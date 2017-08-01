Последний бой "банды ГТА". Почему конвоиры наплевали на служебные инструкции

Пятеро особо опасных преступников, которым грозил пожизненный срок, напали на конвой прямо в здании Мособлсуда.

Во вторник днём в здании Московского областного суда произошёл настоящий бой: группа подсудимых из "банды ГТА" напала на конвоиров. В нарушение всех служебных инструкций, пятерых особо опасных преступников, которым светит пожизненный срок, сопровождали всего двое конвоиров, одним из которых была женщина. Трое преступников полегли на месте, ещё двое были ранены. Двух конвоиров с удушением и одного раненого бойца Росгвардии доставили в больницу, где врачи оказывают им помощь. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников правоохранительных органов, а ГУ МВД России по Подмосковью будет проверять действия конвоя и выяснять, почему только двое полицейских отправились сопровождать пятерых опасных преступников.

Бой у лифта

Инцидент произошёл в здании Мособлсуда в Красногорском районе Подмосковья. На четвёртом этаже находится зал заседаний, в котором с июля 2016 года слушается дело печально известной "банды ГТА". Судят 11 человек. Сегодня проходили прения сторон, во время которых гособвинение запросило для большинства участников банды пожизненное заключение. Заседание закончилось примерно в 13:30. Двое конвоиров из специального подразделения ГУ МВД России по Московской области вывели из зала судебных заседаний пятерых подсудимых, чтобы спустить их на лифте в камеры на цокольном этаже. Оттуда участников банды должен был забрать автозак и доставить их в СИЗО.

Это отдельный лифт, который используется только для перевозки подсудимых до нужного этажа. В целях безопасности к лифту и от него подсудимых водят по отдельным коридорам, чтобы они не пересекались с другими посетителями суда.

Когда конвоиры завели участников банды в лифт и стали спускаться, преступники неожиданно напали на них и стали душить, отняв один автомат. В лифте есть специальная тревожная кнопка, которую успел нажать полицейский. Лифт остановился на третьем этаже, где к нему подбежали бойцы Росгвардии, которые охраняют здание Мособлсуда. Там завязалась перестрелка, во время которой трое бандитов были убиты, двое ранены. Один боец ОМОНа получил ранение.

— Находившиеся в тот момент в здании суда сотрудники Сергиево-Посадского ОМОНа Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооружённых преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы. Ранение получили один конвоир и один сотрудник ОМОНа, — говорится в сообщении, которое распространила Росгвардия.

Все посетители Мособлсуда были сразу же эвакуированы на улицу. Раненого росгвардейца и двух конвоиров с признаками удушения сразу же доставили в ближайшую больницу, где врачи оказали им помощь. По сообщению паблика Mash, пострадали боец ОМОНа Михаил Ананичев (ранение в плечо) и два сотрудника конвойной службы — Михаил Фартушняк и Елизавета Лукьянова.

В ходе перестрелки в суде убит Холик Субхонов — он и организовал попытку побега. Холик — родной брат Убайдулло Субхонова, лидера "банды ГТА", который был застрелен в 2014 году. У убитого Субхонова при себе обнаружили заточку. Как он сумел её пронести с собой в суд — пока загадка. Но это уже говорит о том, что побег тщательно готовился. Другими убитыми стали Мамадчинов и Мирзошарипов. Раненых участников банды — Хасанова и Гулямова — увезли в красногорскую больницу в сопровождении бойцов ОМОНа.

Два на пять не делится

Следственный комитет России уже возбудил по факту перестрелки в Мособлсуде уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), п. "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ ("Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 313 УК РФ ("Покушение на побег из-под ареста или из-под стражи"). В отношении руководства конвойного полка ГУ МВД России по Московской области началась доследственная проверка по факту нарушений при организации конвоя. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Главный вопрос заключается в том, могли ли двое сотрудников, одним из которых была женщина, сопровождать пятерых опасных преступников, которым грозит пожизненное заключение. К тому же после того, как прокурор запросил для бандитов пожизненный срок, терять им было уже нечего.

