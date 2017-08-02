Счётная палата пригрозила перекрыть финансирование таможне

Глава СП Татьяна Голикова потребовала срочно внедрить дорогостоящее программное обеспечение и уличила ФТС в безрезультатных тратах 700 млн рублей.

Новому главе Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину придётся разбираться с разными грехами своих предшественников. Как выяснил Лайф, Счётная палата выдвинула ультиматум таможне: если до 8 августа таможенники не запустят программное обеспечение стоимостью $14,5 млн, им заблокируют все счета службы в банках. Софт разрабатывали ещё при прежнем руководителе ФТС, и Булавину эта проблема досталась "по наследству". Более того, глава СП Татьяна Голикова считает, что таможня чуть ли не впустую потратила 700 млн на закупку оборудования и создание программ. По итогам ревизии силовики начали доследственную проверку.

Таможне дали на добро

Эта история началась в 2009 году. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) выдал России заём на модернизацию документооборота $14,5 млн. Все деньги перечислили таможенной службе, которая сразу заключила договор с московской фирмой "Ай-Теко".

— "Ай-Теко" должна была разработать и внедрить "интегрированные компоненты Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов" (ЕАИС), — рассказывает Лайфу источник, знакомый с ситуацией. — На тот момент в таможне существовали десятки разрозненных программ, которые отвечали за разные аспекты работы: за учёт грузов, за документы, за логистику и т.п. Новая система должна была привести всё к одному знаменателю, автоматизировать ключевые рабочие процессы таможенного дела.

"Ай-Теко" успешно закончило работу в 2013 году. ФТС оплатила программу. По данным СМИ, подпись на акте приёмки ставил генерал-лейтенант таможенной службы Алексей Шашаев, приятель экс-главы ФТС Андрея Бельянинова.

Злополучная автоматизация

Первый тревожный звонок для таможни прозвенел в апреле 2015 года, когда в её главное здание нагрянула Счётная палата. Аудиторы удивились, почему ЕАИС до сих пор не внедрена, хотя оплачена, и выкатили таможне представление: срочно запустить программу. Меж тем на России повисли долговые обязательства перед Международным банком реконструкции и развития.

Уже через пару месяцев, в ноябре 2015 года, в Главное управление информационных технологий таможни пришли с обысками из ФСБ. Как сообщали СМИ, обыски были как раз связаны с контрактом на разработку ЕАИС.

Вскоре таможню сотрясли другие скандалы, а самого Бельянинова сняли с поста главы службы. Все эти перипетии отодвинули историю с внедрением ЕАИС на задний план. Но Счётная палата всё помнила, и в декабре 2016 года снова пришла с ревизией. К тому моменту службой руководил уже Владимир Булавин.

Выходец из ФСБ, генерал-полковник Булавин принял таможенное хозяйство не сказать чтобы в полном порядке. Как писал Лайф, Булавин даже решил заменить верхушку таможни новыми людьми, не связанными с Бельяниновым.

Однако наследие прежнего начальства в виде дорогой, но так и не внедрённой программы опять напомнило о себе. И вновь автором напоминания оказалась Счётная палата.

Ультиматум Голиковой

Пару месяцев назад на стол Булавину легло новое предписание Счётной палаты. Глава "Счётки" Татьяна Голикова использовала более грозные формулировки, чем в первый раз. Ещё бы, ведь с момента создания программы прошло четыре года, в неё влили миллионы, а таможня до сих пор ею не пользуется.

— В ходе проверки установлено, что разработанные в рамках <...> госконтракта информационные средства в эксплуатацию не введены, — сообщает Голикова в предписании.

Дальше глава СП сообщает, что таможня фактически впустую потратила 700 миллионов рублей на создание и обслуживание своих информационных систем.

— При этом общая сумма, израсходованная на создание программных средств, составила 442,3 млн рублей, на приобретение оборудования для эксплуатации — 257,8 млн рублей, — говорится в документе. — Указанные средства использованы без достижения требуемого результата <...>.

В итоге, чтобы как-то воздействовать на таможню, Голикова выдвинула Булавину настоящий ультиматум: если он не внедрит систему, его ведомству перекроют финансовые потоки.

— Информирую Вас, что в случае невыполнения данного предписания Коллегия Счётной палаты может <...> принять решение о приостановлении всех видов финансовых платёжных и расчётных операций по счетам Федеральной таможенной службы, — сообщает глава СП. — Кроме того, должностные лица могут быть привлечены к административной ответственности.

Требования Палаты нужно выполнить до 8 августа. Поскольку документ, оказавшийся в распоряжении Лайфа, был составлен несколько месяцев назад, неизвестно, успела ли таможня выполнить требования. Редакция направила в ФТС и компании-разработчику запросы, однако оперативных ответов не получила.

В Счётной палате пока тоже не знают, внедрила ли таможня программу. Говорят, это будет понятно только после 8 августа.

— В связи с тем что в данный момент срок исполнения Предписания

палаты не наступил, информацией о внедрении интегрированных ключевых

компонентов ЕСИА Счётная палата не располагает, — сообщили Лайфу в пресс-службе Палаты. — Мы не готовы оценить, почему [таможней] сделано было не всё.

Также в "Счётке" добавили, что по их материалам силовики начали доследственную проверку.

— Правоохранительными органами рассматривался вопрос о возбуждении уголовных дел [с использованием] материалов проверки Счётной палаты, — уточнили в пресс-службе. — Информацией о ходе расследования указанных уголовных дел Счётная палата не располагает.

Контрабандный скандал

Летом 2016-го интерес к жизни таможенной службы в обществе оказался подогрет чередой скандалов. В июле сняли с должности главу ФТС Андрея Бельянинова. При этом Бельянинов сам попросился в отставку после того, как в его особняке провели обыски оперативники ФСБ. Во время обыска его роскошного особняка кроме налички в 100 млн рублей "чекисты" нашли золотые слитки и самородки. Однако никаких обвинений Бельянинову не предъявили, а изъятое вернули. Обыски были и в кабинетах замов главы ФТС Руслана Давыдова и Андрея Струкова.