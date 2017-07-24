Короли госзакупок. Как чиновники Подмосковья отдали 800 млн друзьям Навального

Близкие к друзьям "кандидата в президенты" Алексея Навального бизнесмены получают многомиллионные государственные заказы от чиновников Московской области.

Бизнес-партнёры известного оппозиционера Алексея Навального продолжают кормиться из бюджетного котла. Как выяснил Лайф, десятки муниципалитетов и государственные структуры Московской области очень полюбили компании "Забава" и "Золотой телёнок", которые принадлежат отцу и сыну Евгению и Юрию Тимофеевым. Их фирмы выигрывают госконтракты на поставку оборудования и обустройство детских, спортивных и развлекательных площадок, заработав на этом за последние несколько лет около 800 млн рублей. У семьи Тимофеевых есть ещё один бизнес по продаже ламп — он непосредственно связан с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и его проектом "Роспил".

Несмотря на дождливое лето, молодёжи в подмосковном Орехово-Зуеве есть где погонять в футбол и заняться воркаутом. Ещё осенью 2016 года по программе "Спорт Подмосковья" городские власти и бюджет Московской области совместно потратили 28,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию основных спортивных площадок в городе, в том числе и главного стадиона. Здесь появились новые трибуны и раздевалки, футбольное поле застелили искусственным газоном, построили велодорожки, волейбольную и баскетбольную площадки. В мае 2017 года инспектировать стадион и порадоваться вместе с горожанами обновлённым спортивным площадкам приезжал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Благодарить за доброе дело есть кого: работы провела компания "Забава", принадлежащая бизнесмену Юрию Тимофееву. Помимо Орехово-Зуева осенью 2016 года она также получила аналогичные госконтракты на реконструкцию спортивных объектов в Солнечногорском и Раменском районах Московской области. Примечательно, что, несмотря на разные города, площади спортивных площадок и задания, контракты по цене ничем не отличались от орехово-зуевского — точно 28,8 млн рублей.

Семейный подряд

Юрия Тимофеева и его отца Евгения уже давно знают чиновники в разных районах Московской области. Евгений, как и сын, тоже ставит детские и спортивные площадки. Делает он это через свою компанию "Золотой телёнок", которая зарегистрирована по тому же адресу, что и фирма сына. С 2009 года они стали в некоторых районах Подмосковья фактическими лидерами рынка, связанного с реконструкцией спортивных, детских и развлекательных площадок.

Согласно только публичным данным, обе фирмы заработали за это время на госзаказах около 800 млн рублей. Например, "Забава" и "Золотой телёнок" в городском округе Домодедово, где в деревне Сонино располагается офис Тимофеевых и склад детских площадок, получили 67 контрактов на реконструкцию площадок на общую сумму более 165 млн рублей. В Кашире отец и сын взяли 11 контрактов почти на 25 млн рублей. В 2017 году "Забава" смогла получить контракт на благоустройство территории жилой застройки поселения Михайлово-Ярцевское на общую сумму 46,7 млн рублей.

География работы "Золотого телёнка" и "Забавы" обширна: Реутов, Егорьевск, Королёв, Люберцы, Электросталь, Луховицы, Истра, Видное. Есть маленькие контракты — на несколько десятков тысяч рублей, а есть крупные — на десятки миллионов.

Иногда на госконтрактах бизнесмены используют методы, с которыми борются представили Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Отец и сын Тимофеевы заходили на тендер вдвоём. Одна компания предлагала более высокую цену, а вторая — услужливо её сбрасывала. И выигрывала торги. Так создавался эффект конкурентной борьбы и установления выгодной цены. Например, так было в Домодедове на конкурсах в 2015 и в 2016 годах.

В 2016-м тендер на обустройство игровых площадок стоимостью 9,7 миллиона забрала "Забава". Сначала "Золотой телёнок" Тимофеева-старшего предложил почти полную цену контракта, но подоспевшая "Забава" сына скинула стоимость до 9,2 млн. Ей и достался заказ. Всем было хорошо: борьба была, фирмы бились за цену, чиновники сэкономили бюджетные деньги. Годом ранее в Домодедове устроили похожий конкурс на обустройство площадок — на этот раз с начальной ценой 4,135 млн. "Забава" предложила всё сделать за 4,09 млн, но "Золотой телёнок" был согласен чинить площадки за 4,01 млн. И получил эту работу.

Тёплый ламповый бизнес

У семьи Тимофеевых есть и другие партнёры из числа соратников Алексея Навального. Они связаны с Тимофеевыми через московский магазин "Базис систем", который торгует светодиодными лампами. Долю в этом магазине имеет бывший юрист ФБК Андрей Мищенков. Согласно базе данных Kartoteka.ru, Мищенков получил долю в "Базис систем" в 2013 году. Тогда он ещё работал в Фонде борьбы с коррупцией. Другая доля принадлежит московскому бизнесмену Игорю Жужгову. Магазин продаёт до 50 тысяч ламп каждый месяц. Заработки магазина по сравнению с доходами от детских площадок весьма скромные — всего полмиллиона в год.

Мищенков в своё время стал учредителем Общества защиты прав потребителей "Контроль". Другие учредители — ближайшие соратники Навального. Это Любовь Соболь, которая помогала политику с его проектом "Роспил", юристы ФБК Евгений Замятин и Дмитрий Волов. Также долей в фирме владеет Федор Езеев, который в своё время был участником проекта Навального "Росяма".

В магазине "Базис систем" не комментируют связи своего начальства, сотрудник магазина по телефону отказался связать нас со своим руководством.

Мы ерундой не занимаемся

Юрий Тимофеев встретил вопросы Лайфа о связях и финансировании деятельности оппозиционера Алексея Навального эмоционально и назвал их бредом.

