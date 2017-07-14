Правительство предлагает в 6 раз смягчить штрафы для бутлегеров

В Минюсте считают, что максимальное наказание для нелегальных производителей и торговцев алкоголем не должно превышать 800 тыс. рублей.

У российских производителей нелегального алкоголя появилась призрачная надежда на лучшую долю. В распоряжении Лайфа оказалось письмо Минюста в правительство России, в котором говорится о поправках в законопроект по борьбе с незаконным оборотом алкоголя и пресловутых "фуфыриках", который сейчас рассматривается в Госдуме. Изначально для самых крупных бутлегеров предлагались штрафы от 3 до 4 млн рублей, но Минюст, по согласованию с МВД, Минздравом, Роспортребнадзором, Минэкономразвития и ФСБ, предложил снизить максимальный штраф до 400–800 тыс рублей, объяснив это тем, что наказание должно быть соразмерным деянию.

Госдума, Совет Федерации и правительство плотно взялись за тему производителей и торговцев нелегальным алкоголем после трагических событий в Иркутске. Там в декабре 2016-го от отравления спиртосодержащими "фуфыриками" скончались почти 80 человек и ещё 123 человека попали в больницу. В Госдуму было внесено сразу несколько законопроектов об ужесточении наказания для бутлегеров. Так, депутаты предложили внести в Уголовный кодекс новые статьи 171.3 и 171.4, в которых будет отдельно прописано наказание за нелегальный алкогольный бизнес.

Так, за незаконное производство спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в крупных размерах без соответствующей лицензии законодатели предлагают наказывать штрафом от двух до трёх миллионов рублей. Кроме того, нарушителей могут приговорить к принудительным работам на срок до трёх лет или аналогичному тюремному сроку.

Крупным размером решили признать стоимость этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, превышающую 100 тысяч рублей, а особо крупным — 1 млн миллион рублей.

Если речь идёт о производстве алкоголя в особо крупном размере, то парламентарии предлагают штрафовать бутлегеров на суммы от 3 млн до 4 млн рублей либо приговаривать их к пяти годам тюрьмы. Принудительные работы предусмотрены за незаконную закупку, в том числе импорт, экспорт, поставку, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Статья 171.4 УК предусматривает уголовную ответственность за незаконную розничную продажу алкоголя, если торговец ранее уже привлекался за это к административной ответственности. Наказание — штраф от 50 до 80 тыс. руб либо исправительные работы до 1 года.

Рассмотрев этот законопроект, в Минюсте и других профильных министерствах и ведомствах санкции посчитали слишком жёсткими. Минюст и раньше говорил, что наказание должно быть соразмерным правонарушению и зависеть от объёма производимого и реализуемого алкоголя.

Минюст согласовал с другими ведомствами смягчающие поправки к законопроекту. Из них следует, что производителей алкоголя, у которых нет лицензии, даже за особо крупный размер предлагается штрафовать в пределах 400–800 тысяч рублей. Это максимальный штраф. При этом ни исправительных работ, ни тюремного срока в поправках правительства уже нет. За крупный размер предлагается максимальный штраф в 500 тыс. рублей. Минюст пишет в правительство, что проект поправок без замечаний уже согласовали все профильные министерства и ведомства от МВД до Роспотребнадзора.

Гендиректор "Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя" (ЦИФРРА) Вадим Дробиз говорит, что в России половина крепкого алкоголя находится вне сферы легального оборота.

— То есть миллиард литров алкоголя продаётся в легальной рознице через систему ЕГАИС, а ещё примерно столько же нелегально — в ценовом сегменте от 50 до 100 рублей за пол-литра, — говорит Вадим Дробиз.

По его мнению, какое бы наказание государство ни вводило для производителей нелегального алкоголя, побороть суррогат в ближайшее время полностью не удастся.