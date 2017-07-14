Какую тайну раскрыл гендиректор "Силовых машин"?

Чекисты подозревают, что Роман Филиппов допустил утечку информации о поставках энергетического оборудования в Крым.

В четверг вечером в Санкт-Петербурге оперативники ФСБ по подозрению в разглашении гостайны задержали гендиректора корпорации "Силовые машины" Романа Филиппова. Чекисты хоть и не раскрывают суть своих претензий к топ-менеджеру машиностроительной корпорации, однако мало сомнений в том, что речь идёт о международном скандале вокруг немецкой компании Siemens и поставках в Крым газовых турбин. Считается, что утечка информации о поставках оборудования пошла именно от руководства "Силовых машин". По данным Лайфа, сам Филиппов отвергает свою вину и говорит, что турбины не имели никакого отношения к Siemens, потому что были российского производства.

В истории вокруг задержания Филиппова много белых пятен. Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти, а также "Силовые машины" пока хранят молчание. Известно только, что после задержания и допроса Филиппов был отпущен под подписку о невыезде. По данным Лайфа, следователи считают, что гендиректор "Силовых машин" ознакомил со сведениями, составляющими гостайну, третьих лиц. Следствию предстоит выяснить, было ли это разглашение намеренным или неумышленным.

Скандал вокруг турбин разгорелся в начале июля, когда агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило о том, что в Крым переправляют две мощные газовые турбины, несмотря на санкции ЕС. После возвращения в Россию полуостров оказался отрезан от энергоснабжения с Украины, поэтому проблему могли бы решить мощные парогазовые ТЭС в Севастополе и Симферополе мощностью около 470 Мвт каждая. Они бы полностью решили снабжение полуострова энергией. Монополистом в производстве таких мощных турбин в мире является немецкая корпорация Siemens. В России, на предприятиях госкорпорации "Ростех", выпускают менее мощные варианты.

Такие турбины могли производить на заводах Siemens в Европе, в Иране либо на российско-немецком предприятии "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ), которое находится в Санкт-Петербурге. Его учредителями являются "Силовые машины" Алексея Мордашова и Siemens. 65% в нём принадлежит немцам и 35% — российской компании. Проблема заключается в том, что поставки турбин от Siemens попадают под санкции, введённые ЕС против России в отношении такого оборудования. В соседнем российском регионе — на Таманском полуострове — также строится ТЭС, и продукция Siemens в этом случае под санкции уже не попадает.

Как рассказал Лайфу источник в Минпромторге, в 2016 году СТГТ продал "дочке" госкорпорации "Ростех" — компании "Технопромэкспорт" (ТПЭ) — четыре комплекта газовых турбин SGT5-2000E Siemens для энергообъектов в Тамани. Стоимость каждой составляла примерно 28 млн евро. ТПЭ также является генподрядчиком строительства ТЭС в Крыму и на Тамани. В начале июля в Siemens заявили, что проверяют информацию о поставках турбин в Крым. В итоге Siemens AG​ подала иск в Арбитражный суд Москвы к трём компаниям — ОАО "Технопромэкспорт", ООО "Технопромэкспорт" и собственной "дочке" в России, "Сименс технологии газовых турбин".

Siemens требует признать недействительной сделку о поставке "Технопромэкспорту" четырёх газотурбинных установок или возместить полную стоимость поставленного оборудования. Немцы также попросили суд арестовать турбины и запретить фактическому владельцу их монтировать. В контракте специально оговаривалось, что эти турбины нельзя поставлять в Крым, говорится в исковом заявлении. Покупатель об этом прекрасно знал и поставил свою подпись под договором с Siemens. По мнению немцев, ТПЭ изначально ввёл Siemens в заблуждение.

Российская сторона была удивлена претензиями немцев. Представители "Ростеха" поясняли, что турбины для Крыма были закуплены на вторичном рынке и глубоко модернизированы на предприятиях корпорации, поэтому импортных узлов и деталей в них не осталось.

— Это турбины российского производства с использованием элементов зарубежного производства, но при этом это будет российский сертификат, — рассказал журналистам министр промышленности Денис Мантуров.

Это подтверждает и источник Лайфа.

— Когда ТПЭ закупило турбины, они были глубоко модернизированы под стандарты российских ТЭС, поэтому в них уже не осталось ничего от Siemens и под санкции они уже не попадали, — рассказал Лайфу источник в Минпромторге. — К тому же в марте 2017 года Торгово-промышленная палата Санкт-Петербурга проводила экспертизу и установила, что газовая турбина SGT5-2000E является оборудованием с локализацией в СТГТ более 50%, изготовленным в РФ и не имеющим аналогов на её территории.

По словам источника, о том, что турбины были модернизированы под нужды российских ТЭС, в том числе и в Крыму, знал только узкий круг людей из "Силовых машин", поэтому утечка о том, что оборудование оказалось на полуострове, могла произойти только оттуда.

Роман Филиппов был назначен гендиректором "Силовых машин" в 2015 году. С совладельцем "Силовых машин" Алексеем Мордашевым работает с 1997 года. С 2013 по 2015 год Филиппов был директором по экономике ОАО "Северсталь".