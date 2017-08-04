Центральная аптека Находки хочет закупиться "Веслом по е...."

В документах госзакупки от имени фармацевтов содержатся интимные фото и нецензурные выражения.

Тендер с весьма курьёзными условиями нашли на сайте госзакупок активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Центральная городская аптека Находки собирается закупиться товарами, но в графе о способах закупки содержится нецензурное пояснение: "Веслом по е... в рамках 223-ФЗ", а в документах — фото обнажённой дамы. По мнению юристов ОНФ, речь может идти либо о взломе сайта госзакупок, либо о какой-то мести именно этой аптеке или её руководству со стороны клиентов или сотрудников.

В ОНФ Лайфу рассказали, что в ночь на четверг на сайте госзакупок появилось положение о закупках от ЦГА Находки, которая расположена на улице Ленина, в доме 3. В документах содержится фотография какой-то женщины в полуобнажённом виде, а в сведениях о способе закупки есть мат.

Аптекой владеет администрация Находкинского округа. Она приносит ежегодно десятки миллионов рублей прибыли. В 2016-м году выручка составила 147,2 миллиона рублей. На портале госзакупок аптека в основном заказывает услуги по водоснабжению и по аренде помещений. В 2017-м она потратила на госзакупки 5,7 млн. Директор — Понитаева Илона Михайловна.

Пока не понятно, сама ЦГА разместила эти документы или кто-то другой, прикрываясь именем фармацевтов. Лайф не смог получить оперативный комментарий от руководства ЦГА. Вчера вечером документы тендера полностью исчезли с портала госзакупок.

По мнению юристов ОНФ, речь может идти о чьём-то злом умысле или мести.

— Такое возможно, если кто-то нашёл несовершенство системы безопасности сайта госзакупок, а значит, высока вероятность, что этим могут воспользоваться и для подмены документации. Другой вариант — это действия человека, имеющего полный доступ к системе, и это какая-то личная вендетта, — пояснил Лайфу представитель проекта ОНФ "За честные закупки" Эдгар Петросян.

По данным Лайфа, аптеку не раз привлекали к административной ответственности за нарушение прав потребителей и нарушения в области санитарного законодательства. Также в своё время аптеке предъявлял претензии региональный Пенсионный фонд за то, что та перечислила не все требуемые сборы в бюджет.