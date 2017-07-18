"Дочку" главного строителя Минобороны обвинили в обмане партнёров

Бизнесмены просят силовиков проверить, на что подконтрольная "Спецстрою" компания тратила бюджетные деньги, потому что она задолжала им почти 150 млн рублей.

Очередной скандал разгорается вокруг Федерального агентства специального строительства (Спецстрой), которое сейчас находится в стадии ликвидации. На этот раз претензии возникли к подконтрольному Спецстрою ФГУП "Главное управление инженерных работ №2" (ГУИР-2), занимавшемуся строительством объектов для нужд Минобороны. Группа бывших партн`ров этой компании уверяет, что ГУИР задолжал им по контрактам 147 млн рублей. ГУИР сейчас проходит реорганизацию, поэтому они опасаются, что компания "сбросит" долги на старую структуру, а все активы выведет на новую. Бизнесмены просят ФСБ, СКР и Генпрокуратуру разобраться, на что ГУИР тратил бюджетные деньги, выделенные на строительство объектов и закупку услуг и материалов.

В распоряжении Лайфа оказалось коллективное обращение в ФСБ, СКР и Генпрокуратуру, от шести компаний — "Квинта", "К-Маркет", "Юрус Сервис", "Тонмарка", "Югаз плюс" и "Йон". В разные годы они поставляли для ГУИР стройматериалы и спецтехнику.

Так, Тонмарк" в 2015-м поставил ГУИР гидроизоляционные материалы и рефрижераторные контейнеры на 6 млн рублей. ЗАО "Квинта" в том же году оказывало строителям услуги по доставкам грузов на общую сумму 244 млн рублей, а "Юрус Сервис" в 2015-м и 2016-м заключил контракты на 149 млн рублей на поставку цементовозов, строительных бытовок и отопительных систем.

— Речь шла о поставках оборудования на остров Итуруп. Там ГУИР планировал строительство каких-то военных объектов, — прокомментировал Лайфу ситуацию представитель компании "Юрус Сервис". — Суды во всех случаях были на нашей стороне.

Теперь бывшие партнёры ГУИР просят разобраться, почему при расходах на оборону в триллионы рублей дочерняя структура "Спецстроя" до сих пор не может погасить перед ними долги.

У бизнесменов есть опасения, что ГУИР попытается оставить их с носом. Дело в том, что "дочка" "Спецстроя" сейчас проходит реорганизацию. Кредиторы считают, что все основные активы предприятия будут выведены в новую структуру, а на его балансе останется лишь мизерное имущество, которого не хватит для погашения долгов.

У самого ФГУП своя правда.

— В 2014–2015 годах ФГУП "ГУИР № 2 при Спецстрое России" стал жертвой недобросовестных субподрядчиков, с которыми были заключены контракты на строительство ряда объектов Минобороны в Арктике. Получив авансы в несколько миллиардов рублей, они фактически не выполнили свои обязательства. Сегодня в отношении этих организаций идут суды, их руководители арестованы. Однако в результате их действий ГУИР оказалось крупным должником Минобороны, платёжеспособность была подорвана. ГУИР ведёт активную работу по сдаче построенных объектов заказчику, а полученные средства идут на погашение задолженностей, — заявили Лайфу в ГУИР.

Там также говорят, что погашение долгов осложнилось из-за постоянной смены руководства. C 2014 по 2016 годы в ГУИР сменилось уже пять начальников.

При этом в пресс-службе предприятия говорят, что реорганизация, напротив, позволит погасить долги перед кредиторами.

— ФГУП "ГУИР №2 при Спецстрое" вольётся в "Главное военно-строительное управление № 14", которое и возьмёт на себя все обязательства по выплатам долгов, — утверждают в пресс-службе предприятия.

Эксперты считают, что ГУИР должны проверить силовики.

— Причин, по которым подрядчики до сих пор не получили свои деньги, может быть очень много. Это и халатность, и превышение должностных полномочий, и просто хищения. Всё зависит от того, каким образом перечислялись денежные средства и на каких условиях. Этим должны заниматься правоохранительные органы, — говорит член Национального антикоррупционного комитета (НАК) Павел Зайцев.

ГУИР-2 существует более 13 лет. Только за последние три года предприятие получило от подконтрольного Минобороны ФГУП "Главное военно-строительное управление №14" (ранее — ФГУП Спецстройинжиринг при Спецстрое РФ) строительные подряды на общую сумму более 18 млрд рублей. Так, например, в 2015 ГУИР-2 за 1,5 млрд рублей строил Центр подготовки сухопутных войск в Мулино, что под Нижним Новгородом. В том же году предприятие строило военные объекты на Чукотке на общую сумму 1,8 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ликвидировал "Спецстрой" ещё в конце декабря 2016-го. Формально сделано это было, чтобы усовершенствовать систему госуправления, неформально — из-за многочисленных корпцпционных скандалов, окружавших "Спецстрой". Только в 2016 году военная прокуратура обнаружила 197 нарушений при строительстве космодрома Восточный. Ущерб государству при этом составил более 2,5 млрд рублей.

Так, в феврале 2017-го суд приговорил к четырём годам колонии и штрафу 1 млн руб. гендиректора фирмы "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова за хищение 1,3 млрд руб. при строительстве космодрома.