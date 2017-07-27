Медики предлагают проверять мигрантов на ВИЧ только в госклиниках

Чтобы частные клиники не торговали фиктивными справками, их предлагают лишить возможности проводить медосмотры иностранцев.

Российские медики предлагают навести порядок в сфере проверок мигрантов из безвизовых стран на ВИЧ-инфекции. Сертификат об отсутствии болезни иностранцам необходим, чтобы, например, легализоваться в России и получить патент на работу. Сейчас медицинские сертификаты выдают в основном авторизованные частные клиники, поэтому никто не может гарантировать того, что у мигрантов действительно нет опасных или заразных болезней. Медики предлагают перевести проверки и оформление сертификатов в государственные клиники, где больше контроля.

Главврач Республиканской клинической инфекционной больницы МЗ РФ Евгений Воронин уже направил соответствующие предложения в правительство.

— В первую очередь он коснётся иностранцев из ближайших стран, которым для въезда в России не нужна виза. Это главные поставщики рабочей силы — Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Украина и Молдавия, — рассказал источник Лайфа.

Сначала иностранцу предстоит пройти тщательный медосмотр. У него возьмут кровь и отправят её на исследование, затем пациента обязательно должен осмотреть врач-инфекционист. Если результат не определён или, скажем, иностранец отказался сдавать кровь на анализ, то сертификат ему не выдадут.

Такой же результат мигранта ждёт, если в его крови обнаружатся все признаки ВИЧ-инфекции. Только в этом случае врачи ещё будут обязаны сообщить о диагнозе как самому пациенту-иностранцу, так и в территориальные Роспотребнадзор и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Перечень организаций, которые выдают такие сертификаты, утверждается властями регионов. Например, в Москве, согласно постановлению столичного правительства, такое право имеют 43 медучреждения, но лишь семь из них — государственные. Это приводит к тому, что осмотры зачастую проходят формально, а то и вообще не проводятся. Посредник собирает деньги с мигрантов, передаёт врачу, а через какое-то время забирает готовые сертификаты. Так на территории России могут оказаться больные люди.

Евгений Воронин предлагает Минздраву ограничить частников: право выдавать сертификаты должны получить только государственные или муниципальные клиники, имеющие специальную лицензию на выявление ВИЧ-инфекции.

Сами требования к сертификатам не меняются. Так, на бланке по-прежнему должно быть указано название медучреждения и его реквизиты, паспортные данные иностранца, а также сведения о планируемом периоде его пребывания в РФ.

Сертификат будет действителен не на весь срок нахождения мигранта в России, а всего три месяца с даты проведения лабораторного исследования. Это позволит выявлять заболевание, которое находилось в инкубационном периоде во время первого обследования.

Эксперты скептически относятся к этой идее.

— Если из обследования мигрантов на ВИЧ исключить частные клиники, то нагрузка на государственные медучреждения значительно возрастёт. Мы загрузим госучреждения, а куда российские граждане будут ходить? Давайте тогда закроем все коммерческие структуры, отберём у них лицензии, если вы им не доверяете и не контролируете их, — задаётся вопросом экс-глава ФМС, а ныне президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

По его мнению, ужесточение требований к выдаче сертификатов об отсутствии ВИЧ-инфекции сыграет значительную роль в борьбе с липовыми справками и самим СПИДом.

— В Москве из двух миллионов мигрантов легально работают только 400 тысяч. Мы усложняем жизнь тем, кто хочет в России легально работать. Они просто плюнут на все патенты и справки и будут работать нелегально, — говорит президент фонда "Миграция XXI век" Вячеслав Поставнин.

По данным МВД, в прошлом году всего в Россию приехало 16,3 млн иностранцев. Почти 150 тыс. человек получили разрешение на работу, ещё 1,5 млн приезжих обзавелись специальным трудовым патентом.