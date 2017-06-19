За теракт ответили прихожане. Что ждёт Лондон после атаки на мусульман?

Эксперты считают, что уставшие от беспредела мигрантов и бездействия властей жители Европы готовы и дальше устраивать акции мести.

В результате теракта в Лондоне, где 48-летний местный житель протаранил на своём фургоне толпу прихожан мечети, погиб ещё один человек, 11 были ранены. Состояние большинства из них остаётся тяжёлым, поэтому не исключено, что жертв будет больше. Подозреваемый уже задержан, с ним работают следователи. Полиция пока осторожно говорит о сознательном теракте — не исключено, что у подозреваемого есть проблемы с психикой.

Трагедия разыгралась в 00:20 по лондонскому времени (02:20 мск) в районе Финсбери-парка на севере британской столицы. Здесь находится одна из мечетей, в которой на традиционную ночную молитву собрались мусульмане. Когда намаз закончился и все вышли на улицу, внезапно одному пожилому мужчине стало плохо. К нему подбежали люди и попытались оказать первую помощь. Сейчас в Лондоне днём до +30, душно, что сказывается на состоянии пожилых людей.

Никто не заметил, как в это же время на толпу по улице уже летел белый микроавтобус. Он врезался в людей, раскидав тела по сторонам. Один человек погиб на месте, ещё 11 были тяжело ранены. На личных машинах их отвезли в ближайший госпиталь.

Водитель повторил сценарий теракта, который использовали трое исламских радикалов в ночь на 4 июня на Лондонском мосту.

Первый вменяемый комментарий полиция дала только спустя три часа после инцидента. При этом Скотленд-Ярд старательно избегал формулировки "террористическая атака". Как выяснилось, прихожанам удалось задержать водителя фургона и передать в руки полиции. Сообщается, что ему 48 лет. На любительской видеозаписи видно, что это высокий белый мужчина с волосами тёмного цвета. На видео, которое появилось в Сети, он выглядит немного отстранённо и ведёт себя спокойно. Как выяснилось, во время инцидента он также был ранен, поэтому его отправили в госпиталь под охраной полиции.

Кто он и какие у него были мотивы, пока неизвестно. Мужчина, который задержал водителя фургона, Абдулрахман Салех Аламуди, утверждает, что после наезда на прихожан у мечети террорист умолял его убить. Кроме того, во время задержания он произнёс странную фразу: "Я сделал свою часть". (I did my part).

— Я услышал, как грузовик направляется в нашу сторону. Я успел отскочить, но многие другие люди получили травмы. Водитель вылез, и я ударил его в живот, — рассказал Абдулрахман журналистам.

По словам очевидцев, водитель грузовика оказался очень силён, прихожане не сразу смогли повалить его на землю.

В первую очередь задержанного направят на психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его состояние.

Подозреваемый пока один, но полиция не исключает, что у него могли быть сообщники. По крайней мере, очевидцы говорят, что в фургоне было ещё два человека, которые сбежали, когда на место прибыла полиция. При этом рассказывают, что якобы эти мужчины были вооружены ножами и нанесли ранения попавшимся на их пути людям.

После теракта Мусульманский совет Великобритании выпустил публичное обращение, в котором говорится, что прихожане стали жертвами исламофобии.

— В последние несколько недель мусульмане ощутили на себе множество проявлений исламофобии, и сегодняшний инцидент — самый жестокий из них, — пишет в обращении секретарь общества Гарун Кхан. — Многие будут злы и опечалены в связи с тем, что произошло сегодня ночью.

Сторонники ИГИЛ* в соцсетях уже призвали отомстить за нападение на прихожан мечети. Как сообщает Daily Express, сообщение с таким призывом получили участники чата под названием "Военные новости".

При этом автор поста задаётся вопросом, почему лондонские полицейские не застрелили подозреваемого, как они это сделали с боевиками, которые атаковали пешеходов в районе Лондонского моста в ночь на 4 июня.

Эксперты считают произошедшее в Лондоне терактом мести и ожидают волну новых акций.

— Обратная реакция в любом случае будет. Мне кажется, это не самое страшное, что сейчас произошло в Лондоне. Предел сжатия пружины терпения в Европе уже наступил, терпимость и толерантность властей и населения начинает расходиться по разным берегам. Если власти европейских стран не примут жёстких мер против мигрантов, будут проявляться такие вот "общественные суды". Их можно называть терактами, но по сути это месть, — рассказал Лайфу глава Центра анализа террористических угроз Рамиль Латыпов.

Последний теракт в Лондоне произошёл в ночь на 4 июня. Тогда минивэн на большой скорости врезался в толпу людей на Лондонском мосту, после чего террористы покинули машину и на улице стали резать людей ножами. Семь человек погибли, 48 получили ранения. Ранее в полиции назвали имена исполнителей теракта. Ими оказались 27-летний уроженец Пакистана по имени Гурам Шазад Батт, 30-летний Рашид Редуан, а также Йозеф Захба. Ответственность за организацию теракта взяла на себя запрещённая в России и других странах группировка ИГИЛ. Боевики также пообещали в ближайшее время устроить теракты в восьми странах мира. Речь идёт об Италии, Австралии, Канаде, России, США, Франции, Британии и Бельгии.

В качестве мест для атаки они рассматривают рынки, оживлённые улицы, парковки и площади.

А 22 мая в Манчестере во время концерта Арианы Гранде произошёл теракт. Подрыв самодельной бомбы произвёл террорист-смертник Салман Абеди. Тогда погибло 22 человека, в том числе 12 детей.

* Организация запрещена на территории РФ решением Верховного суда.