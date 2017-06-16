Авария здравого смысла. Как свалили вину за ДТП на "пьяного" малыша

Только после вмешательства общественности и прессы МВД занялось расследованием скандального ДТП в Железнодорожном, где виновником назначили "пьяного" ребёнка.

— В заключении написано, что в крови моего ребёнка обнаружено 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в таком состоянии мог передвигаться и сам попал под колёса машины. Это беспредел, — молодой мужчина держит в руке заключение судмедэкспертизы о причинах смерти шестилетнего Алёши Шимко. Заметно, что его трясёт. Его зовут Роман Шимко, и речь идёт о его погибшем сыне.

Роман и Елена Шимко почти два месяца бьются со следственным отделом МВД по муниципальному округу Балашиха, пытаясь восстановить справедливость. Они сами служат в Росгвардии и хорошо знают, что такое закон. Супруги не ждут от коллег-полицейских ничего особенного. Они просто хотят, чтобы следователи сделали свою работу честно и чтобы виновница трагической аварии, в которой погиб их малыш, ответила за это сполна. Пока же следователи и эксперты преподносят убитой горем семье только неприятные сюрпризы: с места аварии пропали записи уличных камер видеонаблюдения, дело было возбуждено только через месяц, эксперты давали абсурдные заключения.

ДТП во дворе

Трагедия разыгралась 23 апреля в микрорайоне Павлино города Железнодорожного. После обеда шестилетний Алёша с дедушкой отправились на детскую площадку. Мальчик шёл впереди, а дед нёс его велосипед. До площадки было рукой подать — нужно было лишь перейти дорогу около дома. Не успел Алёша ступить на асфальт, как его сбил чёрный Hyandai Solaris.

— Удар пришёлся на правую сторону. Своим днищем машина протащила мальчика ещё около 10 метров. Это я видела, — вспоминает местная жительница Кристина.

— Что же ты делаешь?! — закричал в ужасе дед Алёши, но тут же схватился за сердце и осел на дорогу. Он порывался встать, но так и не смог.

За рулём иномарки сидела молодая блондинка, которая сжимала в руке мобильный телефон. Она вылезла из машины и молча уставилась на тело ребёнка. На дороге растеклась лужа крови. К машине подбежали люди, которые достали Алёшу и положили его на заднее сиденье машины.

Блондинка стала оправдываться, что она, мол, ехала медленно и ребёнок сам бросился под колёса. Однако она быстро заткнулась — ещё мгновение, и толпа бы разорвала её в клочья. Очевидцы кричали, что она мчалась по двору на скорости не меньше 50–60 километров в час и при этом ещё и разговаривала по телефону.

Автомобилистку от расправы спасли полицейские. Вслед за ними примчалась скорая. Врачам пришлось лишь констатировать смерть ребёнка. Его дедушка пришёл в себя только после того, как ему сделали укол.

Тугое следствие

По факту смертельного ДТП доследственную проверку начал следственный отдел МВД по МО Балашиха. Родители узнали, что их сына задавила 31-летняя Ольга Алисова. Она родилась в Саратове, но уже давно перебралась в Подмосковье. Сейчас она живёт в квартире, которую купила в микрорайоне Заря — бывшем военном городке ВВС под Балашихой. Алисова работает в одном из салонов связи в подмосковном городе Реутово.

Полицейские быстро провели доследственную проверку, но возбуждать уголовное дело против Алисовой отказались. Шокированным родителям они объяснили, что, мол, мальчик погиб по неосторожности: он сам бросился под колёса, а у женщины не было никакой возможности избежать наезда. Сама автомобилистка твердила то же самое: она ехала по дворовой территории с положенной по закону скоростью — 20 км/ч. Несмотря на все споры с родителями, следователь отказывался возбуждать уголовное дело. Всё шло к тому, что Алисова может вообще уйти от наказания.

Пролить свет на эту историю могли бы записи с камер видеонаблюдения. На каждом из четырёх подъездов дома установлены камеры системы "Безопасный город" и ещё одна частная, которую ставил кто-то из жильцов многоэтажки.

— Вон там камера стояла, — показывает Кристина на второй этаж одного из подъездов. — Правда, спустя всего 2–3 дня после аварии камеру демонтировали.

