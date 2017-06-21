Российские компании заказали за границей больше начальников и рабочих

Правительство пересмотрело квоты на 2017 год на привлечение граждан "дальних" стран для работы в России.

России не хватает своих начальников, инженеров, ремонтников и строителей. По крайней мере, Минтруду на днях пришлось подкорректировать квоты по регионам на иностранных специалистов и рабочих. Если изначально планировалось трудоустроить в России 158 тысяч иностранцев, то теперь эта цифра возросла до 163 тысяч. Например, только Москва получит на две тысячи больше иностранцев.

Квоты касаются только иностранцев, приезжающих в Россию из визовых стран, и устанавливаются правительством ежегодно, исходя из заказов регионов. Так, в этом году Москва изначально планировала привлечь на работу 9,5 тысячи "дальних" иностранцев, но теперь просит уже 11 тысяч. Столице в основном требуются строители (6,8 тыс. человек) и различные управленцы (будут приглашены 807 руководителей и менеджеров).

Похожим образом дела обстоят и в Санкт-Петербурге. Власти города сначала просили девять тысяч иностранцев, после корректировки квота увеличилась уже до 10 тысяч. Как и в Москве, большая доля квот здесь запрошена для строителей. Город нуждается в 4,6 тысячи иностранных строителей. Ещё тысяча квот выделена для иностранных рабочих других специальностей, на 863 места в Санкт-Петербурге могут рассчитывать иностранные менеджеры.

Южный федеральный округ в этом году планирует привлечь 5,3 тысячи иностранцев. Львиная доля этих квот приходится на Краснодарский край и Волгоградскую область: 1751 и 1538 мест соответственно.

Интересно, что Крым, как и в прошлом году, решил вообще отказаться от иностранных рабочих. Примеру крымчан последовали и республики Северного Кавказа, где традиционно высокий уровень безработицы.

Примечательно, что заявки на привлечение 35 рабочих из визовых стран подала и Адыгея. И это при том, что республика по итогам 2015–2016 годов попала в список Минтруда как регион с высоким уровнем безработицы.

Большое количество гастарбайтеров в этом году запросил и Приволжский федеральный округ. В общей сложности региону требуется 11831 иностранный специалист. Львиная доля квот — 4647 — приходится на Татарстан. Власти республики запросили 2738 мест для строителей, а ещё 588 — для слесарей.

Много иностранцев запросил также Дальний Восток. Регион теперь планирует привлечь в 2017-м 44 924 трудовых мигранта — это почти на тысячу больше, чем планировалось изначально.

Так, например, Приморский и Хабаровский край готовы трудоустроить 19,3 тыс. и 12,7 тыс. иностранцев. Хабаровский край, в частности, собирается взять на работу четыре тысячи строителей-иностранцев, а Приморский — восемь тысяч.

Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова говорит, что российской экономике сегодня требуются тысячи квалифицированных специалистов из других стран.

— Не топ-менеджеров, а именно специалистов — технологов, инженеров и других. В основном они едут к нам из стран Восточной Европы, так как многие процессы в экономике и производстве там прошли раньше, чем у нас. Эти люди уже имеют опыт реализации, им нужно его просто воспроизводить. Из-за падения курса рубля поток таких работников, безусловно, замедлился, но он всё равно остался и сейчас постепенно возобновляется, — говорит Игнатова.

По мнению экс-главы ФМС Вячеслава Поставнина, квоты были изменены с учётом стабилизации экономики.

— Потребность в строителях-иностранцах можно объяснить большим количеством строек в стране. Эта отрасль развивается у нас быстрее других, — говорит экс-глава ФМС, президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин. — На наших стройках в основном работают граждане Турции, Сербии и Китая.

По словам Поставнина, отсутствие запроса на иностранных специалистов на Северном Кавказе объясняется высоким уровнем безработицы в регионе. Слова эксперта подтверждают и данные Минтруда.

Что касается Крыма, то, по мнению Вячеслава Поставнина, у региона своя специфика.

— Иностранные компании и специалисты не стремятся вести дела на полуострове, опасаясь американских и европейских санкций, — резюмировал эксперт.