Шикарный отпуск. Как губернатор и депутаты выбили себе прибавку на каникулы

Не успел утихнуть скандал с увеличением самим себе зарплат депутатов Красноярска, как власти Ненецкого автономного округа оформили себе прибавку перед отпусками.

Руководство Ненецкого автономного округа (НАО) пошло по стопам красноярских депутатов — тех, которые подняли себе зарплату вдвое. Губернатор НАО Игорь Кошин собственной подписью разрешил выплачивать себе единовременно две зарплаты за то лишь, что идёт в отпуск. Такие же правила распространяются на заместителей губернатора и депутатов.

Отдохнуть на полную

22 июня, перед летними каникулами, депутатский корпус НАО принял новый закон, который вносит изменения в положение об оплате труда главы региона, его замов и собственно депутатов. Теперь каждый из них сможет получить раз в год дополнительную выплату в размере двух своих зарплат. Для этого нужно всего лишь написать соответствующее заявление перед отпуском. Новость эту сама администрация афишировать не спешила. Но она всё же стала достоянием общественности.

— В региональное отделение "Общероссийского народного фронта" поступили обращения от жителей, возмущённых новыми выплатами, которые приняли для себя окружные депутаты, — сообщили Лайфу в пресс-службе ОНФ. — Активисты "Фронта" выступают против принятых изменений в окружной закон "О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа", предусматривающих единовременные выплаты в размере двухмесячного денежного содержания при предоставлении отпуска.

В распоряжение Лайфа попал сам документ. На нём стоят подписи председателя Собрания депутатов НАО и самого губернатора. То есть фактически губернатор разрешил выплачивать поощрение самому себе. В документе говорится, что на матпомощь перед отпуском могут рассчитывать его заместители и члены депутатского корпуса.

Зарплата ненецкого губернатора складывается из нескольких показателей и официально называется "денежным содержанием". Денежное содержание состоит из всех выплат, которые положены чиновнику за классный чин, должность и условия труда. Это оклад, вознаграждение, доплаты, надбавки и другое. Например, только вознаграждение губернатора составляет 39 600 рублей в месяц.

Но и это не всё. Выплаты умножаются на 1,8 — это так называемый районный коэффициент за работу на Крайнем Севере. Так, за минувший год губернатор Кошин, согласно декларации, заработал 11,45 млн рублей. Если предположить, что эта сумма сложилась изо всех вышеперечисленных выплат, выходит, что в месяц он получал 953 тысячи рублей.

А значит, по новому закону, когда Кошин будет уходить в отпуск, ему могут выплатить 1,9 млн. Его первому заместителю Михаилу Васильеву могут перечислить 656 тысяч за отгул. За эти деньги губернатор может неплохо отдохнуть: например, почти две с половиной недели пошиковать на острове Пальма Джумейра, что в Дубае. Одна ночь в местном отеле обходится в среднем по 100 тысяч рублей.

ОНФ против

— Это возмутительно, ведь такие траты практически ничем не отличаются от корпоративов за бюджетный счёт или покупки служебных машин класса люкс. В рамках проекта ОНФ "За честные закупки" мы уже добились существенных ограничений трат на роскошь, но привычки к разгульной жизни у многих остались, — сообщил Лайфу координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта. — Мы видим, как любовь к роскоши трансформируется в повышение собственных жалований, премий, различных выплат. А значит, у нас появился новый фронт работы — контроль и пресечение необоснованного повышения зарплат чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.

Другие члены ОНФ уверены: повышать зарплаты руководству региона в то время, когда с финансами трудно, не лучшее решение.

— Решение принималось второпях, доплаты вносились поправками к другому проекту. Поэтому законопроект не был вынесен на общественные слушания и мнение населения при принятии не учитывалось, — сообщил Лайфу руководитель региональной рабочей группы ОНФ Матвей Чупров. — Решение о дополнительных доплатах к отпуску нельзя назвать справедливым. Я уверен, что этим немаленьким деньгам можно было найти более достойное применение. Бюджет Ненецкого автономного округа испытывает трудности: сокращается социальная поддержка населения, инвестиционные программы.

Представители администрации НАО и депутаты не ответили, чем руководствовались, повышая себе "отпускные".

Красноярск задал моду

Первым регионом, который решил сделать чиновникам и депутатам подарок перед летними каникулами, стал Красноярск. Тамошние депутаты приняли закон, по которому поднимают зарплату себе и губернатору региона вдвое. Если сейчас обычный красноярский депутат с учётом всех надбавок получает на руки 100 тысяч рублей, то будет почти 200 тысяч рублей. Они тоже не стали распространяться об этом, пока местное телевидение не выпустило сюжет.

Местный телеведущий Александр Смол высмеял депутатов в прямом эфире на утренней передаче. Он заметил, что "круто куда-то избраться, а потом самим себе поднять зарплату", после чего иронично поздравил депутатов красноярского Заксобрания и поаплодировал им. Сюжет вышел 10 июля, на "Ютубе" его посмотрел почти миллион человек, и вскоре эпизодом заинтересовалась даже местная прокуратура.

Уже 18 июля, увидев, какой скандал поднялся вокруг их решения, депутаты передумали повышать себе зарплату в два раза.

— Мы допустили грубую ошибку: учитывая, что закон не предполагал автоматического ввода его в действие, отнеслись к нему как к техническому и фактически не занялись объяснениями того, как это будет, при каких условиях и так далее. В итоге мы имеем серьёзный отрицательный резонанс, — заявил спикер Заксобрания Александр Усс.

Но опыт Красноярска не смутил чиновников из Ненецкого округа — закон о "матпомощи" перед отпуском уже вступил в силу, хотя и был написан позже, чем красноярский.