В управляющей компании "Прогрессжилсервис", обслуживающей этот дом, Лайфу заявили, что не снимали камеру. Кто снял её — неизвестно, но местные уверены, что это было сделано в интересах Алисовой.

— После аварии к нашему дому приезжали мужчины на дорогих иномарках, что-то выясняли. Некоторым очевидцам поступали угрозы, и некоторые из них даже отказались от своих показаний, — рассказывает одна из местных жительниц.

Что касается камер "Безопасный город", то и они в тот вечер почему-то не работали. Отцу Алёши объяснили это каким-то техническим сбоем на сервере, но он в это не верит. Он попросил следователя составить протокол об отсутствии записей, но тот оказался.

Помощь по-братски

Родители обивали пороги разных кабинетов, но их никто не слушал. Вскоре добрые люди рассказали родителям Лёши, что буквально с первого дня на следователей пытались выйти некие заступники Алисовой, которые хотели замять дело. Якобы даже оговаривалась сумма в валюте с пятью нулями. Девушка Ольга действительно оказалась не такой уж беззащитной: её супруг входил в одну из местных криминальных группировок, поэтому, как и полагается у братвы, его семью "подогревают" из общака. Не исключено, что за Алисову также хлопочет местная братва.

Её законный муж Сергей с 2012 года сидит в одной из колоний строгого режима. Не успели они сыграть свадьбу, как молодого мужа задержали сыщики угрозыска. Как выяснилось, парень попал в группировку вымогателей, которую ещё в 2007 году сколотили 29-летняя Наталья Гомонова, житель Курской области Анатолий Корняков, а также Алексей Чалдаев. В банде было девять человек.

Группировка промышляла в Москве и области аферами, вымогательством, а также чёрным рейдерством. Например, бандиты похищали людей, пытали их и требовали переписать на них квартиры, машины и другое имущество. В других случаях они находили алкоголиков, спаивали их, переоформляли квартиры на себя. Некоторые владельцы квартир были убиты. Кроме того, гангстеры скупали утерянные паспорта и брали на них кредиты в различных банках на покупку бытовой техники и электроники.

Оперативники разгромили банду в 2008 году, когда вымогатели похитили в Москве очередных жертв: 55-летнего владельца квартиры и 27-летнюю девушку из Орловской области, которая снимала у него комнату. Охраняли заложников 62-летний Юрий Кинвалов и 20-летний Сергей Алисов. Однажды ночью они изнасиловали девушку, а хозяину квартиры удалось сбежать, и он отправился в милицию.

В сентябре 2008 года Московский областной суд дал бандитам от 6 до 23 лет. Алисов получил 10 лет в колонии строго режима за похищение человека, незаконное лишение свободы, изнасилование и вымогательство. С учётом времени, которое он провёл в СИЗО, скоро он уже должен освободиться.

50 тысяч откупных за смерть ребёнка

Сама Алисова виновной себя не признаёт. На допросах рассказывает, что, мол, ехала по двору со скоростью 15–20 километров в час.

— Подъезжая к первому подъезду, я почувствовала удар о машину. Не поняв, что произошло, я остановилась и вышла из машины. Пожилой мужчина бился в истерике и, оскорбляя меня, бил по машине. Я не понимала, что происходит. Обойдя машину сзади, я увидела лежащего на асфальте мальчика лет восьми. Возле него была кровь, но он ещё шевелился. Я стояла возле машины в шоковом состоянии, не могла пошевелиться и не знала, что делать, — говорится в показаниях Алисовой.

Она говорила, что у неё не было возможности увидеть ребёнка. Однако следственный эксперимент, который провели спустя две недели после ДТП, показал обратное. Как выяснилось, через некоторое время она перевела по почте родителям Алёши 50 тысяч рублей. Однако они от этих денег отказались.

"Пьяный" ребёнок

Помощь семье Шимко пришла, откуда они и не ждали. Каким-то образом об этой истории стало известно депутату Госдумы Сергею Миронову, который и отправил депутатский запрос в МВД. 16 мая было возбуждено уголовное дело, в котором Алисова стала подозреваемой. Следователь Дмитрий А. уведомил семью Шимко об этом только 26 мая.

