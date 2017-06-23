Золотой проект. Кто заработает на рекультивации свалки в Балашихе

Привести мусорный полигон "Кучино" в согласие с природой и местными жителями можно будет за два года и примерно за три миллиарда рублей.

Разрешилась главная интрига последней недели. После взбучки, которую устроил президент Владимир Путин подмосковным чиновникам, стала решаться проблема знаменитой в Балашихе помойки — полигона "Кучино", с которым уже много десятилетий боролись местные жители. Свалка будет закрыта, а уже с пятницы мусоровозы попасть туда не смогут. Кто зарабатывал миллионы на этой свалке, до сих пор неизвестно — истинные владельцы мусорного бизнеса прячутся за офшорами на Сейшельских островах. Зато теперь обогатятся другие компании, которым предстоит рекультивировать полигон: эксперты считают, что этот проект будет стоить два-три миллиарда рублей.

Срок пошёл

Сегодня в правительстве прошло очередное заседание, которое вёл глава государства. Помимо прочего, подняли вопрос о свалке в Балашихе. После доклада главы Минприроды Сергея Донского Владимир Путин потребовал закрыть полигон в Балашихе, дав на это месяц.

— Послушайте меня, и чтобы Воробьёв меня услышал: в течение месяца закрыть эту свалку! Документы, которые должны быть подготовлены, должны быть подготовлены в самые короткие сроки, — заявил Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому.

Сигнал тут же все услышали: губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поручил министру экологии области Александру Когану и мэру Балашихи Евгению Жиркову с пятницы закрыть полигон для приёма мусора. Ранее власти Подмосковья говорили, что до 2019 года закрыть полигон вряд ли получится.

По поручению главы Минприроды Росприроднадзор начал процедуру отзыва лицензии у компании "Заготовитель", которая последние 20 лет управляла этой свалкой.

Офшоры остались без дохода

Полигон твёрдых бытовых отходов Кучино был создан ещё в 1964 году в отработанном глиняном карьере. Общая площадь свалки составляет более 50 гектаров, это примерно 70 футбольных полей. Ежегодно Кучино принимает до 600 тысяч тонн отходов.

Эксперты оценивали, что в среднем по стране утилизация тонны мусора обходится в тысячу рублей. Если верить цифре в 600 тысяч тонн, ежегодно поступающих на свалку, то люди, утилизирующие этот мусор, могли заработать на нём до 60 млн рублей в год.

Последнюю лицензию на управление полигоном компания "Заготовитель" получила относительно недавно — в конце октября 2016 года. Землю под полигон компания арендует у администрации Балашихи. Стоимость аренды неизвестна.

Согласно базе данных СПАРК, контрольный пакет акций компании (доля 96%) принадлежит офшору "Карстат Юниверсал", зарегистрированному на Сейшелах. Остальные акции принадлежат ещё трём сейшельским офшорам и двум московским бизнесменам. Это Сергей Левашов и Дмитрий Кузовкин.

Левашов в прошлом занимался торговлей автомобилями и значился в качестве гендиректора уже ликвидированной фирмы "Элекс-полюс СБП". Что касается Кузовкина, то он также занимается оптовой торговлей, но твёрдым, жидким и газообразным топливом.

Согласно данным за 2014 год, в 2014-м выручка "Заготовителя" составила 19 млн рублей, а чистая прибыль — чуть более 2 млн.

Мусорка стоит денег

Главный вопрос, в какие затраты теперь встанет рекультивация свалки. Всё будет зависеть от технологии. Например, сначала обеззараживают находящиеся на полигоне ядовитые отходы. Затем с помощью скважин выводят образовавшийся от отходов биогаз. На последней стадии свалку засыпают грунтом и засевают травой.

Эксперты говорят, что это дорогая операция.

— По моим расчётам, только проект рекультивации "Кучино" будет стоить примерно 60 миллионов рублей, а рекультивация — два-три миллиарда, — рассказал Лайфу экс-глава Росприроднадзора Олег Митволь.

Олег Митволь считает, что пока говорить о точных цифрах сложно.

— Всё будет зависеть от множества технологических и субъективных факторов, которые могут влиять на сроки и стоимость проекта. Это зависит от морфологии мусора, технологического цикла захоронения отходов и глубины сортировки и выборки разных фракций мусора, — рассказал Лайфу Олег Митволь.

Ранее министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган говорил, что в ближайшее время будет выделено почти 500 миллионов рублей на рекультивацию четырёх свалок в регионе, в том числе и "Кучино". 6 июля Мособлдума рассмотрит поправки в бюджет Подмосковья на 2017 год, чтобы заложить траты на рекультивацию мусорки в Балашихе.

Подмосковью помогут и федеральные власти.

— У нас есть 5,4 миллиарда рублей, которые мы выделили из федерального бюджета на эти цели. Ещё 1,5 миллиарда рублей уже собрали в качестве сборов экологических. Вот это уже семь миллиардов рублей почти. Поэтому используйте эти деньги. Попросим Минфин, или можно даже из Резервного фонда правительства, из моего Резервного фонда выделить какие-то деньги, они у нас есть там, и отфинансировать начало работ, — сказал Владимир Путин на заседании правительства.

Дело ближайших лет

По расчётам экспертов, работы по рекультивации "Кучино" начнутся не ранее октября-ноября 2017 года и продлятся примерно 1,5–2 года. Примерно через месяц будет подготовлен тендер на создание проектной документации по рекультивации полигона площадью 50 га. Фирма, которая выиграет конкурс, будет ещё примерно три месяца разрабатывать сам проект. А главный тендер на рекультивацию, скорее всего, объявят осенью.

Олег Митволь говорит, что рекультивация полигона в Балашихе будет проходить по сценарию свалки "Саларьево", расположенной на юго-западе Москвы, которую закрыли в апреле 2007 года.

На рекультивацию "Саларьево" потратили несколько сотен миллионов рублей. Территория была полностью накрыта современными геосинтетическими и гидроизоляционными материалами, сверху которых насыпали плодородный грунт. А для отвода газа, который образовался в процессе разложения отходов, было сделано 50 скважин. Для сбора фильтрата вдоль подножия полигона соорудили дренажный коллектор.

— При этом надо понимать, что площадь "Саларьево" значительно меньше "Кучино", да и цены за последние десять лет изменились, — утверждает Митволь.

По информации Лайфа, в Департаменте развития новых территорий Москвы планируют до конца лета 2017 года начать новый этап рекультивации "Саларьево", на который будет затрачено около 1 миллиарда рублей. По словам руководителя Департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, в будущем на месте полигона может появиться горнолыжная трасса либо парк.

Свалки Москвы и Московской области прирастают отходами ежегодно на 10 млн тонн. Из 37 официально подготовленных под приём мусора площадок 14 уже закрыто, 11 в стадии окончания работы. Московская область производит 20% мусора из общего количества по стране. Перерабатывается 5% отходов. Кроме того, в окрестностях Москвы расположено 1500 несанкционированных свалок.