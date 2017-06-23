Загадка крови. Что показала повторная экспертиза по "пьяному" мальчику?

Эксперты-криминалисты МВД так и не смогли найти следы алкоголя в пятнах крови Алёши, объяснив это тем, что они высохли и спирт давно улетучился.

Интрига вокруг состояния шестилетнего Алёши Шимко, которого насмерть сбила машиной в подмосковном Железнодорожном 31-летняя Ольга Алисова, сохраняется. Повторная экспертиза, которую МВД провело с 19 по 22 июня в собственном Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ), не смогла подтвердить скандальную версию о 2,7 промилле алкоголя в крови ребёнка. Эксперты утверждают, что за два прошедших месяца биоматериалы ребёнка из салона автомобиля Алисовой высохли, поэтому в них попросту не осталось следов алкоголя. Теперь установить окончательную истину должна посмертная экспертиза, которую проведут после эксгумации тела Алёши.

Первая экспертиза по биоматериалам Алёши Шимко, результаты которой были получены в начале июня, привела к бурному общественному резонансу. Специалисты ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московского областного НИИ имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) установили, что в момент гибели в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильной стадии опьянения. Экспертов заподозрили в подтасовке результатов заключения в пользу Ольги Алисовой, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность", а также попросил передать расследование резонансного ДТП его сотрудникам. МВД ответило категорическим отказом.

Точную картину состояния мальчика может дать посмертная экспертиза, но для этого нужна эксгумация тела Алёши. Теоретически, можно было ещё исследовать образцы крови ребёнка, которые остались на заднем сиденье "хёндэ-солярис" обвиняемой Ольги Алисовой, что МВД и решило сделать, но уже не в гражданской лаборатории, а в своем ЭКЦ.

По данным паблика Mash, повторное исследование проводилось с 19 по 22 июня по заказу ЭКЦ МВД в помещении центра и ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московской области. Следователь предоставил экспертам тампоны со смывами крови Алёши Шимко, а также чехол с заднего сиденья автомобиля, на котором он лежал после ДТП и где осталась его кровь. Результаты экспертизы ничего не прояснили.

В комиссии было шесть экспертов, в том числе эксперт из ЭКЦ МВД — капитан Александр Подмарьков. Он и поставил свою подпись под конечными результатами повторной экспертизы. Комиссия написала в заключении, что образцы с биоматериалами уже непригодны для исследования.

— Установить наличие этилового спирта и ацетальдегида не представляется возможным из-за их летучести в представленных на исследование сухих марлевых тампонах со смывами, содержащих кровь Шимко, — написали члены комиссии. Аналогичное пояснение эксперты дали и по чехлу с сиденья автомобиля — пятна сухой крови, установить невозможно.

Таким образом, теперь следствию придётся проводить эксгумацию тела Алёши Шимко и проводить окончательную экспертизу.

Примечательно, что в пятницу подмосковные полицейские уже опровергали повторную экспертизу.

— ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, — говорится в пресс-релизе, который появился на официальном сайте подмосковного главка МВД.

Напомним, что МВД и Следственный комитет недавно подтвердили, что образец крови, который судмедэксперт Михаил Клейменов отправлял на исследование в МОНИКУ, принадлежит именно Алёше Шимко. Для этого проводилась дополнительная молекулярно-генетическая экспертиза, которая показала идентичность крови матери Алеши и образцов в лаборатории.

Ранее судмедэксперт Михаил Клейменов, который подписывал результаты первой экспертизы, говорил, что вопросы стоит задавать не ему и не сотрудникам полиции, а его близким.

— Надо задавать вопросы людям, которые окружали ребёнка, — подытожил Клейменов. Эксперт не исключает, что родные просто не знали, что мальчик мог употребить спиртное.

Как в крови ребёнка могло оказаться столько алкоголя, пока до сих пор непонятно. В день трагедии рядом с мальчиком был его дедушка Николай Шимко. Однако он утверждает, что при нём внук не ел и не пил ничего подозрительного.

— Это исключено. Всё странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то, — заявил Лайфу Николай Шимко.

Отец мальчика Роман Шимко уверен, что при проведении первого исследования эксперты могли вколоть спирт непосредственно в печень ребёнка.

— В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень, — утверждает он.

Напомним, что трагедия разыгралась 23 апреля в микрорайоне Павлино города Железнодорожного. После обеда шестилетний Алёша с дедушкой отправились на детскую площадку. Мальчик шёл впереди, а дед нёс его велосипед. До площадки было рукой подать — нужно было лишь перейти дорогу около дома. Не успел Алёша ступить на асфальт, как его сбил чёрный "хёндэ-солярис".

31-летней Ольге Алисовой, которая была за рулём иномарки, предъявлены обвинения по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель человека"). Для неё избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.