— Да вы что, я финансирую фонд Навального? Да у меня и времени нет всем этим заниматься, — говорит Лайфу хозяин "Забавы" Юрий Тимофеев. — Наша семья — люди православные, мы всякой там ерундой не занимаемся.

По его словам, этих связей не может быть в принципе.

— О каком финансировании Навального может идти речь, если я член партии "Единая Россия" и участвую последние годы в проектах партии, один из которых — по установке детских площадок в Подмосковье, — сообщает владелец "Забавы" Лайфу. — Сейчас я занимаюсь большим проектом совместно с "Единой Россией" по установке детских площадок в Крыму.

При этом Тимофеев не отрицает того, что он является соучредителем московской фирмы "Базис систем".

— Я видел Андрея Мищенкова всего несколько раз, меня с ним знакомил Игорь Жужгов, совладелец "Базис систем". А потом, я и понятия не имел, что он когда-то там работал юристом у Навального, — рассказывает Лайфу Юрий Тимофеев. — И вообще, я лично незнаком ни с Навальным, ни с другими его соратниками.

По словам Тимофеева, совместный бизнес с Андреем Мищенковым у него особо не пошёл. Привезённые из Китая дорогие светильники просто не пошли во время кризиса. Теперь из разговоров с партнёром по магазину "Базис систем" Игорем Жужговым ему понятно, что, скорее всего, магазин придётся закрыть.

По его словам, и у компаний "Забава" и "Золотой телёнок" нет проблем с законом. Он уверяет что они не монополисты — "обе компании занимают в Московском регионе только 2–3% от общего объёма".

— Да, были случаи, когда на торги по некоторым контрактам выходили две наши фирмы, но это не запрещено законом и делалось для защиты качества продукции, чтобы на рынок производства детских площадок, где важны качество и безопасность, куда нельзя пускать однодневки, которые просто "опускают" цены, они не смогли выйти, — рассказывает Тимофеев.

Лайф направил запросы во все районы, где фирмы Тимофеевых наиболее часто получали контракты, однако чиновники их проигнорировали. В аппарате губернатора Московской области Андрея Воробьёва также получили вопросы Лайфа — в том числе и о возможных связях с финансированием структур Алексея Навального, а также про отношения с компаниями "Золотой телёнок" и "Забава". Чиновники подтвердили, что муниципальные власти регулярно сотрудничают с фирмами Тимофеевых, однако вопросы о финансировании оппозиции проигнорировали. В аппарате губернатора сообщили, что за последние три года "Забава" и "Золотой телёнок" заработали 620 млн на 154 контрактах.

— По вопросу возможного нарушения антимонопольного законодательства вам необходимо обращаться в Федеральную антимонопольную службу, — ответила Лайфу председатель Комитета по конкурентной политике Елена Волкова.

Чиновник, заплати и спи спокойно

Эксперты говорят о том, что спайка чиновников и структур, связанных с Алексеем Навальным и его ФБК, неслучайна: первые получают иммунитет от расследований и скандалов, а вторые — финансирование и доступ к бюджетному потоку.

— Это трогательное единение якобы антагонистических групп, где каждая из сторон имеет свои интересы. Не хочу никого обвинять, но если фирмы выигрывают постоянно — значит, это всех устраивает. Можно предположить, что чиновники действительно таким образом страхуются и получают своеобразный бонус от ФБК, находясь за пределами внимания оппозиционеров, — рассказал Лайфу руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.

С ним согласен и бывший следователь по особо важным делам, адвокат и член Национального антикоррупционного комитета Павел Зайцев.

— Оппозиция может кормиться на госконтрактах, а чиновники, которые дают им деньги, взамен получают некую "гарантию безопасности" того, что оппозиционеры не будут искать на них компромат, — считает Зайцев.

Более того, по его словам, если деньги с этих контрактов уходили в фирмы, связанные с членами ФБК, часть из них могла пойти на финансирование предвыборной кампании Навального. Зайцев сомневается, что Тимофеевы не знали, кем был Мищенков в окружении Навального.

Он считает, что по возможным нарушениям на конкурсах в отношении фирм "Забава" и "Золотой телёнок" нужно проводить доследственную проверку.

— Если действительно на один конкурс заходили фирмы отца и сына, это может быть нарушением принципов добросовестной конкуренции, — сообщил он Лайфу. — А значит, это должно стать предметом доследственной проверки. Если выяснится, что в результате таких действий бюджет понёс ущерб, может быть возбуждено уголовное дело. В том числе и против чиновников. Ведь они вряд ли были в неведении относительно того, что фирмами владеют одни и те же люди.

Бюджетные деньги не пахнут

Имя оппозиционера Навального и его соратников не в первый раз упоминается в сомнительных схемах финансирования из бюджета. Ранее стало известно, что компании, собственниками или учредителями которых выступали руководители и члены региональных отделений партии Навального, выиграли десятки тендеров, которые проводили федеральные и региональные министерства и ведомства, на сумму более 50 млн рублей.

Впервые информация о финансировании оппозиции региональными властями появилась ещё в ноябре 2014 года. Как ранее сообщали СМИ, в Москве в течение нескольких лет структуры гражданской супруги главы ФБК Владимира Ашуркова Александрины Маркво организовывали для мэрии и "Роспечати" мероприятия на общую сумму 100 млн рублей.

Ашурков в это время являлся помощником Алексея Навального и активно участвовал в его политических акциях. Проведение тендеров, выигранных компаниями Маркво, курировал заместитель главы "Роспечати" Владимир Григорьев. Кроме того, в течение нескольких лет структуры Маркво побеждали в тендерах, которые были организованы столичным департаментом СМИ и рекламы, возглавляемым Владимиром Черниковым.