Дорогая игрушка. Как МИД спустил 148 млн на гольф-турнир, а вернул лишь 8 млн

Счётная палата уличила хозяйственное управление Министерства иностранных дел в неэффективном расходовании десятков миллионов рублей из бюджета.

У ревизоров СП возникли неприятные вопросы по целевому использованию бюджетных средств к Главному управлению по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России (ГлавУпДК). Как выяснилось, дипломаты фактически впустую потратили почти 150 млн рублей на проведение международного турнира по гольфу. "Отбить" организаторам удалось в 18 раз меньше, что их не смутило. Эксперты считают, что это основание для доследственной проверки, и, если по её итогам будет доказан ущерб, ГлавУпДК придётся компенсировать государству неэффективно использованные деньги.

МИД каждый год проводит гольф-турниры на единственном поле, целиком принадлежащем государству. Так и в 2014-м году на этом гольф-поле "Москоу кантри клаб" в подмосковном Нахабине проходил международный турнир, этап PGA European Tour. Организатором и распорядителем турнира было ГлавУпДК. В конце весны 2017 года аудиторы проверили расходы на гольф и нашли их неэффективными. Они сочли, что тратить 148 государственных миллионов на турнир, который себя не окупил, было не так уж необходимо.

— Предприятие, будучи устроителем, организатором и менеджером турнира по гольфу, не оценивало необходимость, целесообразность и финансовый результат от проведения турнира, — сообщил источник Лайфа в Палате со ссылкой на документы. — Расходы на проведение турнира в 2014 году составили 147,9 млн рублей при доходах 8,1 млн рублей. Таким образом, неэффективный расход [бюджетных средств] составил 139,8 млн рублей.

PJA European Tour — один из крупнейших организаторов профессиональных гольф-турниров. Название этой компании известно, пожалуй, каждому гольфисту.

На сайте хозуправления МИД есть данные только об одном турнире, который состоялся в Нахабине в тот период времени. Это Международный благотворительный турнир, выручка с которого пошла на помощь больным детям. Там принимали участие и профессиональные спортсмены из PJA European Tour. С выручки турнира фонд "Подари жизнь" было перечислено полтора миллиона, в фонд помощи хосписам "Вера" направили ещё 500 тысяч. Остальное пошло на покупку оборудования для кабинетов физики и информатики в окрестные школы.

Адвокат, бывший следователь и член Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев говорит, что этим случаем могут заинтересоваться правоохранительные органы.

— 140 миллионов на турнир — это выглядит, мягко говоря, подозрительно. Это основание для проведения доследственной проверки. Если неэффективно потрачены средства, то проверка может быть проведена по поводу должностного преступления (злоупотребления или превышения полномочий), или по поводу подозрения на хищение, — рассказал Лайфу Зайцев. — СК или МВД должны поднять акты Счётной палаты и изучить, на что именно пошли эти средства.

И если выяснится, что часть средств потрачена неправомерно, может идти речь о причинении ущерба, говорит Зайцев.

— Это может быть или статья 159 ("Хищение"), или 160 ("Растрата"), или статья 165 УК ("Причинение ущерба без признаков хищения"), — говорит адвокат.

Лайф спросил у вице-президента Ассоциации гольфа России Сергея Шульгина, почему такое могло получиться. По его словам, это из-за того, что реальная выручка оказалась меньше прогнозируемой.

— Это может быть просчёт специалистов, которые предлагали бизнес-планы. Например, объявляют благотворительный турнир, а игроки не набираются, не делают взносы, — сообщил Лайфу Шульгин. — Но это не вина ГлавУпДК — они не могут гарантировать [выполнение плана]. PJA Тур — организация, которая проводит соревнования среди сильнейших гольфистов мира. Поэтому на такие турниры тратятся суммы, исчисляемые десятками миллионов рублей. Всё делается по высшему разряду. И если ГлавУпДК утвердил такую смету, значит, он знал, на что шёл.

Шульгин, который в 90-е создал первое в России гольф-поле, рассказал, на что тратят больше всего денег при организации турнира.

— Например, миллионов пять долларов в год надо только на содержание поля. Большие траты идут на аренду поля, на организацию питания игроков и их размещение в гостинице, — пояснил он.

Однако ГлавУпДК само владеет полем и поэтому отпадает одна из самых крупных статей расхода — на аренду. Помимо того, в "Москоу кантри клаб" есть свой отель и ресторан. Если гостей и участников турнира селили и кормили там, то хозуправлению не пришлось тратиться на оплату отелей и аренду ресторанов у сторонних компаний.

Это первое в России так называемое чемпионское гольф-поле на 18 лунок, на котором проходит этап PGA European Tour. Оно было спроектировано одним лучших гольф-архитекторов Робертом Трентом Джонсом — младшим.

Как следует из материалов сайта ГлавУпДК, несмотря на то что Счётная палата указала им на излишние траты на гольф, это не остановило чиновников от новых расходов на дорогую игру. В 2015–2017 годах хозуправление МИД продолжало проводить на своём поле турниры. Один из турниров отыграли совсем недавно — 4 июля. Игра была посвящена 300-летию дипломатических отношений России и Франции. В Нахабино приехали играть представители нескольких дипмиссий, российские чиновники, а от французской делегации присутствовали дипломаты, бизнесмены и журналисты.