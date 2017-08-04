Опасное наследие. Почему причины аварии на "Мире" нужно искать в прошлом

Авария на подземном руднике "Мир" отрезала от поверхности земли 151 человека. Сейчас жизни 142 из них ничего не угрожает. Ведётся спасательная операция по розыску девяти шахтёров. Почему произошло затопление шахты и можно ли было этого избежать, разбирался Лайф.

На знаменитом алмазном руднике "Мир" в Якутии продолжается спасательная операция. В пятницу утром вода из карьера прорвалась в шахту, где работал 151 человек. Почти всех шахтёров удалось поднять на безопасные отметки. Однако девять человек ещё находятся в шахте, операция по их спасению продолжается. Прокуратура и власти Якутии, Следственный комитет и Ростехнадзор теперь будут выяснять, почему в шахте с людьми появилась вода.

Крупнейшая на кимберлитовой трубке "Мир" технологическая авария произошла в 10:35 по местному времени. На горизонте минус 210 произошло подтопление насосной станции главного водоотлива № 2. На момент аварии в выработках рудника на этом уровне находился 151 человек. Ещё несколько десятков шахтёров работали выше. Первоначально, по данным паблика Mash, на связь вышли только 90 горняков, с остальными связаться не получилось. Клеть опустить в шахту также не смогли из-за сбоя электричества.

На шахте сразу же началась операция по спасению людей, которую вели сотрудники МЧС Якутии. На место аварии вылетела оперативная группа МЧС во главе с министром Владимиром Пучковым, который с президентом России сейчас находится в соседней Бурятии, а также пять отрядов горноспасателей и подземных водолазов — всего около 30 человек.

— На руднике создана группировка сил и средств МЧС России в количестве 36 человек и шести единиц техники филиала Якутский ВГСО ФГУП "ВГСЧ" и Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия), спланированы мероприятия по её наращиванию, — рассказали Лайфу в МЧС.

Кроме того, глава "Алросы" Сергей Иванов вылетел в Якутию, как только стало известно, что в подтопленной шахте находятся люди.

Примерно в 13:00 была организована связь со 130 шахтёрами, находящимися в горных выработках рудника, подана электроэнергия и запущены две подъёмные установки. Ещё через полчаса вода ушла с подтопленных участков рудника. К вечеру были подняты 142 горняка. Ведутся поиски ещё девяти.

Разбираться с причинами аварии теперь будут Ростехнадзор, Следственный комитет, прокуратура, власти Якутии, а также специалисты самой "Алросы". В первую очередь ревизоры намерены выяснить, почему вода попала в шахту и что было сделано, чтобы этого не допустить.

— По предварительным данным, авария могла произойти из-за нарушений технологии консервации отработанных скважин, — рассказал Лайфу источник в МЧС. — Кроме того, во всех выработках должны стоять датчики, реагирующие на движение пластов, чтобы принять решение: эвакуировать людей или продолжать работу. Комиссия будет выяснять, были ли такие датчики на руднике "Мир" и как ответственные лица реагировали на их показания.

В компании "Алроса" также назвали предварительную причину сегодняшнего затопления шахты. Отмечается, что это могло быть неконтролируемое увеличение водопритока из чаши отработанного карьера в подземный рудник. В свою очередь, это случилось из-за "резкого ухудшения горно-геологических условий и размыва вмещающих пород в карьер".

Хотя предварительная версия причин аварии уже озвучена, есть и другие предположения относительно произошедшего. Корни ЧП могут скрываться в истории технологического освоения алмазного месторождения. Добыча алмазов открытым способом на "Мире" началась в 1957 году и продолжалась аж до 2001-го. За 44 года эксплуатации глубина карьера достигла 520 метров. Карьерные самосвалы, вывозившие породу, накручивали от дна до поверхности аж восемь километров пути!!! Затем встал вопрос о необходимости cтроительства подземного рудника.

В 2000 году инженеры Московского горного университета подсчитали, что разрыв между окончанием открытой и началом подземной разработки составит — в зависимости от вариантов — от двух до восьми лет. По их мнению, разработку можно было осуществлять с применением технологии с принудительным обрушением руды или с искусственным поддержанием выработанного пространства (при помощи закладки). "Алросе" надо было сделать выбор в пользу одной из технологий.

