Причиной расстрела предпринимателя в центре Москвы мог стать его бизнес

С июня 2016-го компания Вачика Абгаряна "Кап-строй", крупный подрядчик столичных властей, пытается обанкротить одного из своих должников.

Следователи выясняют, кто стоит за нападением на главу компании "Кап-строй" Вачика Абгаряна. Правоохранители не исключают, что причиной покушения на предпринимателя могли стать разногласия в бизнесе.

По данным Лайфа, с июня 2016-го "Кап-строй" в качестве кредитора требует признать банкротом НП "Центр развития предпринимательства Зеленоградского административного округа Москвы". До сих пор сделать этого не удалось.

Сама же компания "Кап-строй" ­являлась одним из крупных подрядчиков столичных властей. Так, ещё в 2011 году фирма получила от ГКУ "УКРиС" 27 млн рублей на завершение работ по утеплению наружных стен и остеклению балконов в одном из домов в Зеленограде. Ещё 83 млн рублей в том же году получила на благоустройство и озеленение.

Последний крупный контракт, судя по порталу госзакупок, компания "Кап-строй" Абгаряна получила в 2012 году от подведомственного департаменту строительства ГКУ "Дирекция капитального ремонта". За 67 млн рублей компания Абгаряна должна была "упорядочить транспортные потоки" на транспортно-пересадочном узле в районе "Речного вокзала".

Ранее сегодня стало известно о нападении на 57-летнего предпринимателя Вачика Абгаряна. Главу компании "Кап-строй" расстреляли возле собственного офиса на Верейской улице в Москве. Пуля попала бизнесмену прямо в грудь. Его срочно госпитализировали. Медики зафиксировали у мужчины клиническую смерть.