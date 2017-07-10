За аренду помещения, которое снимал штаб Навального, не платили с марта

Арендаторы неправомерно разрушили несущую стену и провели коммуникации, а также задолжали владельцам здания 2,44 млн.

История с обысками в штабе Навального обрастает новыми подробностями. Фирма "Паритет МГ", незаконно сдавшая помещение штабу, провела для него перепланировку. Этим, считают следователи, она нанесла ущерб собственнику здания в 1,3 млн рублей. Плюс примерно один млн долга набежал за просрочки — за аренду не платили с марта. После того как владельцы здания — агентство "Балчуг эстейт" — не смогли мирным путём заставить арендатора съехать и отдать долг, они пошли в полицию. Выяснилось, что арендаторы не первый раз поступают недобросовестно — другим владельцам недвижимости они задолжали ещё девять млн.

В минувший четверг полицейские нагрянули с обысками в двухэтажное офисное здание на Садовническую набережную, 69. Обыски проходили по уголовному делу по статье "Самоуправство", которую возбудили столичные полицейские на пока неустановленных сотрудников фирмы "Паритет МГ". Эта компания сдала помещения в субаренду штабу Навального. Сделала она это без разрешения собственника здания, хотя по условиям договора на это требовалось получить разрешение. Но дело возбудили не поэтому.

"Паритет МГ" арендовала помещения в марте 2017 года сроком на 11 месяцев. Общая площадь — 614 квадратных метров. До 31 августа 2017 года арендатор должен был платить каждый месяц по 435 тысяч, с сентября ставка выросла бы вдвое. Но до сентября "Паритет МГ" в помещении не продержался, потому что 31 мая хозяева разорвали с ним договор и потребовали покинуть здание. Произошло это по двум причинам.

Во-первых, из-за долга по аренде.

— Они заплатили только за первый месяц, за март. Далее платежи не поступали, — сообщил Лайфу адвокат Павел Зайцев, который представляет интересы "Балчуг эстейта". — В результате собственники недополучили около один млн рублей.

Во-вторых, потому что арендатор без разрешения собственника сделал перепланировку.

— "Паритет МГ" незаконно произвёла строительные работы, а именно сделала врезку в трубопровод, разрушил часть капитальной и межкомнатной стен и демонтировал межкомнатные перегородки, — указано в материалах дела. — В результате "Балчуг эстейт" был причинён существенный вред [оцениваемый] в 1,3 млн рублей.

Согласно документам "Балчуг эстейта", общий размер их претензий равен 2,44 млн рублей.

Вначале хозяева здания пошли мирным путём. Они сообщили арендатору, что расторгают с ним договор в одностороннем порядке, и попросили съехать. Тот просьбу не выполнил. Более того, параллельно выяснилось, что 29 мая, за два дня до официального расторжения договора, "Паритет МГ" сдал в субаренду большую часть помещений штабу Навального.

Второй стороной по субарендной сделке выступал фонд поддержки СМИ "Пятое время года". Он принадлежит юристу Дмитрию Крайневу. Крайнев входил в избирательный штаб Навального на выборах мэра, а в дальнейшем стал юристом Фонда борьбы с коррупцией. Директор фонда — другой сотрудник ФБК, Леонид Волков. Он же — руководитель предвыборного штаба Алексея Навального на грядущих президентских выборах.

Весь июнь, пока хозяева здания пытались своими силами выселить арендаторов, штаб Навального продолжал функционировать. В начале июля, исчерпав способы спокойно урегулировать конфликт, "Балчуг эстейт" и пошёл в полицию. В результате на неустановленных сотрудников фирмы-арендатора завели дело.

Как сообщал Лайф, в минувший четверг штаб Навального обыскали полицейские и сотрудники Росгвардии по делу о самоуправстве. Они забрали документы и заблокировали вход в здание. И хотя сторонников Навального в самоуправстве никто не обвинял, один из них все же был задержан. Поводом стало неповиновение полицейскому — сотрудник ФБК Александр Туровский отказался покинуть помещение.

В пресс-службе ведомства Лайфу рассказали, что Туровский оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, в связи с чем один из силовиков и был вынужден применить силу.

Туровского сначала отправился в местное отделение полиции, а оттуда — в институт Склифосовского. В тот же день Туровского из больницы забрали и увезли в суд. Судья назначил ему административное наказание — штраф в 500 рублей за неподчинение представителю власти. Из суда он поехал обратно в больницу.

Фирма "Паритет МГ", из-за которой и начался весь сыр-бор, появилась в ноябре 2016 года. Согласно базе Kartoteka.ru, ей владеет бизнесмен из Ульяновской области Игорь Маховнев. Он специализируется на операциях с недвижимостью, и, что интересно, его фирмы не первый раз затягивают с оплатой аренды. Агентство недвижимости "М" только за 2016-й задолжало по договорам аренды более девяти млн рублей, о чём имеются сведения в арбитражных судах. Сейчас агентство "М" закрыто.