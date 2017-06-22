В Цирке на Цветном бульваре нашли опасность для людей

МЧС во время проверки цирка выявило многочисленные нарушения пожарной безопасности, которые грозят серьёзными проблемами для зрителей и артистов.

Легендарный Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре в Москве, один из старейших в России, опасен не только для зрителей, но и для самих сотрудников и артистов. К таким выводам пришла комиссия МЧС, которая недавно его проверяла. Лайф ознакомился с результатами инспекции. В общей сложности ревизоры нашли более 30 нарушений, которые могли привести к трагическим последствиям. Так, некоторые помещения не были оборудованы автоматическими системами тушения, выходы завалены бочками с горючими жидкостями или закрыты на замки. МЧС оштрафовало цирк на 150 тысяч рублей и поручило его руководству исправить все нарушения.

Менеджеры развлекательного бизнеса, как показал трагический пожар в пермском клубе "Хромая лошадь", унёсший жизни 156 человек, в первую очередь должны думать не об увеселительной программе, а о безопасности посетителей и персонала. Судя по результатам последней проверки, руководство Цирка на Цветном бульваре в Москве об этом не слишком задумывалось.

Пожарные инспекторы МЧС нашли сразу 31 нарушение правил пожарной безопасности, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье персонала, артистов, зрителей и даже животных.

К удивлению инспекторов, некоторые проходы в цирке были заставлены бочками с горючим, что является грубейшим нарушением правил безопасности. В случае пожара или другого ЧП люди бы не смогли пробиться к выходу.

— Допущено загромождение эвакуационного выхода в коридор цоколя различными бочками ГСМ, ­– говорится в материалах проверки, с которыми ознакомился Лайф.

Кроме того, руководство цирка зачем-то закрыло эвакуационный выход c цокольного этажа на замок, а выход с первого этажа административной части в сторону Торгового центра "Цветной" и вовсе оказался закрыт решёткой. Сложно представить, что могло бы произойти, если бы эти выходы когда-нибудь понадобились.

Также инспекция установила, что в помещениях цирка отсутствуют таблички с номером телефона пожарной охраны, а эвакуационные знаки установлены не по всей длине коридоров, как того требует техрегламент. Из-за этого в случае пожара посетители цирка могли бы запутаться в коридорах и потерять драгоценное время для эвакуации.

Более того, обслуживающий персонал, работающий в цирке в ночное время, не был обеспечен ни инструкциями о том, как действовать при ночном пожаре, ни средствами для защиты органов дыхания и зрения.

В цирке, как выяснилось, не проводились регулярные проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты: противопожарных дверей, дымовых клапанов и пожарных лестниц.

Кроме того, пожарные рукава, которые используют для тушения, частично не были подключены к крану. А значит, пожарным в случае возгорания пришлось бы опять тратить драгоценное время, чтобы прикручивать рукава к крану.

Под угрозой в цирке находились не только жизни людей, но и животных. В материалах проверки сказано, что помещения для обслуживания сцены, подманежное пространство и частично помещения для животных не были оборудованы автоматическими системами тушения. Кроме того, в некоторых местах зазоры и отверстия в местах пересечения противопожарных преград и электрических кабелей не были заделаны огнестойкими материалами.

По результатам проверки, инспекция МЧС по Москве оштрафовала цирк на 150 тысяч рублей и потребовала от руководства исправить выявленные нарушения. Лайфу не удалось оперативно получить комментарий руководства цирка.