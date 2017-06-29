Участники ДТП с байкером оказались детьми нефтетрейдера и ресторатора

Многомиллионные госконтракты, арктическое топливо для Чукотки, рестораны и недвижимость — чем зарабатывает родня студентов, попавших в аварию на Кутузовском.

За рулём "Мерседеса", сбившего насмерть байкера в Москве, возможно, сидела Юлия Дубовцева, дочь крупного бизнесмена. Её отец Олег Дубовцев управляет инвестиционной и нефтяной компанией. Фирмы продают нефтепродукты, на чем зарабатывают миллиарды рублей. Владелец "Мерседеса" Аркадий Смелов тоже оказался не простым студентом. Его родители раньше торговали топливом, а сейчас занялись продуктовым бизнесом. Подробности об активах семьи участников аварии — в расследовании Лайфа.

Авария на проспекте

Два дня назад на Кутузовском проспекте внедорожник столкнулся с мотоциклистом. Байкер двигался по соседней полосе, когда Mercedes ML начал перестраиваться и въехал мотоциклу в бок. Внедорожник после столкновения остановился, из него выбежала девушка. "Мерседес" с места ДТП скрылся, оставив девушку дожидаться полицию и "скорую". Медики доставили байкера с черепно-мозговой травмой в больницу. Там он скончался.

После аварии внедорожник далеко не уехал: гаишники нашли его в кювете через пару километров. В салоне сидел парень, который представился Аркадием Смеловым. Ему 20 лет, и он студент МГИМО. Тест на алкоголь показал, что он изрядно пьян. Гаишникам Смелов рассказал, что за рулём в момент столкновения сидел не он, а его девушка. Он пересел на водительское кресло якобы уже после аварии и поехал прочь. Как бы то ни было, парня поначалу задержали, но после теста на алкоголь отпустили — просто обязали явиться в отдел через какое-то время. С места аварии парня забрали близкие, а разбитый "Мерс" отправился на спецстоянку.

Студентка, которая оставалась на месте столкновения, тоже вскоре покинула место происшествия. В свою очередь, она попыталась свалить вину на своего молодого человека, сообщает Telegram-канал Mash. Тогда друзья погибшего забеспокоились, что историю попытаются замять. Байкеры собрались и всей толпой приехали к вузу, где учится владелец машины. Погибший Аркадий Дымов был им не просто другом, но и достаточно известным в байкерских кругах человеком. 23-летний райдер возглавлял мотодвижение MADI moto, созданное в стенах одноимённого вуза.

История всё меньше похожа на рядовое ДТП. И не только потому, что байкерское сообщество отстаивает права на независимое расследование. Но также и потому, что участники аварии оказались не простыми студентами.

Нефтяные деньги

Девушка, которая осталась с травмированным мотоциклистом ждать медиков — 20-летняя Юлия Дубовцева из подмосковного Королёва. Её отец Олег Дубовцев управляет четырьмя крупными компаниями. Они торгуют нефтью и товарами широкого потребления. По последнему отчёту, фирмы принесли 484 миллиона чистой прибыли.

Согласно базе данных Kartoteka.ru, Дубовцев возглавляет столичную фирму "Линкотэк". В свою очередь, эта фирма — стопроцентный владелец компании "Вертикаль". Та продаёт топливо военным частям, полицейским и "Транснефти". Госконтракты, которые она получает из года в год, исчисляются девятизначными суммами. К примеру, чукотские власти заказали у "Вертикали" дизельного топлива на 400 млн рублей. А общая сумма госконтрактов этой компании в 2017-м составила почти 1,5 млрд.

Московский Росреестр в прошлом году предъявлял "Линкотэку" претензии: по версии ведомства, фирма использовала землю под офис без соответствующих документов. География бизнес-интересов Дубовцева обширна. Ему принадлежит новосибирская компания "Орбита". Она ремонтирует бытовую технику и зарабатывает около 17 млн в год. Судя по базе данных судебных приставов, "Орбита" не заплатила более 1 миллиона налогов.

Дубовцев входит в совет директоров столичной инвестиционной компании "Стрела". В открытых данных нет сведений о том, в какие масштабные проекты она вложилась. Зато отметилась в судах тем, что получила огромный штраф от Росреестра. Ведомство впаяло ей 700 тысяч штрафа за то, что фирма использовала земельный участок в Подмосковье не по целевому назначению.

Из газа в князи

Хотя люксовый внедорожник записан на 20-летнего студента МГИМО Аркадия Смелова, скорее всего, юноша купил машину при финансовой поддержке родителей. Дмитрий и Светлана Смеловы — бизнесмены, раньше владели подмосковной компанией "Промоблгаз". Она продавала жидкое топливо и газ.

Помимо топлива, Смеловы торговали баллонами с газом — такие ставят дачники на участках. Сколько они зарабатывали в "Промоблгазе", непонятно, потому что финансовые показатели компания не раскрывала. Сейчас её ликвидировали.

Зато известно, сколько приносит их ресторанный и продуктовый бизнес. Выручка компании "Т.Ф. Диона" составила за 2015 год 18 миллионов рублей. Фирма зарегистрирована в Москве, на улице Стромынке, в доме 23/16. Карты Google подсказывают, что там ещё некоторое время назад находился одноименный ресторан.

Ресторан Смеловых в 2012 году.

Правда, недавно ресторан закрыли. На его месте сейчас красуется вывеска другого кафе. Но обе фирмы Смеловых продолжают работать. В том же доме у них расположен продуктовый магазин "Сытный мир".

В последнее время Смелов-старший прощупывает новые отрасли бизнеса. В начале июня он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, который сдаёт в аренду собственную недвижимость.

Уголовное дело

После гибели байкера возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть"). Виновнику по ней может грозить до семи лет тюрьмы.

Пока готовилась заметка, Telegram-канал Mash узнал, кто из молодых людей, сидящих в "Мерседесе", будет отвечать по уголовному делу. После того, как история приобрела резонанс, а разозлённые байкеры оккупировали территорию МГИМО, Аркадия Смелова всё-таки задержали. Хотя раньше с места ДТП он беспрепятственно уехал: его оттуда забрали близкие сразу после "продува" на алкоголь. В ближайшее время его отвезут в суд: там решат, следует ли отправлять парня в СИЗО. Девушка пока проходит как свидетель.