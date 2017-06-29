От "Суммы" до тюрьмы. Зачем следователи обыскали офис "дочки" фирмы Магомедова?

Калининградский стадион обещает стать второй "Зенит-ареной", в строительстве которой принимает участие дочерняя фирма группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова. Следователи подозревают, что при его строительстве могли быть похищены миллионы рублей на подготовке дренажа и укреплении грунта.

Управление экономической безопасности МВД нагрянуло с обысками в офис компании "Глобалэлектросервис". Это дочернее предприятие группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова. По предварительным данным, полицейские в рамках дела о мошенничестве искали документы, связанные со строительством футбольного стадиона в Калининграде ("Арена Балтика"). "Дочка" "Суммы" выиграла тендер на подготовку почвы под стадион стоимостью 785 млн рублей. Но тендер сопровождали скандалы, а калининградские власти остались недовольны качеством работ и пытались через суд заставить подрядчика всё переделать. Теперь следователи будут выяснять, не была ли похищена часть денег на строительстве за счёт экономии материалов.

Деньги ушли в болото

Калининградский стадион строят на острове Октябрьский. Он расположился между реками Старой и Новой Преголей, и, как сообщали местные власти, имеет "свойство затапливаться". Говоря простым языком — местность там болотистая. Но такая особенность острова не остановила власти от постройки на нём стадиона. Решили укрепить грунт.

Подрядчиком выбрали ОАО "Глобалэлектросервис", которое в 2013 году начало делать инженерную подготовку. Это дочерняя компания группы "Сумма". Сначала контракт стоил 850 млн рублей, потом по соглашению сторон цену работ снизили до 785 млн. За эти деньги надо было укрепить грунт: насыпать полтора миллиона кубов песка и установить высокотехнологичный дренаж, а заодно провести временные дороги.

В 2014 году работы завершили, заказчик — Управление капитального строительства области — принял их без нареканий. А через год решили провести пробу грунта. И выяснилось, что песок, использованный подрядчиком для уплотнения грунта, не соответствует техническому заданию аукциона. Заказчик возмутился и пошёл в арбитражный суд.

Там он потребовал от "Глобалэлектросервиса" всё переделать: вывезти полтора миллиона кубов старых грунтов, а вместо них насыпать новый, качественный песок в том же объёме. Однако суд отказал Управлению капстроительства в удовлетворении иска. Чиновники проиграли все суды на эту тему: арбитраж хоть и признал, что грунт просел, но не усмотрел в этом вины "Глобалэлектросервиса". В материалах суда просадку называют "вполне обоснованным физическим явлением". Более того, в суде сказано: подрядчик отсыпал песка на 10% больше, чем нужно.

Дело о "золотом" песке

После того, как суд не принял аргументы чиновников, им ничего не оставалось, кроме как просить правоохранительные органы выяснить, не могли ли строители сэкономить на материалах. Как сообщает "Коммерсант", сейчас полицейские возбудили дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Теперь качество песка будут проверять уже следователи по делу, которые назначат соответствующие экспертизы. Первым "физическим проявлением" расследования дела и стали обыски, прошедшие в офисе подрядчика. Как сообщали СМИ, оперативники обыскивали и администрацию области, причём главу региона об этом уже проинформировали.

По данным Лайфа, у полиции есть вопросы и к субподрядчикам, которых привлёк "Глобалэлектросервис". Правоохранители утверждают, что именно при подготовке строительной площадки под строительство стадиона подрядчик, нанятый "Глобалэлектросервисом", завысил объём выполненных работ более чем на полмиллиарда рублей.

Знакомый с ситуацией чиновник из правительства рассказал Лайфу свою версию, почему было возбуждено уголовное дело.

Как выяснил Лайф, в Калининграде Контрольно-ревизионное управление областной администрации вскрыло махинации с выделенными на строительство стадиона деньгами. И "Региональное управление заказчика капитального строительства" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "Глобалэлектросервис", требуя взыскать с него неустойку в размере более 50 миллионов рублей за срыв сроков строительства.

Однако, по данным правоохранителей, коммерсанты платить отказались, заявив, что виной всему сложный рельеф местности, что и привело к затягиванию работ. Более того, они якобы потребовали от калининградских чиновников доплатить ещё 500 миллионов рублей для продолжения работ.

— Тогда требования строителей в руководстве Калининградской области сочли вымогательством и мошенничеством и обратились к правоохранителям, — утверждает Лайфу знакомый с ситуацией чиновник из аппарата правительства РФ.

База СПАРК показывает, что к "Глобалэлектросервису" на данный момент подано аж 40 судебных исков за невыполнение взятых на себя обязательств. Такая формулировка обычно означает, что ответчик тянет сроки по договорам или чего-то не доделывает. Общая сумма этих исков — 180 миллионов.

Отстающий стадион

В декабре 2012 года конкурс на разработку проектной и рабочей документации стадиона выиграла омская компания "Мостовик". Стоимость проекта была оценена в 849,8 млн рублей. Компания планировала завершить разработку документации в июне 2014 года. Но не сложилось: в начале апреля 2014 года "Мостовик" подал заявление о банкротстве.

Сейчас по решению правительства стадион строит группа Crocus International Араса Агаларова. Она — генеральный подрядчик. Примерная стоимость всех работ на стадион — 18,5 млрд руб. Агаларов, когда принимал объект, посчитал, что ему объект передан не в лучшем виде.

В 2016 году в интервью РБК Агаларов рассказывал, что не может начать строительство сопутствующей инфраструктуры (кассы, пункты досмотра, парковки и т.п.) вокруг стадиона, а также самого поля. Причина в плохом качестве грунта. По словам Агаларова, власти Калининградской области плохо подготовили площадку — засыпали её не шестиметровым слоем песка, а суглинком толщиной 3–3,5 м.

Строительство "Арены Балтика" не раз вызывало обеспокоенность федерального центра. Вице-премьер РФ Виталий Мутко ещё в начале 2017 года устроил разнос на одном из совещаний в Москве региональным чиновникам, отвечавшим за возведение стадионов к ЧМ-2018. По его данным, из-за плохого контроля строек со стороны властей 11 городов России, где должны пройти матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, срывались сроки строительства стадионов. Среди отстающих была и калининградская арена.

Министерство спорта в своём отчёте ещё год назад отмечало "высокие технологические риски" при строительстве стадиона. Риски эти, по мнению Минспорта, возникли из-за сжатых сроков и высокой сложности прокладки дорог на острове.

В итоге именно из-за отставания в сроках сдачи стадиона в Калининграде было выпущено распоряжение правительства РФ. Согласно ему, срок ввода в эксплуатацию стадиона в Калининграде перенесён с 2017 на 2018 год. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест, включая временные трибуны на 10 тыс. болельщиков.

По словам главы региона Антона Алиханова, обслуживание стадиона обойдётся в 200–220 миллионов рублей в год.

Это не первый раз, когда на строительстве стадионов к ЧМ-2018 возбуждают уголовные дела. Ранее хищения бюджетных денег выявили и при строительстве другого стадиона к чемпионату мира — "Зенит-арены".

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Среди них и Калининград. Он примет четыре матча группового этапа.