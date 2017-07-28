Вандалы от власти. Как чиновники уничтожают нашу память о павших героях

Лайф разбирался, почему в Волгограде и Курске вырубают память об участниках Великой Отечественной войны и подводниках "Курска".

Вот уже несколько дней жители Волгограда обсуждают настоящий вандализм, который устроили городские власти около легендарного монумента Сталинградской битве: во время реконструкции территории был уничтожен парк Сталинградских Вдов, который был основан семьями погибших на войне солдат ещё в 60-е годы. Теперь на месте деревьев, многие из которых были именными, будет автостоянка. После того как возмущённые люди потребовали прекратить уничтожение памятника, местные чиновники объявили, что, мол, всё это — лишь красивая выдумка и никакого парка там отродясь не было. Похожая история недавно произошла в Курске, где ради расширения автотрассы городские власти спилили три из 118 берёз, высаженных в память о членах экипажа подлодки "Курск", трагически погибших в 2000 году.

Чиновники не заметили памятные сосны

Реконструкция у подножия легендарного Мамаева кургана началась в марте 2017 года и должна завершиться к маю следующего. Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект, признав состояние всех деревьев неудовлетворительным, а саму территорию — неблагоустроенной: система поливочного водопровода не работала, освещения не было, дорожек почти не осталось. В итоге территорию решили обустроить, а часть парка с левой стороны от проспекта Ленина — отдать под парковку для расположенного рядом стадиона "Волгоград-арена".

Первый этап реконструкции завершился в начале мая, во время этого этапа была создана аллея России. 21 июля на территорию мемориала нагрянула комиссия Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области, которая посмотрела, как идёт второй этап реконструкции — от аллеи России до железнодорожных путей. По проекту, здесь должны высадить около 1 тыс. различных деревьев и более 1,5 тыс. кустарников, замостить тротуары плиткой, построить вело- и роликовые дорожки, установить современное освещение, системы видеонаблюдения, около сотни скамеек и урн.

Планы городских властей вызвали тревогу у общественников. Например, глава волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников ранее уже предупреждал, что большую часть парка должна занять автомобильная стоянка. По проекту, на площади Сталинградское Кольцо около железной дороги должна разместиться скульптурная композиция "Перекуём мечи на орала", а на площади Городов-побратимов — флагштоки с флагами городов-побратимов. Проектом предусматривается и размещение выставочной зоны военной техники и стоянки автомобилей и автобусов на 239 машино-мест.

Так и получилось. Строители рьяно взялись за работу, безжалостно зачищая территорию от старых насаждений. Примерно неделю назад горожане узнали, как рабочие проводят реконструкцию: они сровняли с землёй местную достопримечательность — парк Сталинградских Вдов. Профессор Волгоградского государственного медицинского университета Наталья Латышевская выложила фотографии разрушенного парка в социальных сетях, что вызвало бурю возмущения у волгоградцев, которые не сдерживали эпитетов в адрес городских властей, называя уничтожение парка настоящим варварством.

Парк Сталинградских Вдов — это народный сад, который появился в память о погибших на войне солдатах ещё до открытия мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Ещё в 1965 году вдова одного из волгоградцев, героически погибших при обороне Сталинграда, высадила первое дерево. Затем её примеру последовали и другие семьи, которые потеряли на войне своих близких. Волгоградцы любили этот парк. Известный советский композитор Ян Френкель и поэтесса Инна Гофф когда-то написали про него песню "В парке у Мамаева кургана".

Паблик Mash сообщает, что решение о сносе парка принимал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Регион готовится к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, поэтому и была затеяна масштабная реконструкция. Часть деревьев решили заменить на новые, а остальную территорию превратят в парковку для расположенного рядом стадиона "Волгоград-арена".

Теперь чиновники выкручиваются из этой неприятной для них ситуации. В аппарате губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова Лайфу не стали комментировать ситуацию и перенаправили с вопросами в мэрию Волгограда.

В пресс-службе главы администрации Волгограда Виталия Лихачёва Лайфу рассказали, что так называемого парка Сталинградских Вдов на том участке подножия Мамаева кургана, где сейчас проводятся работы по обустройству мемориального парка, просто нет.

— Музей-заповедник "Сталинградская битва" ведёт учёт всех парковых и тематических аллей на подведомственной территории, и так называемого парка Сталинградских Вдов на учёте нет, — заявили Лайфу в администрации Волгограда.

Об этом же говорит и замглавы администрации Волгограда Владимир Сидоренко.

— Работы ведутся на городской территории, не входящей в состав мемориального комплекса Мамаева кургана, — заявил Лайфу Сидоренко. — Эта городская территория долгие годы не получала должного внимания и ухода, на этой территории отсутствовал поливочный водопровод, и потому большая часть кустарников и деревьев высохли во время засушливых годов. Проводимые сегодня работы дали вторую жизнь этой территории.

