Деньги на строительство стадиона в Калининграде могли уйти в офшор

Следователи подозревают, что деньги, выделенные на строительство стадиона "Арена Балтика", компания "Глобалэлектросервис" через свою дочернюю структуру вывела на Кипр.

По данным следствия, дочерняя фирма "Суммы" "Глобалэлектросервис", которая по заказу властей Калининградской области вела подготовительные работы строительной площадки для стадиона "Арена Балтика" для проведения игр ЧМ-2018 в Калининграде, предоставила заказчику поддельные акты выполненных работ и справки об их стоимости.

Как утверждают источники Лайфа в правоохранительных органах, для перевода части средств подозреваемые воспользовались дочерней фирмой "Глобалэлектросервиса" "Управление производственно-технической комплектацией". На счета данной организации было перечислено 300 миллионов рублей — якобы за строительные материалы, которые УПТК поставила на стройку. Теперь следователи будут выяснять, действительно ли деньги были потрачены на стройматериалы.

Кстати, как следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс", УПТК до того, как стать стопроцентной "дочкой" "Глобалэлектросервиса", контролировалась кипрским офшором E-seven limited. Поэтому, по данным Лайфа, следователи не исключают, что часть средств, полученных УПТК от "Глобалэлектросервиса", уже выведена за рубеж.

По словам оперативника, именно на основании этих недостоверных документов из бюджета Калининградской области на счёт "Глобалэлектросервиса" поступило 752 млн рублей (всего же стоимость работ, согласно контракту, составляла 785 млн рублей).

— Похищенными миллионами (подозреваемые. — Прим. ред.) распорядились по собственному усмотрению, — рассказывает Лайфу правоохранитель.

— Нам удалось выяснить, что в установленные сроки "Глобалэлектросервис" свою работу не выполнил. При этом в течение 2014 года неустановленные лица из числа сотрудников "Глобалэлектросервиса" предоставили (заказчику. — Прим. ред.) акты выполненных работ и справки об их стоимости, в которых содержались заведомо ложные сведения, — утверждает источник Лайфа в правоохранительных органах.

Следователи, по данным Лайфа, уже провели обыски и изъяли важные документы — сметы, счета-фактуры, договоры, которые могут иметь отношение к делу — в столичном офисе группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова в Хлебном переулке. Ведь "Глобалэлектросервис" подконтролен этой группе, а значит, говорит источник Лайфа, в офисе "Суммы" могли находиться важные для следствия материалы.

Напомним, что ещё 30 июня 2017 года в Москве Тверской суд арестовал троих подозреваемых в хищениях сотен миллионов рублей при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.

Ими оказались: бывший министр строительства региона Амир Кушхов, местный замначальника по строительному контролю Сергей Трибунский и топ-менеджер "Глобалэлектросервиса" Хачим Эристов. Арестам предшествовали обыски в компании и в областной администрации.

— Экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, глава дирекции строительства объектов Востока "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский арестованы сегодня Тверским судом Москвы, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Их подозревают в причастности к хищениям средств при строительстве стадиона "Арена Балтика".

Как ранее сообщал Лайф, МВД РФ выявило хищения при строительстве стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира по футболу 2018 года. Полиция возбудила дело по факту мошенничества. В нём оказалась замешана одна из субподрядных организаций, нанятых ОАО "Глобалэлектросервис" (входит в группу "Сумма"). "Дочка" "Суммы" выиграла тендер на подготовку почвы под стадион стоимостью 785 млн рублей. Тендер с самого начала сопровождали скандалы, а калининградские власти остались недовольны качеством работ и пытались через суд заставить подрядчика всё переделать. Следователи подозревают, что при подготовке площадки под строительство стадиона ОАО "Глобалэлектросервис" завысило объём выполненных работ более чем на 500 млн руб.

Аукцион на подготовку территории на острове Октябрьский в Калининграде к строительству стадиона к ЧМ-2018 "Глобалэлектросервис" выиграл в декабре 2013 года. Тогда же с правительством области был заключён контракт, согласно которому подрядчик за 850 млн руб. обязался выполнить инженерную подготовку участка площадью 22 га, в частности отсыпать 1,6 млн кубометров песка для укрепления слабых грунтов, произвести по уникальной технологии монтаж 1,779 млн погонных метров вертикальных ленточных дренажных труб, а также построить временные дороги. Для проведения этих работ столичная фирма привлекла несколько субподрядных организаций, в том числе "Калининград альфа строй", "Вест" и "Геострой".

Лайф направил запросы в компании "Сумма" и "Глобалэлектросервис" с просьбой прокомментировать ситуацию с обысками. В компании "Сумма" на запрос Лайфа не ответили, сообщив, что пресс-секретарь компании Анатолий Зубарев отсутствует. Пресс-секретарь "Глобалэлектросервиса" Николай Собкин (входит в группу "Сумма") заявил, что следственные действия компания не комментирует.

Ранее в "Сумме" и "Глобалэлектросервисе" отмечали, что и уголовное дело, и обыски — дело рук недобросовестных конкурентов.

— Мы расцениваем созданную ситуацию вокруг стадиона как попытку устранения компании "Глобалэлектросервис" с рынка, а также как способ недобросовестной конкурентной борьбы и намерения каких-либо заинтересованных лиц обогатиться за счёт уголовного давления, — заявили представители "Суммы" Лайфу, не озвучив, правда, ни названия компаний, которым это выгодно, ни фамилии лиц, которые стоят за этим.

Учитывая, что претензии к компании "Глобалэлектросервис" предъявляли структуры, подведомственные администрации Калининградской области, возможно, что именно чиновников и связанные с ними компании и имели в виду представители "Глобалэлектросервиса".

В свою очередь врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов через свою пресс-службу прокомментировал ситуацию вокруг стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.

— Необходимо дождаться итогов работы правоохранительных органов и суда. Давайте соблюдать презумпцию невиновности, — сказал Лайфу Антон Алиханов. — А от себя могу добавить, что я неоднократно заявлял, что замеченным в коррупции чиновникам нет места в региональном правительстве. Все, кто нарушил закон, будут отвечать по всей строгости. Что касается объектов строительства к ЧМ-2018 — я лично контролирую этот процесс.