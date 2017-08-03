Пса Добрыню во Франции перевели в пенсионеры

Подаренный в декабре 2015 года главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым французским коллегам щенок немецкой овчарки будет доживать свой век в Европе на полном пансионе.

Теперь уже двухлетняя немецкая овчарка по кличке Добрыня будет содержаться в Национальном центре подготовки кинологических подразделений МВД Франции в городе Канн-Эклюзе в качестве "пенсионера". Пса будут пожизненно поить-кормить за счёт бюджета, а также присматривать за его здоровьем.

Именно в этом кинологическом центре французские инструкторы должны были научить Добрыню нести патрульную службу в городских условиях, искать взрывчатку и наркотики. Однако перед началом курсовой подготовки пса обследовали ветеринары и списали его со службы.

Проведённое рентгеновское исследование выявило у Добрыни наследственное заболевание — дисплазию. Это аномалия задних конечностей. Согласно заключению французских врачей, Добрыню невозможно использовать для атаки. Невозможно использовать пса и для более спокойной "работы" — нахождения взрывчатых веществ или наркотиков, так как он слишком массивен и не может везде проникать.

Президент российского клуба "Немецкая овчарка" Валерий Гаврилин подтвердил Лайфу, что действительно у немецких овчарок именно к году жизни могут проявляться симптомы наследственного заболевания — дисплазии. Раньше этого возраста диагностировать данное заболевание у животного просто нет возможности.

Лайф направил запросы в МВД РФ и Посольство Французской Республики в Москве с просьбой официально прокомментировать информацию о дальнейшей судьбе Добрыни.

Российские полицейские прислали в Лайф довольно странный ответ, подписанный замглавы Департамента делопроизводства и работы с обращением граждан МВД РФ генерал-майором Петром Поповым.

— Сообщаем, что с учётом имеющихся сведений предоставление информации в СМИ по данному вопросу считаем нецелесообразным, — говорилось в ответе МВД.

На письменный запрос Лайфа пресс-служба Посольства Франции в России ответ не прислала. Однако в телефонном разговоре представитель посольства рассказал Лайфу, что, оказывается, дипмиссия переправила запрос в МВД Франции и получила лаконичный ответ, что овчарка жива и с ней всё хорошо.

— МВД Франции — очень закрытая организация, и даже вот такой ответ, что собака жива, уже отлично, — сообщила в телефонной беседе представитель Посольства Франции в Москве.

Источники Лайфа в российском МИДе и МВД РФ говорят, что история с болезнью Добрыни поставила полицейских Франции и России в щепетильное положение.

— Чтобы не портить "резюме", скорее всего, МВД и МИД двух стран договорились включить так называемый режим молчания, а Добрыне позволить в качестве "персонального пенсионера" находиться на довольствии французского МВД, — рассказывает собеседник Лайфа, знакомый с ситуацией.

По информации Лайфа, инициатива в декабре 2015 года передать собаку французским коллегам принадлежала главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, который таким образом выразил им свою солидарность. Во время проведения контртеррористической операции в городе Сен-Дени 18 ноября 2015 года полицейские потеряли служебную собаку по кличке Дизель. А уже 7 декабря 2015 года в Посольстве Франции в Москве замглавы МВД РФ Игорь Зубов передал послу Франции в РФ Жан-Морису Риперу трёхмесячную овчарку по кличке Добрыня.

Напомним, что после серии терактов в Париже 13 ноября 2015 года французской полиции удалось выйти на след организатора и пособников атаки, которая унесла жизни 130 человек. При штурме квартиры в Сен-Дени, где скрывались бельгиец марокканского происхождения Абдельхамид Абауд и другие террористы, бельгийская овчарка Дизель пошла первой и приняла на себя первую автоматную очередь, а затем и ударную волну от взрыва пояса шахида, который привела в действие смертница. Благодаря действиям собаки, спецназовцы смогли определить количество террористов и место их укрытия. В результате операции двое боевиков были убиты, семеро задержаны.