Оказалось, что сосны, которые высадили в парке Сталинградских Вдов жёны, сёстры, матери погибших во время Великой Отечественной войны красноармейцев, в мэрии Волгограда посчитали в марте 2017 года засохшими или больными.

— Срок жизни деревьев, высаженных в рамках восстановления послевоенного Сталинграда, составляет порядка 60 лет. К сегодняшнему дню эти зелёные насаждения пришли в плачевное состояние и давно нуждались в обновлении. Обследование показало, что большая часть кустарников и деревьев являются засохшими или больными, — заявили Лайфу в администрации Волгограда.

В музее-заповеднике "Сталинградская битва" Лайфу сообщили, что впервые слышат о парке Сталинградских Вдов.

— Это название мы слышим впервые. И территория, где вырубались деревья, не относится к музею-заповеднику. У нас действительно есть мемориальный парк на Мамаевом кургане, но его никто не вырубал, — заявили Лайфу в пресс-службе музея-заповедника.

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва" Алексей Васин также заявил, что этого парка никогда не существовало.

В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре Лайфу заявили, что не получали жалоб на вырубку парка Вдов. Вместе с тем там отметили, что готовы организовать проверку в случае поступления таких жалоб от граждан или организаций.

Простые жители с чиновниками не согласны.

— Да, аллея была старая, но сосны и ели живут долго, можно было бы её привести в порядок, зная о том, что каждое дерево посадила вдова и каждое дерево было посвящено воину, погибшему за каждого из вас, — говорит местная жительница Дина.

— Большая часть деревьев там были нормальными. И головой думать надо: когда ещё деревья новые вырастут, если вообще вырастут. Может, [тогда] во всём городе деревья вырубить и новые посадить? — пишет в соцсетях волгоградец Ильдар.

— А чего сухостой по городу не вырубают? Во дворах, где этот сухостой падает, и иногда на людей. На улицах, где эти коряги торчат, как гнилые зубы. А порядок — это парковка? Платная, ага... Конечно, это порядок — денежки в чей-то карман. А со вдов сталинградских какой прок? — с грустью задаёт риторический вопрос другой местный житель. — Да и не спросят они уже — померли все.

Курские берёзы в память о подводниках

Похожая история недавно произошла в Курске. Там в Северо-Западном микрорайоне в 2001 году высадили аллею в память о погибших моряках подлодки "Курск". Всего 118 берёз — по числу членов экипажа. Здесь же установили памятник из фрагмента ракетного отсека, поднятого со дна Баренцева моря.

Однако, как сообщает паблик Mash, летом 2017 года на совете градостроительства в администрации города было принято решение о спиле нескольких деревьев с аллеи. Такое решение было принято из-за реконструкции дороги на этом участке. Как выяснилось, чиновник, подписавший разрешение на спил, даже не был на месте и не видел, какие именно деревья разрешает спилить.

В администрации Курска утверждают, что речь идёт о совсем других берёзах.

— Раздули сенсацию, всё переврав. Спили, да, пять берёз, но не на самой аллее, а рядом, на так называемом островке, — возмущается в разговоре с Лайфом начальник управления информации и печати администрации города Курска Татьяна Комкова.

По её словам, сейчас в Северо-Западном микрорайоне города Курска действительно идёт реконструкция проспекта Вячеслава Клыкова.

— При реконструкции проспекта Вячеслава Клыкова дорожникам действительно пришлось вырубить пять берёз, но располагались они не на памятной аллее, а рядом. Все 118 именных берёз стоят на месте, — заявила Лайфу Комкова. — Взамен спиленных после завершения реконструкции высадят новые берёзки.

По словам начальника управления капитального строительства администрации Курска Виктора Никитченко, все работы по реконструкции проспекта Клыкова проводятся законно.

— Перед началом реконструкции наше управление получило разрешение снести пять деревьев, расположенных рядом с аллеей Подводников, в городском управлении экологической безопасности. Разрешение мы получили, но при этом нас обязали высадить новые деревья на месте спиленных, — рассказывает Лайфу чиновник.

В Курске похоронены 12 из 118 членов экипажа затонувшей в августе 2000 года подлодки "Курск".

Эксперты считают, что региональные власти должны прислушаться к мнению людей.

— Речь идёт просто о безответственности властей и наплевательском отношении к мнению населения. На такие случаи необходимо реагировать хотя бы затем, чтобы они не повторялись в будущем. Я бы посоветовал местным властям иногда включать голову. Такие истории, конечно, бьют по имиджу и региональных, и федеральных властей, — заявил Лайфу руководитель Центра политической информации Алексей Мухин. — Во время таких историй возникает неоправданное социальное напряжение, которое можно канализировать уже в любую сторону. И специалисты для этого есть, чтобы канализировать социальное напряжение в политическую плоскость. Эта непродуманность региональных властей, действия наобум без просчёта ситуации и без учёта мнения местных жителей вызывают иногда ощущение того, что чиновники малоэффективны в этой сфере. Чувства жителей необходимо учитывать при принятии такого вида решений.