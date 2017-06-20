Российские учёные хотят выпускать "космическое" лекарство от рака на Земле

Лекарство уже протестировали на онкобольных мышах и выяснили, что животные вылечивались даже на поздних стадиях рака.

Российские учёные из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали препарат, который назвали "универсальным лекарством от рака". Его протестировали на онкобольных мышах, и выяснилось, что животные вылечивались даже на поздних стадиях рака. Однако выяснилось, что свои идеальные свойства препарат проявляет только в космосе, куда его отправляли испытывать на полгода. Теперь представители ФМБА хотят понять, как добиться такого же эффекта на Земле.

Основным действующим веществом в новом препарате стал так называемый белок теплового шока (БТШ). Он появляется в организме при стрессе, физических нагрузках, травмах, и помогает повреждённым клеткам быстрее восстанавливаться. Поэтому его ещё называют белком стресса.

БТШ известен очень давно. Поначалу учёные считали, что он только умеет защищать клетку. Позже выяснилось, что он способен "отмечать" раковые клетки и тем самым нацеливать иммунитет человека на атаку опухоли. Благодаря этому белку организм своими силами начинает бороться с онкологией.

Вот на этом-то стресс-белке и построили российские учёные свое лекарство. Сейчас оно на стадии доклинических исследований. От учёных требуется выяснить, как лучше всего доставлять лекарство к опухоли, и изучить механизм его функционирования.

Проблема в том, что организм не вырабатывает БТШ в количествах, достаточных для лечения опухолей. Учёные ФМБА нашли способ вырастить его в искусственных условиях, клонировали и запустили БТШ в космос. Произошло это в 2015 году.

Почему в космос? Дело в том, что химики всего мира до сих пор не знают, из-за чего БТШ появляется в организме, какие механизмы запускают его рождение. Помочь в этом могло бы детальное изучение его структуры. Беда в том, что структуру нормально изучить не получится, если не превратить белок в кристалл. А в условиях земной тяжести этот кристалл получается неравномерным по структуре. И только в невесомости он вышел идеальным.

Когда белок вернулся из космоса, стали искать варианты, как создавать улучшенную вариацию БТШ в земных условиях. На это, а также на ряд других исследований белка, и собираются потратить 2,9 млн рублей.

В рамках исследования планируется сделать несколько вещей. Требуется сначала синтезировать некоторое количество чистого БТШ в земных условиях. Потом превратить часть белков в кристаллы. Наконец, изучить структуру кристаллов методом рентгеноструктурного анализа. Грубо говоря, кристалл будут рассматривать под рентгеном.

Всё это нужно успеть до 30 ноября 2017 года, а по окончании исследования — оформить результаты в патент. Как говорится в документации закупки, результат используют для создания высокоэффективного отечественного лекарства.

— Результаты исследований будут способствовать разработке новых научно обоснованных средств терапии онкологических, воспалительных и аутоиммунных заболеваний, что имеет огромное значение для развития инновационной базы фармакологической отрасли РФ, — говорится в документах. — В конечном итоге проект направлен на внедрение белков теплового шока в терапию проблемных форм рака и других тяжёлых болезней.