравляющие вещества и химикаты, угрожающие здоровью людей. По данным экспертов, это цинк, ртуть, аммиак, свинец и фенол, который в десятки раз превышает допустимые нормы.

— Лимит "Кучино" исчерпался ещё лет десять назад, но алчные бизнесмены никак не могут остановиться, — рассказали Лайфу в экологической организации "Зелёный патруль".

По данным Международной академии экологической реконструкции, всего в Подмосковье обнаружено более 150 несанкционированных свалок. Ежегодное количество мусора на всех полигонах Подмосковья составляет 6 млн тонн отходов, из них 3,5 млн тонн — это отходы Москвы.

— Один из самых неблагоприятных районов Подмосковья — это именно Балашиха, — утверждает экс-руководитель Росприроднадзора, экозащитник Олег Митволь. — Свалки в Подмосковье, в том числе в Балашихе, это же настоящая золотая жила, приносящая своим хозяевам миллиарды рублей ежегодно.

По его словам, ежегодно из Москвы на полигоны Подмосковья вывозится 11 миллионов тонн мусора.

— По документам свалки способны принять только 3 миллиона. А 8 вывозят "вчёрную", за наличные, расплачиваясь с мусорными королями подобно тем, что владеют балашихинским полигоном, — говорит Митволь. — А сколько их, этих отходов, необходимо из-за их опасности утилизировать на специальных полигонах, которых на территории Подмосковья нет! Всю эту гадость, содержащую цинк, ртуть, аммиак, свинец и фенол, который в десятки раз превышает допустимые нормы, везут на обычные свалки, в том числе и в Балашиху. И жильцы построенных рядом со свалкой домов вдыхают ежедневно эти яды, а результат — хронические заболевания у детей и взрослых.

По словам Олега Митволя, экологические вахты постоянно выявляют на некоторых свалках в Ногинском и Подольском районах радиоактивные отходы.

Несколько лет назад эксперты оценивали рынок сбора мусора в России примерно в €1,5 млрд. По данным "Зелёных", компании, занимающиеся вывозом мусора, получают с каждого россиянина по 500 рублей в месяц.

— Если посчитать, то с жителей города с населением в 100 тысяч человек коммерсанты имеют 15 миллионов рублей в месяц. — считает Митволь.

Мусорные споры

До того, как обратиться к президенту, местные жители буквально закидывали местную администрацию, Росприроднадзор и Роспотребнадзор жалобами. В каких-то случаях нарушения находили, кое-где начинались судебные процессы, но глобальных сдвигов не было.

— Администрация приезжает к нам, встречается, выслушивает нас, принимает все наши обращения, но воз и ныне там, — рассказала Лайфу одна из местных жительниц.

Лайф ознакомился с некоторыми ответами чиновников. Например, замглавы Балашихи Николай Скороход в 2014 году в ответ на жалобы жильцов писал, что от губернатора МО получено распоряжение о закрытии полигонов, функционирующих с нарушением законодательства. По его словам, на "Кучино" будут проведены "контрольные мероприятия". Министерство экологии Московской области сообщало, что свалка прекратит приём отходов в апреле 2014 года. Однако видимых изменений в работе полигона после "контрольных мероприятий" не последовало — он до сих пор работает. Более того, срок аренды земель под полигон продлили до декабря 2018 года.

Наконец, за пару недель до прямой линии один из жителей получил ответ от Росприроднадзора. Там говорилось, что полигон, который сваливает отходы в непосредственной близости от города, прямо нарушает закон.

Были и многочисленные суды — например, жители деревни Фенино, что в паре сотен метров от полигона, обратились в прокуратуру из-за загрязнения территории. В частности, по итогам проверки выяснилось, что инертные отходы полигон складирует слишком близко к деревне.

Другие суды касались не только экологической, но и финансовой, и налоговой тематики. Администрация Балашихи несколько раз пыталась взыскать по арбитражам с полигона неустойку по просроченным договорам аренды. А налоговая служба подала в суд на "Заготовитель" потому, что тот якобы не заплатил 13 млн налогов. Правда, судья встал на сторону "Заготовителя", признав, что ФНС в том эпизоде была неправа.

В 2016-м Росреестр составил протокол об административном правонарушении на "Заготовитель" за то, что тот якобы незаконно занял земельный участок. Однако управленцы полигона потом успешно оспорили в арбитражах такое решение. В материалах арбитражей не указано, о каком именно земельном участке идёт речь.

Помимо судебных процессов, работа полигона сопровождается постоянными проверками и инспекциями Роспотребнадзора, прокуратуры и других контролирующих ведомств. Например, в 2015-м и 2016-м Роспотребнадзор не раз пенял "Кучино" на то, что руководство не провело оценку риска здоровью населения от полигона, а проект сокращения санитарно-защитной зоны (в рамках рекультивации) не был разработан.

После всех пертурбаций в 2016-м году пресс-служба министерства экологии Подмосковья заявила, что полигон проходит программу рекультивации (экологического восстановления). На полигоне собирались сортировать отходы и организовать площадку биотермического компостирования. До вмешательства президента планируемый срок закрытия полигона был в 2021 году.

И когда о свалке рассказали президенту, многочисленные службы наконец активизировались. Сразу после прямой линии в Кучино поехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он заявил, что власти постараются закрыть мусорный полигон в Балашихе раньше, чем в запланированном 2021 году. Воробьёв сказал журналистам, что свалку можно будет закрыть в 2019-м, когда в Орехово-Зуеве построят мусороперерабатывающий завод.