В группе "Сумма" расценили обыски и аресты как попытку устранить их с рынка

Однако следователи уверены, что компания-подрядчик в связке с чиновниками похитила сотни миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде.

Уголовное дело о хищении средств, выделенных на строительство стадиона в Калининграде, который возводят к чемпионату мира по футболу, продолжает обрастать подробностями. В компании "Сумма", чья "дочка" — "Глобалэлектросервис" — и реализует госконтракт, заявили, что и уголовное дело, и обыски — дело рук недобросовестных конкурентов.

— Мы расцениваем созданную ситуацию вокруг стадиона как попытку устранения компании "Глобалэлектросервис" с рынка, а также как способ недобросовестной конкурентной борьбы и намерения каких-либо заинтересованных лиц обогатиться за счёт уголовного давления, — заявили представители "Суммы" Лайфу, не озвучив, правда, ни названий компаний, которым это выгодно, ни фамилии лиц, которые стоят за этим.

Учитывая, что претензии к компании "Глобалэлектросервис" предъявляли структуры, подведомственные администрации Калининградской области, возможно, что именно чиновников и связанные с ними компании и имеют в виду представители "Суммы".

В самой администрации области также уже прокомментировали обыски и аресты:

— Необходимо дождаться решения суда об итогах работы правоохранительных органов. Они будут озвучены в перспективе. Давайте соблюдать презумпцию невиновности. От себя могу добавить: я неоднократно заявлял, что замеченным в коррупции чиновникам нет места в региональном правительстве. Все, кто нарушил закон, будут отвечать по всей его строгости. Что касается объектов строительства к ЧМ-2018, то заверяю, что все они будут сданы в срок с надлежащим качеством, все обязательства будут выполнены. Это же касается и объектов ФЦП. Я лично контролирую этот процесс, — заявил на днях врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Напомним, что речь идёт об обысках, которые прошли на прошлой неделе в Калининградской области и Москве. Полицейские из управления экономической безопасности изъяли документы из офиса "Глобалэлектросервиса" (входит в ГК "Сумма" Зиявудина Магомедова), а также из администрации региона и ГКУ "Региональное управление заказчика капитального строительства" (ГКУ КО "РУЗКС"). Полицейские искали в рамках уголовного дела о мошенничестве документы, связанные со строительством футбольного стадиона в Калининграде ("Арена Балтика"). "Дочка" "Суммы" выиграла тендер на подготовку почвы под стадион стоимостью 785 млн рублей. Тендер с самого начала сопровождали скандалы, а калининградские власти остались недовольны качеством работ и пытались через суд заставить подрядчика всё переделать. Следователи подозревают, что часть средств, выделенных на строительство стадиона, могла быть похищена за счёт экономии материалов.

Первые аресты

Сразу после обысков в пятницу в Москве Тверской суд арестовал троих подозреваемых в рамках этого уголовного дела. Ими оказались бывший министр строительства региона Амир Кушхов, местный замначальника по строительному контролю Сергей Трибунский и топ-менеджер "Глобалэлектросервиса" Хачим Эристов. Именно их следователи подозревают в причастности к хищениям средств при строительстве стадиона "Арена Балтика".

В ГК "Сумма" арест Эристова подтвердили, но заявили, что будут обжаловать решение суда.

— В рамках следственных мероприятий задержан руководитель дирекции строительства объектов Востока Хачим Эристов. Мы считаем данное задержание необоснованным и будем обжаловать решение в суде, — сообщили Лайфу представители компании.

По данным Лайфа, Трибунского задержали 29 июня, сразу после обысков в РУЗКС. По предварительной информации, Трибунский отвечал за приёмку работ на стадионе, которые и выполнял "Глобалэлектросервис". Глава Калининградской области Антон Алиханов уволил Амира Кушхова ещё в декабре. Увольнение могло быть связано со срывом сроков строительства арены. Оба арестованных чиновника — представители ведомств, которые в своё время судились с "Глобалэлектросервисом" за то, что тот якобы плохо подготовил почву под стадион.

Управление капстроительства, где работает Трибунский, было официальным заказчиком работ по инженерной подготовке территории стадиона. Изначально заказчику понравилась работа "Глобалэлектросервиса" — он принял её без нареканий. Но прошёл год, и в управлении было принято решение провести пробу песка. Она показала: песок, использованный подрядчиком для уплотнения грунта, не соответствует техническому заданию аукциона.

Тогда управление капстроительства подало на подрядчика в суд. Там оно потребовало от "Глобалэлектросервиса" всё переделать: вывезти полтора миллиона кубов старых грунтов, а вместо них насыпать новый, качественный песок в том же объёме. Однако суд отказал управлению капстроительства в удовлетворении иска. Чиновники проиграли все суды на эту тему.

"С обвинениями не согласны"

В "Сумме" заявляют, что никаких нарушений при исполнении контракта "Глобалэлектросервис" не допустил.

— При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объёмам песка не было. Песок, используемый при строительстве, был привезён с карьеров, указанных в проектной документации, что подтверждается накладными. Все работы были приняты и оплачены без каких-либо замечаний, что подтверждается соответствующими актами (КС-2), — заявляют представители "Суммы" и "Глобалэлектросервиса". — Мы не согласны с предъявляемыми компании претензиями.

Представители подрядчика заявили, что при реализации контракта компания столкнулась с рядом сложностей: "В частности, проектная документация была выполнена в очень низком качестве — с большим количеством ошибок и недоработок".

— "Глобалэлектросервис" подтвердил качество выполненных работ при подготовке территории стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде в Арбитражном суде Калининградской области и в Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Основываясь на выводах судебной строительно-технической экспертизы, суд подтвердил, что использованный ОАО "Глобалэлектросервис" песок для консолидации грунта соответствует техническому заданию, а результаты работ отвечают требованиям технической и проектной документации. Экспертиза отметила, что подтверждённый настоящими исследованиями общий объём завезённого песка в пределах фактической области отсыпки превысил предусмотренный проектом на величину примерно 10% от общего количества, в настоящее время консолидация грунтов полностью завершена. Экспертизой также установлено, что основные объёмные параметры песчаного слоя в целом соответствуют проекту, — прокомментировали претензии представители "Суммы". — Судом установлено, что результат выполненных ОАО "Глобалэлектросервис" работ был принят заказчиком без претензий по качеству и объёму. При этом данные работы не относятся к скрытым работам и могли быть обнаружены при сдаче-приёмке объекта.

В то же время, как утверждает источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, именно плохая подготовка почвы легла в основу уголовного дела о мошенничестве, которое расследует МВД. Теперь качество песка будут проверять уже следователи по делу, которые назначат соответствующие экспертизы. Они будут выяснять, не могли ли подрядчики в сговоре с чиновниками сэкономить на песке и поставить, скажем, песок сомнительного качества.

Важно отметить, база СПАРК показывает, что к компании "Глобалэлектросервис" на данный момент подано аж 40 судебных исков за невыполнение взятых на себя обязательств. Такая формулировка обычно означает, что ответчик тянет сроки по договорам или что-то не доделывает. Общая сумма этих исков — 180 миллионов рублей.

— Если бы не было доказательств хищения средств, то, скорее всего, следователи не вышли бы в суд с ходатайством об аресте. Ни предыдущие судебные споры, ни заявления представителей компании-подрядчика не говорят об их невиновности. Строительство стадионов к ЧМ-2018 года — для государства самый важный проект после Олимпиады в Сочи, поэтому здесь будут разбираться досконально, куда и на что ушли деньги, — говорит источник, близкий к следствию.

Лайф продолжает следить за развитием ситуации вокруг этого дела.