Хорошо быть мэром. Как фирмы, близкие к семье главы Балашихи, получают госзаказы

За последние годы компании, связанные с Евгением Жирковым, получили госзаказы от администрации Балашихи почти на 650 млн рублей.

В последние дни подмосковная Балашиха, с населением 450 тысяч человек, стала знаменитой на всю страну. Правда, в негативном свете. Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жители города пожаловались на гигантскую свалку возле своих домов. Теперь Следственный комитет проверяет, кто и как получал в Балашихе незаконные разрешения на строительство. По данным Лайфа, в первую очередь под проверку могут попасть фирмы, связанные с семьёй мэра Балашихи Евгения Жиркова, за последние годы "взявших" в администрации муниципального округа госконтракты на 643 млн рублей. Несмотря на завышенную цену, чиновники упорно отдают контракты им.

Уважать и защищать

"Вступая в должность главы городского округа Балашиха, клянусь уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, законы РФ и Московской области, добросовестного выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы городского округа Балашиха" — такую клятву нынешний глава города Евгений Жирков произносил во время своей инаугурации 25 сентября 2014 года.

Евгений Жирков начинал свою карьеру в 81-м году — в тресте "Мособлстрой-21" он был простым рабочим-трубоукладчиком. Трудолюбие будущего мэра оценили, и в конечном счёте он даже возглавил Строительно-монтажное управление № 7 в Железнодорожном. В начале 2000-х ушёл в политику и с 2003-го по 2014-й, вплоть до назначения на пост мэра Балашихи, трижды избирался на пост главы соседнего Железнодорожного.

Сын за отца

В начале июня мэр Балашихи Евгений Жирков приехал с инспекцией в детский сад № 21 "Лесовичок" на улице Орджоникидзе. Главу города интересовало, как идёт строительство трёхэтажной пристройки к детсаду на 150 мест. Увиденным градоначальник остался доволен и пообещал открыть новое здание уже к 1 августа. Интерес городского главы к этому объекту вполне объясним: подряд на строительство пристройки за 122 млн рублей в 2016-м получила фирма "Скопа", которую в 98-м основал сам Евгений Жирков.

Когда в 2003-м он впервые стал мэром Железнодорожного, то свой бизнес формально передал жене Галине. Сейчас у фирмы два владельца: некий Михаил Дорожкин и сын мэра города Дмитрий Жирков.

Помимо "Скопы" за этот подряд боролась ещё одна фирма — ООО "Управление механизации строительства". Эта компания готова была выполнить все работы за 117 млн рублей. Это на 5 млн меньше, чем предлагала победившая в конкурсе "Скопа". Однако властям Балашихи дорогое предложение бывшей фирмы главы округа понравилось больше. Так бывает.

Примечательно, что фирмы Дмитрия Жиркова получали и другие контракты, связанные с возведением пристройки к этому детсаду. Например, фирма "Скопа проект", где сын мэра Дмитрий Жирков значится единственным владельцем, за 3,5 млн рублей взялась за выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации объекта. В этом конкурсе у "Скопа проект" также был конкурент — "Стройальянспроект", предлагавший провести все работы на 500 тысяч дешевле, но тем не менее контракт эта фирма не получила. Также "Скопа проект" вела авторский надзор по строительству этого объекта. В этом случае с фирмой заключили контракт как с единственным поставщиком.

Проекты по особой цене

В апреле 2015-го Дмитрий Жирков был избран в совет депутатов муниципального округа Балашиха, но о бизнес-интересах своей семьи он не забывает. Согласно базе СПАРК, Дмитрий Жирков значится владельцем пяти фирм с фирменным брендом "Скопа" в названии. Это "Скопа" и "Скопа проект", а также "Скопа плюс", "Скопа сервис" и "Скопа недвижимость". Вся их деятельность напрямую связана со строительством: от проектирования объектов до их продажи.

В общей сложности, c 2012 по 2016 год фирмы Дмитрия Жиркова получили госконтракты на общую сумму в 643 млн рублей. Львиная доля этих средств приходится именно на "Скопу" и "Скопа проект". Причём часть самых "жирных" контрактов фирмам отдала администрация Железнодорожного, когда её возглавлял Евгений Жирков. Так, в 2013-м, при мэре Жиркове, "Скопа" получила от горадминистрации контракт на 124 млн рублей.

А "Скопа проект" буквально через три месяца после назначения Евгения Жиркова мэром Балашихи получила ещё два тендера на подготовку проектной документации на возведение пристроек к двум детским садам в городе. Общая сумма контрактов — 7 млн рублей.

В этих конкурсах у "Скопа проект" также были конкуренты, предлагавшие меньшую цену, но контракты им не достались.

Эксперты считают, что силовики должны тщательно проверить все эти контракты на конфликт интересов и нарушение закона "О контрактной системе".

— Заказчиком работ выступала администрация города во главе с Евгением Жирковым, а исполнителем — фирмы его родственников, в данном случае сына. И здесь неважно, какая у него доля в фирме, 8 процентов или 100. На мой взгляд, проверки этих контрактов должны проводиться как по линии МВД, так и по линии губернатора Московской области, — считает

член Национального антикоррупционного комитета (НАК) Павел Зайцев.

В январе этого года в Интернете было размещено видео с записями переговоров Евгения Жиркова, в ходе которых он рассказывает, как подконтрольные ему фирмы выигрывают тендеры от областных властей. "Моя задача — найти деньги и договориться в области, чтобы наши компании прошли, вот это моя задача. Как только аукцион проходит, наша компания <...> мы уже договорились, как мы будем действовать. Как только он даёт звонок, я тут же отправляю деньги", — рассказывает мэр на видео.

Жирков также добавил, что у его собеседников есть только два варианта: либо они договорятся, либо мэр будет действовать "через более жёсткие вещи". Возможно, как писали в СМИ, речь шла о системе откатов, которую использовал мэр Балашихи, а его собеседником был один из криминальных авторитетов Подмосковья.