Сын генпрокурора зашёл на рынок недвижимости

На рынке жилья появился новый игрок. Это компания "Архплей девелопмент", которую в конце июля учредил младший сын генпрокурора Игорь Чайка.

Новая фирма планирует строить жильё эконом-, комфорт- и бизнес-класса в Москве и Московской области. У Игоря Чайки амбициозные планы: в среднесрочной перспективе "Архплей Девелопмент" собирается построить до 1 млн кв. м жилья.

Девелоперская компания Игоря Чайки была зарегистрирована 21 июля в Новопресненском переулке. Вторым учредителем значится ООО "Инспайр", основателем которой, в свою очередь, является давний бизнес-партнёр Чайки Александр Пономарёв.

Согласно базе СПАРК, будучи учредителем строительных компаний "Стройград", Стройпроект" и "Энкон", Пономарёв уже занимался девелоперским бизнесом. Тот же "Энкон" он основал вместе с Игорем Чайкой.

— На "Энкон" была оформлена земля в Подмосковье, но я продал свою долю ещё в 2012 году, поэтому не знаю, какие проекты реализовывала компания, — рассказывает Чайка.

Гендиректором "Архплей Девелопмент" стал Владимир Шевченко. Он также значится учредителем и владельцем одноимённой компании, но на проспекте Вернадского. В частности, Владимир управлял реализацией проектов МФК Forum-City, Комплекс апартаментов Seven Floor, ТЦ "Прага", ТЦ "Акварель", ТЦ "Конфетти".

— "Архплей" уже приступил к реализации нескольких проектов, которые пополнят рынок жилой недвижимости в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Речь идёт как об отдельных жилых комплексах, так и квартальной застройке. В среднесрочной перспективе мы планируем построить около 1 млн квадратных метров жилья, — рассказал Лайфу сам Игорь Чайка, отказавшись при этом раскрывать адреса объектов.

Это приличные масштабы. Например, крупная группа компаний ПИК, которая в основном застраивает столичный регион, ежегодно сдаёт около 2 млн кв. м жилья.

Что касается самого амбициозного проекта столичных властей, к которому мечтают подключиться все строители, то, по словам Чайки, в программе реновации он участвовать не собирается. Для этого, считает Чайка, есть более крупные компании.

Эксперты неоднозначно отнеслись к идее развивать в столичном регионе рынок жилья бизнес-класса.

— Негласно аналитики оценивают класс жилья по ценовому параметру: цена жилья комфорт-класс за квадрат составляет порядка 162 тысяч рублей, бизнес-класс — около 262 тысяч рублей за квадрат. В кризис бизнес-класс "проседает" больше всего. И на самом деле не очень понятно, насколько теперь востребовано будет это жильё, — заявили Лайфу в пресс-службе "Инком-недвижимость".

Эксперты пояснили, что жильё комфорт-класса, наоборот, пользуется повышенным спросом и постепенно вытесняет с рынка недвижимость эконом-класса. Дело в том, что платёжеспособность населения падает, и, прежде чем совершить совершить покупку, люди максимально продумывают, как наиболее рационально вложить каждый свой рубль. В комфорт-классе больше "опций", чем в экономе, и при этом он дешевле бизнеса. Потенциальным покупателям кажется рациональным вкладывать средства именно в комфорт-класс. Поэтому жильё комфорт-класса будет одним из самых востребованных в ближайшее время.

Игорь Чайка — младший сын генерального прокурора Юрия Чайки. В 2011 году, как писали СМИ, он окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина. В феврале 2014 года он стал работать советником губернатора Московской области Андрея Воробьёва на общественных началах, но вскоре покинул этот пост, отдав предпочтение бизнесу.

А у Игоря Чайки широкие бизнес-интересы. В 2010-м он зарегистрировал компанию "Инновации света", занимавшуюся перед Олимпиадой в Сочи искусственным освещением трассы Адлер — Красная Поляна.

В марте 2016-го он зарегистрировал агрофирмы ООО "Русский экспорт" и "Агрорегион". Первая занимается продажей продуктов питания в Китай, основные виды деятельности второй, согласно базе данных СПАРК, — овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции питомников.

"Агрорегион" арендовал у подмосковных властей несколько участков в Зарайском районе области под строительство комплекса по выращиванию шампиньонов.

В марте 2017-го компания Чайки и его партнёров "Т-индустрия" купила у РЖД четверть акций крупнейшего производителя железобетонных шпал "Бетэлтранс".

А совсем недавно бизнесмен учредил фирму ЮБК, которая будет строить отели в Крыму и работать как туроператор и экскурсионное бюро. Одним из объектов для покупки может стать санаторий "Зори России", принадлежащий Управлению делами президента. В разговоре с Лайфом Чайка оценил возможный объём инвестиций в три миллиарда рублей.

А в середине июня Чайка зарегистрировал фирму "Экогрупп", которая до конца июля планирует закрыть сделку по покупке "Хартии" — крупного столичного оператора по вывозу и утилизации мусора.