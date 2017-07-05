Превентивные меры. У родителей с психическими заболеваниями хотят отбирать детей

В МВД хотят предотвращать преступления против детей, которые могут совершить их психически нездоровые родители. Для этого полицейские предлагают сделать само психическое заболевание основанием для лишения родительских прав.

Родители с психическими заболеваниями всё чаще нападают на собственных детей. К таким выводам пришло МВД по результатам собственного мониторинга. Теперь полицейские хотят получить ответ от Минздрава: что нужно, чтобы таких случаев стало меньше? Сами полицейские уже ответили на этот вопрос: по их мнению, существующая система работы с психически больными людьми не работает "на упреждение" и детям, живущим с такими родителями, грозит опасность. Чтобы исправить ситуацию, в МВД предлагают внести поправки в Семейный кодекс, позволяющие лишать психически больных людей родительских прав.

Размеренную жизнь обычной поликлиники в Ростове-на-Дону прервал пронзительный крик. Толпа окружила лежащую в луже крови пятилетнюю девочку. За несколько секунд до этого ребёнок упал с высоты второго этажа.

Девочку с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию, а её мать оказалась под следствием.

Именно она скинула беззащитного ребёнка в лестничный пролёт. Сотрудники СКР, занимающиеся этим делом, позже выяснят: женщина стояла на учёте у врача-психиатра.

В МВД констатируют: случаи, когда психически больные родители нападают на своих детей, отнюдь не редкость. В министерстве подбили статистику и выяснили, что за первые пять месяцев 2017-го в стране было зарегистрировано 10 таких инцидентов. Нападения больных родителей на своих детей фиксировались, в частности, в Москве, Дагестане, Удмуртии, Ростовской, Калужской и Иркутской областях. Причём в восьми случаях дети погибли.

Например, в Москве женщина с психическим расстройством несколько раз ударила 10-летнего сына молотком по голове, а затем сама выбросилась из окна. Не менее шокирующий случай произошёл в этом году в Дагестане. Там женщина, состоящая на учёте в психоневрологическом диспансере, убила 4-летнюю дочь. И это несмотря на то, что формально опека над ребёнком была возложена на бабушку.

— Подобные факты свидетельствуют о том, что существующая система работы с имеющими психические заболевания лицами не срабатывает на упреждение противоправных действий с их стороны, не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, — говорится в письме МВД зампреду правительства Ольге Голодец.

В МВД настроены решительно: по данным Лайфа, ведомство уже направило в Минздрав предложения внести изменения в законодательство. Во-первых, считают полицейские, нужно обязать врачей сообщать органам опеки о всех случаях совместного проживания детей с психически нездоровыми родителями.

Сейчас же врачи, ссылаясь на врачебную тайну, не сообщают в органы опеки о психически больных людях, а значит, считают в МВД, компетентные органы не могут принимать какие-либо меры для защиты проживающих с ними детей.

Во-вторых, полицейские даже готовы лишать душевнобольных матерей и отцов родительских прав. Они просят Голодец "проработать вопрос" об изменении статьи № 69 Семейного кодекса, в которой прописаны основания для лишения родительских прав.

В нынешней редакции такими основаниями может стать уклонение от родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми и хронический алкоголизм или наркомания. В МВД предлагают добавить основание: психическое заболевание одного из родителей. То есть, если предложения полицейских найдут отклик в правительстве, каждый психически нездоровый россиянин, воспитывающий ребёнка, может быть лишён родительских прав.

Эксперты, опрошенные Лайфом, критически относятся к предложениям МВД.

— Это дискриминация. Это нарушение прав человека. Человек может быть признан недееспособным только судом. И ему назначается опекун, который ему помогает с воспитанием детей. Но никогда детей у душевнобольных не отбирали. Это, простите меня, фашизм какой-то, — возмущается детский психиатр Галина Козловская. — Медицинские органы не сообщают никаких диагнозов, только если по запросу суда. Для чего это сообщать? Чтобы отбирали права у матери, у которой, скажем, депрессия? В состоянии ремиссии она абсолютно адекватный человек. И почему органы опеки должны знать, что она страдает депрессией?

По её словам, за всю её 50-летнюю практику случаев, когда больные родители убивают своих детей, было крайне мало. Наоборот, чаще совершают преступления абсолютно здоровые люди.

— Бывают родители безо всяких душевных заболеваний, которые совершают преступления против детей. И что, теперь нам вообще запретить иметь семьи на основании того, что кто-то курит, кто-то пьёт? — задаёт риторический вопрос Козловская.

И действительно, ежегодно до 26 тысяч детей становятся жертвами домашнего насилия. По данным МВД, с января 2015 по сентябрь 2016 года от рук своих родственников погибло 56 детей.

С Козловской согласна и психиатр Центра охраны психического здоровья РАМН Татьяна Крылатова.

— Психическое заболевание не может быть основанием для лишения родительских прав. Это только часть вопроса. Заболевание может возникнуть у любого человека, оценка недееспособности — это очень профессиональный акт, который осуществляется даже не отдельным врачом, а целой медкомиссией. Отнимать детей по формальным поводам, даже если речь идёт о психическом здоровье родителя, совершенно неприемлемо, — говорит Крылатова.

По её словам, человек может успешно пройти лечение, а затем успешно

выполнять свои родительские функции.

— Органы опеки, не понимая состояние человека, могут действовать как слон в посудной лавке и создавать ещё большие проблемы для семьи и детей. Психическое здоровье — тонкая субстанция, которая должна оцениваться профессионалами.

МВД давно пытается добиться от медиков раскрытия врачебной тайны. Последний раз атака на неё была совершена после убийства Олегом Беловым в 2015 году в Нижнем Новгороде восьми человек, в том числе и шестерых детей.

Белов за убийство своей матери, жены и малолетних детей получил пожизненный срок в колонии особого режима, а полиция — повод поднять вопрос об изменении законодательства.

В феврале 2016 года в Правительстве России прошло совещание, на котором МВД и Минздрав решали, как остановить преступления, совершаемые психически больными людьми. МВД предложило изменить часть 4 статьи 13 Закона "Об основах охраны здоровья граждан в России", чтобы и полицейские смогли получать информацию о потенциально опасных больных и присматривать за ними.

Представители МВД попытались убедить Минздрав в том, что такие данные нужны, чтобы успеть предотвратить потенциальную беду. Впрочем, Минздрав пока держится.