Согласно служебным инструкциям для сотрудников конвойных полков, одного подсудимого, обвиняемого по тяжким и особо тяжким статьям, должны сопровождать двое сотрудников конвоя с табельным оружием. Обыкновенный конвой назначается из расчёта: 2 конвоира на 1–2 конвоируемых, 3 конвоира на 3–6 конвоируемых, 7 конвоиров на 7–10 конвоируемых.

ГУ МВД России по Московской области, чьими сотрудниками являются конвоиры, уже назначило служебную проверку.

По данным паблика Mash, руководители конвойной службы пока не видят нарушений.

— Они сейчас говорят, что в самом зале заседаний и на цокольном этаже было достаточно сотрудников конвойной службы, согласно всем инструкциям и нормативам. Однако количество конвоиров при перемещении подконвойных лиц в лифте никак не регулируется, поэтому нарушения в том, что на пятерых подсудимых было два конвоира, нет, — рассказал один из источников Mash.

Сами сотрудники конвойных подразделений говорят о сложной судьбе.

— В полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД РФ по Московской области есть проблема с комплектованием, — рассказывает источник Лайфа в МВД РФ.

По его словам, за зарплату 35–40 тысяч рублей в месяц при ненормированном графике, риске заболеть туберкулёзом и ещё всякой гадостью особо желающих работать нет.

— В полк идут работать приезжие из других регионов за койко-место в общежитии, и то больше женщины, которые, конечно, таких деньжищ, как в конвойке, у себя на малой родине за год не заработают, — рассказывает сотрудник МВД. — Вот эти женщины и почти без выходных вкалывают, как рабы. А мужики, посмотрев на такую службу, стараются перевестись в райотделы полиции, в патрульно-постовую службу или вообще во ФСИН.

Охранников здания также могут оштрафовать за инцидент — на 150 тысяч рублей. Здание Московского областного суда охраняется силами Вневедомственной охраны Росгвардии по Подмосковью. За охрану своей территории с начала 2017 года суд заплатил Росгвардии 3 млн рублей. Это оплата труда трёх полицейских, которые за ставку 155 рублей в час охраняют периметр и вход в здание суда.

Лайф ознакомился с текстом договора на охрану. Согласно ему, в обязанности полицейских входит пресечение любых преступлений на территории суда. При этом в случае ненадлежащего исполнения обязательств суд имеет право потребовать штраф с исполнителя, то есть с Управления вневедомственной охраны по МО. Размер штрафа оговорён: это 5% от цены контракта, или порядка 150 тысяч.

Банда с шипами

Напомним, что группировка, которую из-за криминального почерка и схожести с популярной компьютерной игрой стали называть бандой ГТА, действовала в Московской области в 2012–2014 годах. Бандиты — 15 выходцев из стран Средней Азии — устроили настоящую охоту за автомобилистами в Московской области. Они выкладывали на дорогу шипы, чтобы пробить колёса автомобилей, а когда водитель останавливался, они нападали, грабили и убивали всех свидетелей. Больше всего людей погибло на трассе М4 "Дон". Бандиты были очень осторожны, поэтому, несмотря на все усилия сыщиков угрозыска ГУ МВД России по Московской области, выйти на них долго не удавалось. Банду разгромили лишь осенью 2014 года.

Как выяснилось, банду собрал этнический узбек из Киргизии Убайдулло Субханов, имевший фальшивый паспорт на имя Рустама Усманова. В 2011 году в Киргизии его завербовали радикальные исламисты, затем он отправился на войну в Сирии, вступил в террористическую организацию ИГ (запрещена в России). После возвращения в Россию он познакомился с радикалом из организации "Хизб ут-тахрир", уроженцем Таджикистана. Вдвоём бандиты сплотили вокруг себя около десяти земляков из Средней Азии.

Главарь был ликвидирован во время задержания в ночь с пятого на шестое ноября 2014 года в доме в посёлке Удельная Раменского района Московской области.

Субханов оказал упорное сопротивление, кинув в сторону сотрудников СОБРа гранату, после чего был уничтожен. На следующий день в Дмитровском районе Подмосковья было задержано восемь сообщников Субханова. Четверым бандитам удалось скрыться.

11 участников банды обвинили в 17 убийствах. Им были предъявлены обвинения по статьям "Бандитизм", "Убийство", "Разбой", "Незаконный оборот оружия", "Незаконное изготовление оружия". Ещё двое объявлены в международный розыск.