Евгения Васильева и нонреализм. Что за стиль придумала экс-соратница Сердюкова?

Компания экс-чиновницы Минобороны зарегистрировала новый товарный знак "Нонреализм". Возможно, что под этим брендом она планирует выпускать книги, мебель или открыть школу живописи.

Бизнес экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой продолжает расширяться. Принадлежащая ей фирма "Результат", которая ранее специализировалась на выпуске исключительно ювелирной продукции, возможно, займётся и другими видами деятельности: среди них производство мебели, книгоиздательство или образовательные услуги.

По данным Лайфа, на компанию Васильевой зарегистрован новый товарный знак — "Нонреализм". Он имеет несколько классов регистрации. Если судить по ним, то под новым брендом Евгения Васильева вполне может издавать книги, производить мебель, товары для художников и даже организовывать спортивные и культурно-просветительские мероприятия.

Директор компании Михаил Коптяев в разговоре с Лайфом заявил, что впервые слышит о новом товарном знаке и не знает, какая продукция будет под ним выпускаться.

Возможно, Васильева создаст учебный центр или даже художественную школу под брендом "Нонреализм", где будет читать лекции об истории искусств. Не зря же пошла учиться на искусствоведа на факультет искусств в МГУ им. М.В. Ломоносова и уже успела закончить первый курс. Cудя по бренду, Васильева сформирует совершенно новый уникальный художественный стиль — до сих пор в мире живописи такого стиля, как "нонреализм", не было.

У Васильевой проснулся талант художника в период судебного процесса. Именно тогда и состоялась её первая выставка.

Как заявляли психологи, в работах фигурантки по делу "Оборонсервиса" много жёлтого цвета.

— Присутствие зеленого и жёлтого цвета в её картинах, по Люшеру, — переживание за свою личность. В целом она автор, она художник и по сути своей талантлива. Её работы вполне адекватны той ситуации, в которой она пребывает. Её картины очень противоречивы. Там есть противоположности, и Васильева сама является жертвой двойного чувства — вины и невиновности. И она страдает от этого раздвоения, — отмечали они.

Согласно базе СПАРК, Евгения Васильева значится владельцем шести фирм. Это "Константа", "Ваш выбор", "Аргумент", "Приоритет", "Стройпартнёр" и "Результат". Все они были учреждены в 2012 году, когда дело "Оборонсервиса" только набирало обороты. Причём директором всех фирм значится Михаил Коптяев, выпускник лицея декоративно-прикладного искусства.

Самой известной фирмой Васильевой является "Результат", специализирующийся на производстве эксклюзивных ювелирных изделий под брендом EVA. Согласно финансовой отчётности фирмы, вплоть до 2014 года компания работала в убыток, но затем дела у неё пошли в гору. Так, если в 2014-м убыток "Результата" составлял почти 18 млн рублей, то в 2015-м чистая прибыль компании составила уже 11 млн рублей.

Ранее Михаил Коптяев заявлял, что компания существует четыре года и всё это время компания работала только с "одним человеком и все коллекции делала под него, а этот человек уже сам решал, куда, зачем и для кого эти украшения". Коптяев также рассказывал, что фирма будет выходить на новый уровень, открывать и расширять производство: "Мы планируем запустить цех в середине лета, располагаться он будет в центре Москвы".

Напомним, что Евгения Васильева считается главной фигуранткой дела о хищениях активов военного ведомства через холдинг "Оборонсервис". Она была задержана в конце ноября 2012 года.

Тогда же в её элитной пятикомнатной квартире в Молочном переулке в центре Москвы прошли обыски, во время которых следователи изъяли документы, а также около 1,5 тыс. наименований различных драгоценностей и коллекцию из 30 картин на общую сумму около $4 млн. Уже тогда Васильева объясняла наличие такого количества украшений желанием открыть ювелирный бизнес.

Во время следствия в период с октября 2012 года по май 2015 года экс-чиновница находилась под домашним арестом в своей элитной московской квартире в Молочном переулке. Там же у неё появилась тяга к творчеству. За время заточения она написала около 100 картин, в частности, портреты тогдашнего президента США Барака Обамы, телеведущей Ксении Собчак и экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Она также сняла клип на песню собственного сочинения "Тапочки". В том же году она выпустила сборник своих стихов.

В мае 2015 года Пресненский суд приговорил Евгению Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и удовлетворил иски о взыскании с пяти фигурантов дела 216 млн рублей. Однако, пробыв в колонии во Владимирской области всего 33 дня, Евгения Васильева была отпущена судом по УДО.