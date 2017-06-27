"Платформа" распила: в хищениях компании Серебренникова участвовало 160 фирм

Лайф выяснил, по какой схеме уводили бюджетные деньги из проекта "Платформа" и сколько стоила квартира режиссёра Кирилла Серебренникова в Германии.

Следователи по делу о хищениях в "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова вскрыли предполагаемые схемы вывода денег. В этом им помогла налоговая служба. Налоговики выяснили, что сотрудники "Седьмой студии" проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг. По документам студия закупала бумагу, подарочные наборы, алкоголь. А на самом деле — просто подписывала левые договора и платёжки, никаких услуг за это не получая. Такую систему поставили на поток: в фиктивном документообороте было замешано 160 фирм-"помоек". Отмытые с их помощью деньги обналичивали и тратили на квартиры и машины. У Серебренникова нашлись апартаменты в Германии, а у бывшего директора студии Юрия Итина — "мерседесы" последних моделей.

Деньги Минкультуры отправились на "помойку"

В 2011–2014 годах Минкульт передал 210 миллионов некоммерческой организации "Седьмая студия", которая тогда ставила спектакли на "Винзаводе". Студией руководил режиссёр Кирилл Серебренников. Он тогда делал проект "Платформа". Идея была в том, чтобы на одной платформе могли сосуществовать разные виды искусства — музыка, поэзия, танцы, театр, мультимедиа. Параллельно через "Платформу" продвигали молодых авторов и продюсеров.

А в середине мая Следственный комитет завёл уголовное дело по статье "Мошенничество" из-за хищения бюджетных денег, выделенных Министерством культуры на развитие искусства. По версии следователей, руководители студии похищали средства, которые государство давало на "Платформу". По оценкам силовиков, отмыли и вывели около 200 млн рублей.

Сейчас источники в правоохранительных органах рассказали Лайфу, по какой именно схеме отмывали деньги. Вскрыть эту схему помогла недавняя проверка налоговой. Оказывается, всё происходило при помощи фирм-однодневок.

— "Седьмая студия" заключила более 160 договоров на оказание услуг с однодневками, через которые обналичивала деньги. Причём 80 фирм вообще не существовали в реальности. Ещё 20 фирм не могли выполнить работы по договорам, потому что у них указан другой вид деятельности, — рассказал Лайфу источник в силовых кругах. — Всё это задокументировано в ходе налоговой проверки. Налоговики написали, что 20 "живых" фирм имеют признаки "помоек". У них нет основных средств, счетов в банках и штата сотрудников. У них множество учредителей и постоянно меняются директора.

Собеседник Лайфа перечислил несколько эпизодов, когда деньги уходили на "помойку". По его словам, схема имела вид цепочки. Получив государственные деньги, фирма-однодневка не сразу обналичивала их, а переводила по поддельным договорам во вторую однодневку. Таким образом, следы денег размывались.

— Представим: "Седьмая студия" платит "помойке А" 14 миллионов якобы за организацию концертов. "Помойке В" переводят 15 миллионов, скажем, за техническое обслуживание, — объясняет источник. — "Помойка В" переводит бабки в "Фирму-1", которая торгует продуктами и табаком. Причём по договорам покупают не продукты, а почему-то бумагу.

Одновременно, продолжает собеседник, первая "помойка" распихивает 14 миллионов по другим компаниям.

— Шесть миллионов уходит на какие-то подарочные наборы. Четыре ляма платят "Фирме-3" на оргтехнику. И ещё четыре миллиона идут "Фирме-1" за всё ту же бумагу, — перечисляет он.

"Сон" на миллион

По одному из эпизодов дела обвиняют бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Его подозревают в хищении средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". Малобродского суд арестовал 21 июня, и судебное заседание послужило причиной насмешек общественности.

Как сообщали СМИ, прокурор на судебном заседании утверждал, что спектакль так и не был поставлен, хотя деньги на него выделили. В ответ защита Малобродского возразила, что премьера была, и на неё пришли журналисты, которые написали рецензии. Это почему-то не убедило прокуроров в том, что спектакль действительно состоялся.

— Статья [в газете] не свидетельствует о том, что мероприятие действительно было проведено, — отметил прокурор на заседании Пресненского суда.

Теперь защита Малобродского и режиссёр Серебренников говорят: они поставлены в такую абсурдную ситуацию, что вынуждены доказывать, что спектакль реально был.

Мы попросили нашего собеседника в следствии разъяснить эту ситуацию. Он рассказал, на чём на самом деле строится обвинение в отношении Малобродского.

— Никто не говорит, что спектакля не было вовсе. Может, в суде что-то не так поняли. Спектакль был, но на его постановке похитили часть средств, — объяснил источник. — Малобродский просил на спектакль 4,87 млн рублей, а в расходах, подлежащих покрытию, отражена сумма 3,87 млн. То есть один миллион нужно было вернуть в бюджет.

Однако, говорит источник, этого миллиона бюджет так и не увидел.

Стоит отметить, что раньше СМИ сообщали о несколько других цифрах. Тогда речь шла о хищении якобы 2,3 млн рублей. Обвинения в хищениях на постановке "Сна в летнюю ночь" уже были предъявлены бывшему бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и экс-гендиректору студии Юрию Итину.

Немецкие машины и квартиры

Особенно следствие заинтересовали материальные блага, купленные в период, когда Минкультуры финансировало "Седьмую студию".

Так, по данным следствия, 9 мая 2012 года, в День Победы, Кирилл Серебренников приобрёл в Берлине квартиру. Она обошлась режиссёру в €300 тыс. Из них почти семь тысяч худрук отдал за отделочные и ремонтные работы.

Квартира расположена почти в центре немецкой столицы, на Винштрассе, 15. Это уютный пятиэтажный дом, построенный, вероятно, после войны. Серебренников часто летает в Германию и признаётся, что ему "комфортнее жить в Берлине, а работать — в России". Однако и в Германии он работает: в Берлине режиссёр поставил оперу "Севильский цирюльник".

Бывший гендиректор студии Юрий Итин тоже не чужд немецким вещам. К Германии он приобщается через автомобили производства этой страны. В распоряжении Лайфа оказались фотографии колонны "мерседесов" и "ауди", на которой Итин приехал на одну из встреч.

Источник не берётся утверждать, что на покупку всего этого тратили именно незаконно полученные деньги. Но говорит, что это обстоятельство требует проверки. Ведь хронологически, например, приобретение квартиры совпало со временем, когда "Седьмая студия" получила деньги от Минкульта.

"7-я студия" ("Седьмая студия") — театральная труппа, созданная Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актёрско-режиссёрского курса в Школе-студии МХАТ. Свои первые спектакли студия играла в центре современного искусства "Винзавод" и на Новой сцене МХТ им. Чехова, а с сентября 2012 года — на площадке "Гоголь-центра".

Как сообщал Лайф в мае, обыски по делу о хищениях в "Гоголь-центре" шли сразу по 17 адресам, в том числе и в квартире худрука Кирилла Серебренникова. Изначально речь шла о хищении 1,2 миллиона рублей. Позднее пресс-служба СКР сообщила, что размер похищенного — "около 200 миллионов".

Сейчас в деле фигурируют бывший бухгалтер студии Нина Масляева, бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Масляева и Малобродский сейчас в СИЗО, Итин под домашним арестом. Кирилла Серебренникова допросили как свидетеля.