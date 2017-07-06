Евгения Васильева и нонреализм. Что за стиль придумала экс-соратница Сердюкова?

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Евгения Васильева и нонреализм. Что за стиль придумала экс-соратница Сердюкова?

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Коллаж © L!FE  Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Компания экс-чиновницы Минобороны зарегистрировала новый товарный знак "Нонреализм". Возможно, что под этим брендом она планирует выпускать книги, мебель или открыть школу живописи.

Бизнес экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой продолжает расширяться. Принадлежащая ей фирма "Результат", которая ранее специализировалась на выпуске исключительно ювелирной продукции, возможно, займётся и другими видами деятельности: среди них производство мебели, книгоиздательство или образовательные услуги.

По данным Лайфа, на компанию Васильевой зарегистрован новый товарный знак — "Нонреализм". Он имеет несколько классов регистрации. Если судить по ним, то под новым брендом Евгения Васильева вполне может издавать книги, производить мебель, товары для художников и даже организовывать спортивные и культурно-просветительские мероприятия.

Директор компании Михаил Коптяев в разговоре с Лайфом заявил, что впервые слышит о новом товарном знаке и не знает, какая продукция будет под ним выпускаться.

<p>Бывшая глава Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгения Васильева перед началом предварительных слушаний в Пресненском суде города Москвы. Справа — адвокат Хасан-Али Бороков, 2014. Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов</p>

Возможно, Васильева создаст учебный центр или даже художественную школу под брендом "Нонреализм", где будет читать лекции об истории искусств. Не зря же пошла учиться на искусствоведа на факультет искусств в МГУ им. М.В. Ломоносова и уже успела закончить первый курс. Cудя по бренду, Васильева сформирует совершенно новый уникальный художественный стиль — до сих пор в мире живописи такого стиля, как "нонреализм", не было.

У Васильевой проснулся талант художника в период судебного процесса. Именно тогда и состоялась её первая выставка.

Как заявляли психологи, в работах фигурантки по делу "Оборонсервиса" много жёлтого цвета.

— Присутствие зеленого и жёлтого цвета в её картинах, по Люшеру, — переживание за свою личность. В целом она автор, она художник и по сути своей талантлива. Её работы вполне адекватны той ситуации, в которой она пребывает. Её картины очень противоречивы. Там есть противоположности, и Васильева сама является жертвой двойного чувства — вины и невиновности. И она страдает от этого раздвоения, — отмечали они.

<p>Автопортрет Евгении Васильевой.</p>

Согласно базе СПАРК, Евгения Васильева значится владельцем шести фирм. Это "Константа", "Ваш выбор", "Аргумент", "Приоритет", "Стройпартнёр" и "Результат". Все они были учреждены в 2012 году, когда дело "Оборонсервиса" только набирало обороты. Причём директором всех фирм значится Михаил Коптяев, выпускник лицея декоративно-прикладного искусства.

Самой известной фирмой Васильевой является "Результат", специализирующийся на производстве эксклюзивных ювелирных изделий под брендом EVA. Согласно финансовой отчётности фирмы, вплоть до 2014 года компания работала в убыток, но затем дела у неё пошли в гору. Так, если в 2014-м убыток "Результата" составлял почти 18 млн рублей, то в 2015-м чистая прибыль компании составила уже 11 млн рублей.

<p>Картина Евгении Васильевой.</p>

Ранее Михаил Коптяев заявлял, что компания существует четыре года и всё это время компания работала только с "одним человеком и все коллекции делала под него, а этот человек уже сам решал, куда, зачем и для кого эти украшения". Коптяев также рассказывал, что фирма будет выходить на новый уровень, открывать и расширять производство: "Мы планируем запустить цех в середине лета, располагаться он будет в центре Москвы".

Напомним, что Евгения Васильева считается главной фигуранткой дела о хищениях активов военного ведомства через холдинг "Оборонсервис". Она была задержана в конце ноября 2012 года.

<p>Бывшая глава Департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева у Пресненского суда Москвы, 2015. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова</p>

Тогда же в её элитной пятикомнатной квартире в Молочном переулке в центре Москвы прошли обыски, во время которых следователи изъяли документы, а также около 1,5 тыс. наименований различных драгоценностей и коллекцию из 30 картин на общую сумму около $4 млн. Уже тогда Васильева объясняла наличие такого количества украшений желанием открыть ювелирный бизнес.

Во время следствия в период с октября 2012 года по май 2015 года экс-чиновница находилась под домашним арестом в своей элитной московской квартире в Молочном переулке. Там же у неё появилась тяга к творчеству. За время заточения она написала около 100 картин, в частности, портреты тогдашнего президента США Барака Обамы, телеведущей Ксении Собчак и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Она также сняла клип на песню собственного сочинения "Тапочки". В том же году она выпустила сборник своих стихов.

В мае 2015 года Пресненский суд приговорил Евгению Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил иски о взыскании с пяти фигурантов дела 216 млн рублей. Однако, пробыв в колонии во Владимирской области всего 33 дня, Евгения Васильева была отпущена судом по УДО.

Автор:
АК
Алексей Картышев
Соавторы:
Николай  Добролюбов
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