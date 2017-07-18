"Дочку" главного строителя Минобороны обвинили в обмане партнёров
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Очередной скандал разгорается вокруг Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), которое сейчас находится в стадии ликвидации. На этот раз претензии возникли к подконтрольному Спецстрою ФГУП "Главное управление инженерных работ №2" (ГУИР-2), занимавшемуся строительством объектов для нужд Минобороны. Группа бывших партн`ров этой компании уверяет, что ГУИР задолжал им по контрактам 147 млн рублей. ГУИР сейчас проходит реорганизацию, поэтому они опасаются, что компания "сбросит" долги на старую структуру, а все активы выведет на новую. Бизнесмены просят ФСБ, СКР и Генпрокуратуру разобраться, на что ГУИР тратил бюджетные деньги, выделенные на строительство объектов и закупку услуг и материалов.
В распоряжении Лайфа оказалось коллективное обращение в ФСБ, СКР и Генпрокуратуру, от шести компаний — "Квинта", "К-Маркет", "Юрус Сервис", "Тонмарка", "Югаз плюс" и "Йон". В разные годы они поставляли для ГУИР стройматериалы и спецтехнику.
Так, Тонмарк" в 2015-м поставил ГУИР гидроизоляционные материалы и рефрижераторные контейнеры на 6 млн рублей. ЗАО "Квинта" в том же году оказывало строителям услуги по доставкам грузов на общую сумму 244 млн рублей, а "Юрус Сервис" в 2015-м и 2016-м заключил контракты на 149 млн рублей на поставку цементовозов, строительных бытовок и отопительных систем.
— Речь шла о поставках оборудования на остров Итуруп. Там ГУИР планировал строительство каких-то военных объектов, — прокомментировал Лайфу ситуацию представитель компании "Юрус Сервис". — Суды во всех случаях были на нашей стороне.
Теперь бывшие партнёры ГУИР просят разобраться, почему при расходах на оборону в триллионы рублей дочерняя структура "Спецстроя" до сих пор не может погасить перед ними долги.
У бизнесменов есть опасения, что ГУИР попытается оставить их с носом. Дело в том, что "дочка" "Спецстроя" сейчас проходит реорганизацию. Кредиторы считают, что все основные активы предприятия будут выведены в новую структуру, а на его балансе останется лишь мизерное имущество, которого не хватит для погашения долгов.
У самого ФГУП своя правда.
— В 2014–2015 годах ФГУП "ГУИР № 2 при Спецстрое России" стал жертвой недобросовестных субподрядчиков, с которыми были заключены контракты на строительство ряда объектов Минобороны в Арктике. Получив авансы в несколько миллиардов рублей, они фактически не выполнили свои обязательства. Сегодня в отношении этих организаций идут суды, их руководители арестованы. Однако в результате их действий ГУИР оказалось крупным должником Минобороны, платёжеспособность была подорвана. ГУИР ведёт активную работу по сдаче построенных объектов заказчику, а полученные средства идут на погашение задолженностей, — заявили Лайфу в ГУИР.
Там также говорят, что погашение долгов осложнилось из-за постоянной смены руководства. C 2014 по 2016 годы в ГУИР сменилось уже пять начальников.
При этом в пресс-службе предприятия говорят, что реорганизация, напротив, позволит погасить долги перед кредиторами.
— ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое" вольётся в "Главное военно-строительное управление № 14", которое и возьмёт на себя все обязательства по выплатам долгов, — утверждают в пресс-службе предприятия.
Эксперты считают, что ГУИР должны проверить силовики.
— Причин, по которым подрядчики до сих пор не получили свои деньги, может быть очень много. Это и халатность, и превышение должностных полномочий, и просто хищения. Всё зависит от того, каким образом перечислялись денежные средства и на каких условиях. Этим должны заниматься правоохранительные органы, — говорит член Национального антикоррупционного комитета (НАК) Павел Зайцев.
ГУИР-2 существует более 13 лет. Только за последние три года предприятие получило от подконтрольного Минобороны ФГУП "Главное военно-строительное управление №14" (ранее — ФГУП Спецстройинжиринг при Спецстрое РФ) строительные подряды на общую сумму более 18 млрд рублей. Так, например, в 2015 ГУИР-2 за 1,5 млрд рублей строил Центр подготовки сухопутных войск в Мулино, что под Нижним Новгородом. В том же году предприятие строило военные объекты на Чукотке на общую сумму 1,8 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин ликвидировал "Спецстрой" ещё в конце декабря 2016-го. Формально сделано это было, чтобы усовершенствовать систему госуправления, неформально — из-за многочисленных корпцпционных скандалов, окружавших "Спецстрой". Только в 2016 году военная прокуратура обнаружила 197 нарушений при строительстве космодрома Восточный. Ущерб государству при этом составил более 2,5 млрд рублей.
Так, в феврале 2017-го суд приговорил к четырём годам колонии и штрафу 1 млн руб. гендиректора фирмы "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома.
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