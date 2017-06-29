Кирилл Серебренников разговорился со следствием

Режиссёр "Гоголь-центра" и его коллеги дали показания, позволившие следствию предъявить обвинение в мошенничестве, а суду арестовать экс-директора театра Алексея Малобродского.

В распоряжении Лайфа оказалось ходатайство следователя ГСУ СК РФ в суд об аресте подозреваемого в мошенничестве бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

Как следует из документа, 21 июня этого года Алексею Аркадьевичу Малобродскому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц.

Причастность Малобродского А.А. к совершённому преступлению подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, а именно: показаниями обвиняемой — бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Н.Л. Масляевой, показаниями подозреваемого — бывшего гендиректора студии Ю.К. Итина и ещё десяти коллег экс-директора "Гоголь-центра", являющихся пока по данному уголовному делу свидетелями, среди них — режиссёр "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников.

Кроме того, в своём обращении в суд об аресте Малобродского следователь отметил, что, оставаясь на свободе, он может скрыться от следствия.

— Алексей Малобродский имеет кроме российского гражданства ещё и израильское, а его супруга Татьяна Лукьянова имеет связи в посольствах США и Израиля, — отмечал в своём ходатайстве в суд об аресте экс-директора "Гоголь-центра" следователь СКР.

Получить оперативный комментарий Кирилла Серебренникова о его показаниях о причастности Алексея Малобродского к хищению 200 миллионов рублей не удалось.

По информации Лайфа, следователи выяснили, что господин Малобродский и его коллеги подозреваются в подделке отчётной документации о якобы состоявшихся спектаклях, в которых были задействованы десятки актёров, рабочих, декораторов.

— В отчётах для Минкульта РФ и их ревизионных комиссий эти "сказочники" описывали якобы созданные произведения искусства стоимостью в миллионы бюджетных рублей, которые оседали в карманах у подозреваемых, — возмущается источник Лайфа в правоохранительных органах.

По словам собеседника Лайфа, после исследования всех бухгалтерских отчётов новые обвинения в мошенничестве могут предъявить Итину, Масляевой и Малобродскому, а режиссёр "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников может из свидетеля стать обвиняемым.

По версии следствия, лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год были похищены бюджетные средства в размере 200 миллионов рублей, выделенные государством на популяризацию искусства.

23 мая 2017 года дома у Кирилла Серебренникова и в "Гоголь-центре" в Москве, где он работает художественным руководителем, прошли обыски, связанные с расследованием.

Обыски вызвали широкий общественный резонанс, в поддержку режиссёра выступили представители театрального сообщества. 24 мая актёр Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо в защиту Серебренникова.

Сейчас в деле фигурируют бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, бывший гендиректор студии Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Масляева и Малобродский сейчас в СИЗО, Итин под домашним арестом. Кирилла Серебренникова допросили как свидетеля.