Молодой следователь делом явно не горел: расследование шло ни шатко ни валко. Уже в июне он вызвал Романа и Елену Шимко к себе, чтобы ознакомить их с результатами ключевой экспертизы, которую делали в ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московского областного НИИ имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). Содержание документа шокировало родителей.

Причиной смерти шестилетнего Лёши была названа открытая черепно-мозговая травма, однако в заключении говорилось, что в его крови нашли этиловый спирт в концентрации 2,7 промилле. Это почти самая сильная стадия опьянения. Проще говоря, эксперты решили, что шестилетний мальчик выпил примерно бутылку водки, после чего отправился гулять.

Следователя заключение экспертов абсолютно не удивило. Возмущённые такой наглостью родители потребовали от следователя уточнить заключение или провести новую экспертизу.

— Я ему сказал, что на машине есть кровь, в салоне есть кровь. Можно взять эти образцы и сравнить с образцами, которые лежат у судмедэкспертов? — рассказывает отец Алёши.

Ответ следователя, мягко говоря, удивил: а зачем нужна экспертиза?

— Я нисколько не сомневаюсь, что они совпадут. А что, есть сомнения? — задал отцу Алёши встречный вопрос следователь.

Родители написали генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, главе МВД Владимиру Колокольцеву. Когда о "пьяной" экспертизе узнали соседи Шимко, под заявлением к руководителям силовых ведомств подписались ещё 600 жителей Железнодорожного.

Только когда этой историей занялся паблик Mash, дело вызвало бурный резонанс в социальных сетях. Для следователя всё это стало неприятным сюрпризом.

— Да, я веду это дело, но не буду вам комментировать заключение экспертизы и другие действия, — отрезал в разговоре с Лайфом Дмитрий А.

Отвечать за следователя пришлось главку подмосковной полиции.

— Против водителя, сбившего ребёнка 23 апреля, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК. Водителю предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сейчас следователи готовят необходимые процессуальные документы, чтобы провести эксгумацию тела и дополнительную судебно-медицинскую и биологическую экспертизу, официально заявил главк. Что касается результатов скандальной экспертизы, то в МВД решили придерживаться такой линии: следователь не имел к ней отношения, потому что, как и во всех случаях гибели людей, судмедэкспертиза назначается автоматически и проводится в гражданских медучреждениях.

— Для следователя было важно, что ребёнок погиб именно от удара машиной. А уж в каком он тогда был состоянии — это уже другой вопрос, — объясняет Лайфу один из офицеров МВД. Кстати, расследование дела фактически уже завершено, и вскоре оно будет направлено в суд. Осталось только разобраться с экспертизой на содержание алкоголя в крови ребёнка. Возможно, будет повторная экспертиза.

Лайфу удалось дозвониться и до руководителя отдела экспертиз Михаила Клейменова, который поставил свою подпись под заключением, не глядя на абсурдные результаты, однако он отказался от комментариев. По данным Mash, он утверждает, что только произвёл забор биоматериала, после чего отправил его на исследование. Что произошло с ним с тех пор, пока неизвестно: врач, проводившая исследование, внезапно ушла в отпуск.

Родители мальчика считают, что Клейменов, возможно, не виноват, так как биоматериалы могли подменить во время самой экспертизы или при транспортировке.

Даже Алисова не верит в результаты экспертизы.

— Я была у следователя, я всё это видела, я не верю, что ребёнок был пьян. Почему такая экспертиза? А что, я её делала?! — заявила девушка.

Перевозкой биоматериалов занимается специальная экспедиторская служба. Все образцы дублируются, отправляются в разных контейнерах, и они обезличены — их метят только номерами. Теоретически, образцы можно заменить. Пока же следователь держит оборону и отказывается сообщить родителям, кто перевозил биоматериалы.

Следственный комитет в пятницу возбудил уголовное дело о халатности по факту выдачи экспертного заключения об алкогольном опьянении шестилетнего ребёнка.

Чтобы не тревожить покой Алёши, родители теперь предложили следователю сначала провести генетический анализ образцов, которые были направлены на судмедэкспертизу, и образцов крови, оставшейся на бампере и заднем сиденье машины Алисовой. Возможно, уже на этом этапе будет понятно, что они не совпадают.