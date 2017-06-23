Загадка крови. Что показала повторная экспертиза по "пьяному" мальчику?

Загадка крови. Что показала повторная экспертиза по "пьяному" мальчику?

Коллаж: © L!FE Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина/Алексей Куденко

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Эксперты-криминалисты МВД так и не смогли найти следы алкоголя в пятнах крови Алёши, объяснив это тем, что они высохли и спирт давно улетучился.

Интрига вокруг состояния шестилетнего Алёши Шимко, которого насмерть сбила машиной в подмосковном Железнодорожном 31-летняя Ольга Алисова, сохраняется. Повторная экспертиза, которую МВД провело с 19 по 22 июня в собственном Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ), не смогла подтвердить скандальную версию о 2,7 промилле алкоголя в крови ребёнка. Эксперты утверждают, что за два прошедших месяца биоматериалы ребёнка из салона автомобиля Алисовой высохли, поэтому в них попросту не осталось следов алкоголя. Теперь установить окончательную истину должна посмертная экспертиза, которую проведут после эксгумации тела Алёши.

Первая экспертиза по биоматериалам Алёши Шимко, результаты которой были получены в начале июня, привела к бурному общественному резонансу. Специалисты ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московского областного НИИ имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) установили, что в момент гибели в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильной стадии опьянения. Экспертов заподозрили в подтасовке результатов заключения в пользу Ольги Алисовой, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность", а также попросил передать расследование резонансного ДТП его сотрудникам. МВД ответило категорическим отказом.

<p>Фото: © Mash</p>

Точную картину состояния мальчика может дать посмертная экспертиза, но для этого нужна эксгумация тела Алёши. Теоретически, можно было ещё исследовать образцы крови ребёнка, которые остались на заднем сиденье "хёндэ-солярис" обвиняемой Ольги Алисовой, что МВД и решило сделать, но уже не в гражданской лаборатории, а в своем ЭКЦ.

По данным паблика Mash, повторное исследование проводилось с 19 по 22 июня по заказу ЭКЦ МВД в помещении центра и ГБУ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" Московской области. Следователь предоставил экспертам тампоны со смывами крови Алёши Шимко, а также чехол с заднего сиденья автомобиля, на котором он лежал после ДТП и где осталась его кровь. Результаты экспертизы ничего не прояснили.

В комиссии было шесть экспертов, в том числе эксперт из ЭКЦ МВД — капитан Александр Подмарьков. Он и поставил свою подпись под конечными результатами повторной экспертизы. Комиссия написала в заключении, что образцы с биоматериалами уже непригодны для исследования.

— Установить наличие этилового спирта и ацетальдегида не представляется возможным из-за их летучести в представленных на исследование сухих марлевых тампонах со смывами, содержащих кровь Шимко, — написали члены комиссии. Аналогичное пояснение эксперты дали и по чехлу с сиденья автомобиля — пятна сухой крови, установить невозможно.

Таким образом, теперь следствию придётся проводить эксгумацию тела Алёши Шимко и проводить окончательную экспертизу.

Примечательно, что в пятницу подмосковные полицейские уже опровергали повторную экспертизу.

— ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится, — говорится в пресс-релизе, который появился на официальном сайте подмосковного главка МВД.

Напомним, что МВД и Следственный комитет недавно подтвердили, что образец крови, который судмедэксперт Михаил Клейменов отправлял на исследование в МОНИКУ, принадлежит именно Алёше Шимко. Для этого проводилась дополнительная молекулярно-генетическая экспертиза, которая показала идентичность крови матери Алеши и образцов в лаборатории.

Ранее судмедэксперт Михаил Клейменов, который подписывал результаты первой экспертизы, говорил, что вопросы стоит задавать не ему и не сотрудникам полиции, а его близким.

— Надо задавать вопросы людям, которые окружали ребёнка, — подытожил Клейменов. Эксперт не исключает, что родные просто не знали, что мальчик мог употребить спиртное.

Как в крови ребёнка могло оказаться столько алкоголя, пока до сих пор непонятно. В день трагедии рядом с мальчиком был его дедушка Николай Шимко. Однако он утверждает, что при нём внук не ел и не пил ничего подозрительного.

— Это исключено. Всё странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то, — заявил Лайфу Николай Шимко.

Отец мальчика Роман Шимко уверен, что при проведении первого исследования эксперты могли вколоть спирт непосредственно в печень ребёнка.

— В заключении экспертизы указано, что дыхательные пути не обожжены, слизистая языка не обожжена и даже в моче нет алкоголя, при этом в крови он откуда-то взялся. Думаю, что его намеренно вкололи в печень, — утверждает он.

Напомним, что трагедия разыгралась 23 апреля в микрорайоне Павлино города Железнодорожного. После обеда шестилетний Алёша с дедушкой отправились на детскую площадку. Мальчик шёл впереди, а дед нёс его велосипед. До площадки было рукой подать — нужно было лишь перейти дорогу около дома. Не успел Алёша ступить на асфальт, как его сбил чёрный "хёндэ-солярис".

31-летней Ольге Алисовой, которая была за рулём иномарки, предъявлены обвинения по статье 264 УК ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее гибель человека"). Для неё избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор:
ВТ
Вадим Тактаров
Соавторы:
Ольга  Чурсина
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