"Антонов" развернул российских журналистов в Ле-Бурже

Представители украинского авиаконцерна отказали в аккредитации нескольким российским СМИ, опасаясь неудобных вопросов на пресс-конференции.

Украинский концерн "Антонов" не пустил российских журналистов на свою пресс-конференцию в рамках международного авиасалона в Ле-Бурже. Аккредитацию не смогли получить корреспонденты двух российских СМИ — "Интерфакса" и "Коммерсанта".

— Нам дважды отказали в аккредитации. Сначала отказ пришёл по электронной почте, но мы решили попробовать аккредитоваться на месте и накануне конференции зашли в павильон "Антонова". Нам сказали приходить, но просили не задавать политических вопросов. Но сегодня утром и мне, и спецкору "Коммерсанта" пришёл отказ по СМС "в связи с изменением формата мероприятия", — рассказал Лайфу корреспондент "Интерфакса".

Международный аэрокосмический салон открылся во французском Ле-Бурже накануне и продлится неделю. Свою продукцию на нём представят более двух тысяч корпораций со всего мира, в том числе из России.