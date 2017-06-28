Миллионы на свалку

Министерство экологии и природопользования Московской области уже два года тратит миллионы на детальные снимки местных свалок, в том числе балашихинской. Однако сроки закрытия полигонов это не приближает.

Незадолго до скандала с балашихинской свалкой Минэкологии Подмосковья заказало 3D-модель этого полигона и его снимки из космоса. Это было частью исследования состояния всех полигонов области. На изучение 10 свалок в 2016–2017 годах потратили 8,8 млн рублей. Но всех целей исследования достичь не удалось: Минэкологии так и не узнало, сколько ещё мусора может "влезть" на некоторые полигоны и насколько они соответствуют правилам рекультивации. Зато чиновники получили высокоточные снимки мусора из космоса и виртуальную модель свалки для презентаций. Таким образом, в Министерстве потратили миллионы на изучение проблем свалок и прекрасно знали о проблемах ТБО "Кучино". Но рекультивацию не начинали. Эксперты говорят, такие контракты — деньги на ветер.

"Чтоб чиновнику легко понять"

Минэкологии области платило миллионы картографам и экологам за изучение проблем подмосковных свалок. В прошлом году контракт на 3,1 млн выиграла питерская фирма "Геостром". Работы шли на полигонах "Кучино" (Балашиха), "Храброво" (Можайск), "Шатурский", "Царево" (Пушкинский район) и ещё на шести свалках, предназначенных к закрытию.

"В полях" эксперты проводили замеры полигонов, чтобы понять, как изменились их площадь и объём за два года. А заодно — чтобы рассчитать, сколько туда ещё влезет мусора.

Были и "экологические" задачи по отбору фильтрата. Это вода от дождя или снега, которая "отфильтровалась" через свалку и стала впитываться в грунт.

— Фильтрат, вытекая, "обогащается" вредными веществами, — рассказал Лайфу директор компании-победителя Анатолий Романовский. — Бывает, он выходит за границы полигона. В этих случаях мы отбирали пробы воды и определяли степень загрязнённости и класс опасности.

Основной массив данных, полученных в результате исследования, Минэкологии просило собрать в виртуальную модель свалки.

— Мы делали 3D-моделирование: наглядные картинки, чтобы чиновнику можно было легко понять, где и что. Ну, например, на совещаниях они же не будут читать этот талмуд, — рассказывает бизнесмен. — Поэтому мы готовили презентации: он включит на компьютере и сразу покажет: вот здесь красным цветом, это значит, полигон вышел [за пределы], вот здесь зелёным — это хорошо.

Однако "Геострому" не удалось выполнить работу на 100%. Специалисты так и не оценили, насколько правильно готовят полигоны к закрытию. И не до конца подсчитали, сколько ещё мусора влезет на некоторые свалки. То, почему работы выполнены не полностью, Лайфу не пояснили.

Весной 2017-го Минэкологии объявило ещё один конкурс, на этот раз стоимостью 6 млн рублей. В нём победила московская компания "Геоинформ+". За эти деньги нужно было вновь измерить параметры свалок и создать ещё одну 3D-модель. Заодно требовалось оценить, возможно ли дальше эксплуатировать тот или иной полигон. Для повышения точности анализа, от подрядчика попросили сделать космические снимки свалок в высоком разрешении.

Каковы результаты этой работы, пока не известно: на портале госзакупок не опубликована соответствующая документация. На запрос Лайфа с просьбой прокомментировать закупки министерство оперативно не ответило.

Минэкологии давно знало о проблемах "Кучино"

Данные мониторинга не очень-то пригодились, говорят эксперты. Как выяснил Лайф, на ТБО "Кучино" уже выявляли отклонения от экологических норм, однако к закрытию свалки это не привело.

— В 2016 году к ТБО "Кучино" были претензии по загрязнению окружающих территорий. Этот полигон — один из самых безобразных. И Минэкологии Подмосковья, безусловно, знало о его проблемах, — рассказал Лайфу председатель правления "Зелёного патруля" эколог Роман Пукалов. — Там был весь набор проблем, который существует на подобных свалках. Например, загрязнение грунтовых вод фильтратами. И периодические возгорания тела свалки.

По словам Пукалова, хотя чиновники были в курсе обстановки на полигоне, не предлагали никаких конкретных мер.

— [Ничего не делалось] из-за отсутствия должного финансирования. Ведь рекультивация полигона может стоить миллиарды рублей, — добавил Пукалов.

Его оценка подтверждается подсчётами другого эксперта — бывшего главы Росприроднадзора Олега Митволя.

— По моим расчётам, проект рекультивации "Кучино" будет стоить примерно 60 миллионов, а собственно рекультивация — 2–3 миллиарда, — сообщил Лайфу Митволь. — [Стоимость] зависит от состава мусора, технологического цикла захоронения отходов и глубины сортировки разных фракций мусора.

Митволь говорит, проект сделают очень быстро: документы подготовят за 3 месяца, а тендер на рекультивацию свалки объявят, скорее всего, в ноябре 2017 года.

Кому нужен мониторинг свалок

По словам председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, мониторинги состояния мусорных полигонов — не более чем создание "мыльного пузыря" для федерального центра.

— Региональным чиновникам выгодно через всякие там мониторинги показывать, например, Росприроднадзору, что на полигоне всё с экологией нормально и вмешательства федерального центра не требуется, — считает Кабанов. — Регионы, в данном случае в лице Министерства экологии МО, готовы выбрасывать на ветер ежегодно по 3–4 миллиона рублей на отчёты, чтоб не допустить на "объекты" федералов. В итоге нечистые на руку люди продолжают зарабатывать "чёрные" миллиарды, привозя на уже отработавшие срок полигоны миллионы кубометров ядовитых отходов.

По словам главы НАК, таким образом в Минэкологии МО "отмечают" объявленный президентом Год экологии. По его словам, во всех контрактах на мониторинг "надо разбираться".

Пока президент не грянет...

О подмосковной горе мусора узнала вся страна во время прямой линии с президентом. Жители Балашихи пожаловались Владимиру Путину, что свалка буквально подползла к их домам. В паре сотен метров от полигона стоят многоэтажки. Запах, грязь и общая неблагополучная экологическая обстановка — постоянные спутники местных жителей. Президент тогда пообещал проработать этот вопрос с руководством Московской области.

22 июня Владимир Путин на правительственном совещании потребовал закрыть свалку в течение месяца. Он поручил министру природных ресурсов Сергею Донскому подготовить все нужные для закрытия документы. В тот же день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свалку закроют с 23 июня.

И действительно, 23 июня свалка была уже "на замке". У въезда поставили бетонные блоки. Ворота закрыли, а у въезда теперь красуется информационный щит: "Кучинский полигон ТБО закрыт".

Бытовые отходы, которые раньше принимало "Кучино", теперь разъедутся по другим подмосковным свалкам. А это около 800 грузовиков ежедневно. Как сообщил журналистам министр экологии МО Александр Коган, мусор распределят в Ногинский, Можайский, Клинский и Люберецкий районы Московской области.

— Это "Торбеево", "Тимохово", "Храброво" и "Алексинский карьер", — сказал он.

Большинство этих полигонов раньше планировалось закрыть. Только полигон "Тимохово" имеет лицензию до 2020 года. Три других, согласно информации Минэкологии, должны были закрыться в 2015–2017 годах. Но теперь на них отправили мусор с балашихинской свалки. И не факт, что жители окрестных городов в следующем году дозвонятся до президента, чтобы рассказать ему о втором "Кучино".