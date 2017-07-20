Хилые тоже в деле. Оперативникам МВД разрешили быть слабее

Руководство полицейского ведомства смягчило требования к уровню физической подготовки для оперативников-мужчин, но ужесточило их для женщин.

Изменения в ведомственный приказ "О квалификационных требованиях к уровню физподготовки отдельных должностей рядового, младшего, среднего и старшего начальствующего состава" касаются сотрудников самых разных боевых подразделений: угрозыска, по борьбе с экономической преступностью и коррупцией, по борьбе с наркотиками, служб собственной безопасности, противодействия экстремизму, участковых, гаишников, конвоиров и государственной защиты. Из ведомственного приказа, оказавшегося в распоряжении Лайфа, следует, что для мужчин почти все нормативы снижены, а для женщин — повышены.

Сейчас в России в органах МВД служат около 800 тысяч человек. Чтобы соответствовать квалификационным требованиям, полицейские, причём не только мужчины, но и женщины, раз в год сдают экзамен по физподготовке. Для мужчин это подтягивания на перекладине, отжимание от пола и жим гири в 24 кг. Для женщин предусмотрено два упражнения — отжимание от пола и наклоны тела вперёд из положения лёжа.

Раньше полицейские-мужчины в возрасте до 25 лет должны были подтягиваться по 13 раз, отжаться от пола 43 раза и столько же раз "дёрнуть" гирю. Что касается более "возрастных" сотрудников, то, например, полицейским в возрасте от 50 до 55 лет нужно было уметь подтягиваться пять раз, 13 раз отжиматься и столько же "жать" гирю. Тем, кому больше 55, нужно было подтянуться всего 4 раза.

У женщин тоже были строгие требования. Молодые сотрудницы до 25 лет должны были уметь отжиматься девять раз и делать по меньшей мере 21 наклон вперёд из положения лежа за минуту. Для 40-летних дам эти требования снижались до пяти отжиманий и 10 наклонов.

По новым правилам полицейские-мужчины до 25 лет теперь должны подтянуться всего 10 раз, 41 раз жать гирю и столько же отжаться. Для сотрудников в категории от 50 до 55 лет число подтягиваний снизилось до трёх раз, а для тех, кто старше, и вовсе до двух раз. По мнению МВД, этого вполне достаточно, чтобы оперативник, например, уголовного розыска, смог догнать и скрутить потенциального злодея. Для сравнения, вот какие нормативы Минспорта недавно утвердил для профессиональных игроков в шашки: подтянуться на перекладине не менее семи раз, пробежать 60-метровку за 9,9 секунды, прыгнуть в длину не менее чем на 1,7 метра.

Женщинам-полицейским в зависимости от возраста теперь придётся отжиматься от 5 до 12 раз. Что касается упражнения на пресс, то количество повторений, скажем, для сотрудницы до 25 лет выросло c 21 до 25.

Сами оперативники не удивлены ситуацией со слабой физической подготовкой.

— Когда я перевёлся из одного оперативного подразделения, где работал с крепкими и поджарыми ребятами, в другое, то поначалу опешил, увидев тучных, лысых, но очень дорого одетых людей. Ни в какие залы они, конечно же, не ходили и желанием не горели. Ни подтянуться, ни отжаться они не могли. Ни за какими злодеями они уже не бегали, старались работать в кабинете, где разруливали совсем другие дела, — рассказал Лайфу один из столичных оперативников. — Если человек не хочет поддерживать свою физическую форму сам, то никто его заставить не сможет.

В пресс-службе МВД на запрос Лайфа не ответили.