ФАС проверит "Яндекс" на хвастовство

Антимонопольное ведомство может оштрафовать интернет-поисковик за рекламный слоган "Поиск № 1 в России".

В ФАС проверят компанию "Яндекс" на нарушение антимонопольного законодательства. Антимонопольщики заподозрили, что компания нарушила закон о конкуренции, использовав в своём слогане фразу "Поиск № 1 в России". Если опасения ФАС подтвердятся, то "Яндексу" может грозить штраф до 500 тысяч рублей. В самой компании отвергают претензии.

По мнению ФАС, размещение на сайте "Яндекс" под логотипом утверждения "Поиск № 1 в России" может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

— По данному факту ФАС России рассматривает возможность применения мер антимонопольного воздействия, — заявили Лайфу в антимонопольном ведомстве.

Речь идёт о нарушении закона о конкуренции. Он запрещает компаниям недобросовестную конкуренцию, в том числе сравнивать свои товары с товарами компаний-конкурентов с использованием слов "лучший", "первый", "номер один", "самый", "только", "единственный" без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, либо в случае, если утверждения, содержащие указанные слова, являются ложными, неточными или искажёнными. ФАС предложила эти меры ещё в 2014 году для ужесточения правил рынка рекламы. Кроме того, в антимонопольном ведомстве хотели запретить и другие слова, создающие ложное впечатление о превосходстве того или иного товара.

В "Яндексе" сообщили, что их слоган, который сегодня появился в рамках новой рекламной кампании, не нарушает закона о конкуренции, так как слова "Поиск № 1 в России" полностью подтверждаются данными статистических сервисов типа Liveinternet.

— Вчера стартовала новая рекламная кампания поиска "Яндекс". Слоган кампании — "Поиск № 1 в России". Мы используем его во всех каналах, в том числе и на главной странице "Яндекса". В рамках кампании мы показываем, как поиск "Яндекса" справляется с самыми сложными задачами, помогая людям находить что угодно — от сил и счастья до расположения и взаимопонимания. По данным всех метрик — Liveinternet, Comscore и других, — "Яндекс" — поиск № 1 в России. Так, согласно данным Liveinternet, в июне этого года поисковая доля "Яндекса" составила 51,3%, — сообщили Лайфу в "Яндексе".

Эксперты не исключают, что это тактический ход поисковика.

— Бывают случаи, когда компании специально делают спорную рекламу, потому что за время разбирательств она сможет принести им больше прибыли, чем штраф, который их обяжут выплатить. Если люди на такое идут, то они наверняка взвесили свои возможные материальные затраты, которые будут выражены в штрафе, если нарушение будет доказано, и те преференции, которые принесёт им такая реклама, — считает адвокат московской коллегии адвокатов "Князев и партнёры" Игорь Симонов.

ФАС ежегодно возбуждает сотни дел о нарушениях в сфере рекламы: антимонопольщики борются с сетевыми супермаркетами, провайдерами, торговцами обоями и бытовой техникой, ресторанами и радиостанциями, которые пытаются продавать свои услуги и товары как лучшие в районе, городе или своей сфере.

Например, недавно УФАС по Тульской области оштрафовало один из местных банков на 101 тыс. рублей за фразу в рекламе "Лучший корпоративный банк". Впрочем, в июне банк успешно обжаловал действия антимонопольщиков в Арбитражном суде, доказав, что это утверждение обосновано заключением профильного издания Global Banking & Finance Review.

А в Кемерове местные антимонопольщики оштрафовали на 100 тыс. рублей кофейню "Le'Мур" за слоган: "Самый вкусный кофе в городе".