Системы с обрушением, как правило, отличаются хорошими показателями по затратам на добычу, производительности труда и интенсивности разработки месторождения. Объясняется это отсутствием процессов закладки и крепления очистного пространства. В условиях рудника "Мир" применение систем разработки с обрушением, по мнению инженеров, было практически безальтернативным, поскольку системы с закладкой не обеспечивают безопасности подземных горных работ и экономически неэффективны. Cебестоимость добычи руды на руднике "Мир" при использовании систем с закладкой составляла не менее $35/т, а при системах с обрушением — около $8/т, подсчитали в 2000 году инженеры Московского горного университета. Они даже оценили экономическую эффективность от применения систем с обрушением при разработке, которая, по их оценкам, могла составить не менее $2 млрд.... Но в то время руководство в "Алросе" выбрало более затратную и, как показала случившаяся авария, не очень безопасную cистему разработки.

Эксперты разделились во мнениях относительно предопределённости происшествия из-за того, что в своё время была выбрана именно система разработки рудника с закладкой.

— У них техника тогда была как раз под такую систему. Поэтому они действовали по инерции, — предположил причину принятия решения в беседе с Лайфом источник в горной отрасли.

По его словам, для других систем разработки была нужна другая техника.

— А эта уже была куплена компанией, — добавил он.

По его словам, варианты с закладкой предполагают сохранение карьера и воды в нём. Вода должна пропускаться по каналу и выкачиваться на поверхность. Изолирующие материалы оказались не очень надёжными, поэтому вода стала поступать в подземный рудник.

— Может быть, это произошло из-за того, что это год такой. Очень много дождей было и, как результат, много подземных вод. Водопритоки поднялись.

Система откачки воды, наверное, не предусматривает таких объёмов. Что касается последующих проектов "Алросы", то "Удачный" более продуманный, предусматривает систему разработки с обрушением и с принудительным обрушением. И, конечно, там такого неожиданного эффекта не будет. Если там будет такое увеличение водопритока, то это на перехватывающих скважинах, на перехватывающих кольцах горизонта будет сказываться, но так, чтобы сюрпризом, такого не будет. Там всё фильтруется на нижних горизонтах и видно сразу, что происходит. Не так чтоб накопилось, потом ба-ба-бах — и прорвало, — cказал Лайфу источник.

Впрочем, с этой версией согласны не все.

— На тот момент, когда принималось решение о подземном способе разработки, уже была сформирована в средней части карьера водяная завеса — капитальное гидротехническое сооружение, которое удерживает давление водяного столба, создаваемого метегеро-ичерским водоносным горизонтом. Оно должно поддерживаться на весь период эксплуатации месторождения. Никакая система с обрушением не могла гарантировать устойчивость этой завесы. Просто если бы было с обрушением, то проскок воды мог быть значительно раньше. Дело не в том, что неправильный выбор системы разработки. Обеспечить устойчивость завесы могла только правильная закладка выработанного пространства при чётком соблюдении режима ведения горных работ, — прокомментировала Лайфу горный инженер, доктор технических наук, профессор, заведующий отделом теории проектирования освоения недр, главный научный сотрудник Института проблем комплексного освоения недр (ИПКОН) Марина Рыльникова.

Карьер глубиной 520 метров, в средней части проходит крупный подземный водоносный горизонт. Подземная река. Её перехватили по периметру путём нагнетания тампонажного бетонного раствора. И эта завеса держит порядка 100-метровой высоты напор минерализованных вод. Завесу нельзя подвергать критическим деформациям. Удерживание водяного столба — это основная задача сформированного капитального гидротехнического сооружения.

— Только системы с твердеющей закладкой могут предотвратить такие деформации, — отмечает Марина Рыльникова.

Другое дело — обеспечение режима и параметров выполнения работ по закладке выработанного пространства.

— Здесь нельзя нарушать режимы выполнения закладочных работ, своевременность заполнения пустот, должна быть особая закладка, не допускающая растворения соляных пород на контакте с алмазоносными кимберлитами. Нельзя допускать растворения соли и формирования неконтролируемых пустот, — сказала Лайфу Марина Рыльникова.