После обысков у "Суммы" арестован экс-министр

Тверской суд взял под стражу бывшего министра строительства Калининградской области, замглавы местного управления капстроительства и топ-менеджера "Глобалэлектросервиса".

Уголовное дело о хищениях при строительстве стадиона "Арена Балтика" набирает обороты. Сегодня в Москве Тверской суд арестовал троих подозреваемых. Ими оказались: бывший министр строительства региона Амир Кушхов, местный замначальника по строительному контролю Сергей Трибунский и топ-менеджер "Глобалэлектросервиса" Хачим Эристов. Арестам предшествовали обыски в компании и в областной администрации.

— Экс-министр строительства Калининградской области Амир Кушхов, глава дирекции строительства объектов Востока "Глобалэлектросервис" Хачим Эристов и замглавы регионального управления капитального строительства Сергей Трибунский арестованы сегодня Тверским судом Москвы, — рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах. — Их подозревают в причастности к хищениям средств при строительстве стадиона "Арена Балтика".

В "Глобалэлектросервисе" Лайфу отказались комментировать арест своего сотрудника. В группе компаний "Сумма" и Тверском суде г. Москвы оперативно на запрос редакции не ответили.

Речь идёт о контракте на подготовку земли под строительство стадиона в Калининграде к ЧМ-2018. Перед возведением требовалось укрепить почву: насыпать миллионы кубометров песка, вкопать дренажные трубы и провести дороги. Тендер на укрепление почвы получил "Глобалэлектросервис" ещё в 2013 году. Стоимость работ оценили в 785 млн рублей.

Арестам предшествовали обыски в Калининградской области и Москве. Полицейские из Управления экономической безопасности ещё несколько дней назад изымали документы из офиса "Глобалэлектросервиса", в администрации региона и в ГКУ "Региональное управление заказчика капитального строительства" (ГКУ КО "РУЗКС").

По данным Лайфа, Трибунского задержали 29 июня, сразу после обысков в РУЗКС. По предварительной информации, Трибунский отвечал за приёмку работ на стадионе, которые и выполнял "Глобалэлектросервис".

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уволил Амира Кушхова ещё в декабре. Увольнение могло быть связано со срывом сроков строительства арены. Как раз за месяц до увольнения чиновники разных рангов получили дисциплинарные взыскания за то, что не укладывались в сроки исполнения федеральной целевой программы развития области.

Примечательно, что оба арестованных чиновника — представители ведомств, которые в своё время судились с "Глобалэлектросервисом" за то, что тот якобы плохо подготовил почву под стадион.

Именно Управление капстроительства, где работает Трибунский, было официальным заказчиком работ по инженерной подготовке территории стадиона. И поначалу заказчику понравилась работа "Глобалэлектросервиса": он принял её без нареканий. Однако спустя год решил провести пробу песка. Она показала: песок, использованный подрядчиком для уплотнения грунта, не соответствует техническому заданию аукциона.

Тогда Управление капстроительства и пошло в суд. Там оно потребовало от "Глобалэлектросервиса" всё переделать: вывезти полтора миллиона кубов старых грунтов, а вместо них насыпать новый, качественный песок в том же объёме. Однако суд отказал Управлению капстроительства в удовлетворении иска. Чиновники проиграли все суды на эту тему: арбитраж хоть и признал, что грунт просел, но не усмотрел в этом вины "Глобалэлектросервиса". В материалах суда просадку называют "вполне обоснованным физическим явлением". Более того, в материалах суда сказано: подрядчик отсыпал песка на 10% больше, чем нужно.

Теперь, по предварительным данным, именно плохая подготовка почвы легла в основу уголовного дела о мошенничестве, которое расследует МВД. Теперь качество песка будут проверять уже следователи по делу, которые назначат соответствующие экспертизы. Они будут выяснять, не могли ли подрядчики в сговоре с чиновниками сэкономить на песке и поставить, скажем, песок сомнительного качества.