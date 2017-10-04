Дело на миллиард. Проверки в столичном МВД могут привести к громким отставкам

Главк столичного МВД могут покинуть сразу несколько высокопоставленных чинов — среди них главный тыловик Александр Петриков и начальник юридической службы управления Мария Астахова. Их проверяют на причастность к растрате средств, выделенных на закупку топлива для полицейского автотранспорта.

Громкий скандал разворачивается вокруг руководителей юридического и тылового управлений ГУ МВД Рф по Москве — они попали под проверку Следственного комитета.

— Сейчас в главке переполох. Уже более недели сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве "работают" у тыловиков, — рассказал Лайфу источник в МВД РФ. — Они роют под главного тыловика — генерал-майора Александра Петрикова.

По словам источника Лайфа в правоохранительных органах, поводом для проверки ГСУ СК РФ деятельности генерала Петрикова стали материалы Контрольно-ревизионного управления (КРУ) МВД РФ. Ревизоры, изучая документацию тендеров, заключённых главком, выявили нарушения финансово-хозяйственной деятельности столичного главка при закупке товаров для обеспечения государственных нужд.

Ревизоры выяснили, что с нарушениями были проведены госзакупки горюче-смазочных материалов для нужд столичной полиции в 2015–2016 годах. А ответственным за подготовку данных тендеров был начальник тыла ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор Александр Петриков и начальник юридической службы главка полковник Мария Астахова.

Следователи подозревают Александра Петрикова в том, что он, с 2015 года визируя данные контракты, мог таким образом участвовать в преступной схеме по закупке горюче-смазочных материалов для нужд столичной полиции по завышенной стоимости.

Так, руководитель независимого профсоюза столичной полиции Михаил Пашкин рассказал Лайфу, что ранее он обращал внимание руководства главка на злоупотребления при закупке топлива, но его тогда не услышали.

— Ещё в 2015 году я писал тогдашнему начальнику главка — генералу Анатолию Якунину — о том, что бензин марки Аи-92 по контрактам для нужд вневедомственной охраны при оптовой закупке покупают по 40 рублей за литр. При этом на заправках в Москве в розничной продаже литр Аи-92 стоил тогда 32 рубля, — рассказывает Пашкин. — Но моё письмо к генералу осталось без ответа. Может быть, сейчас в этой истории разберутся.

Источник Лайфа в ГСУ СК РФ утверждает, что кроме генерала Петрикова у следователей появились вопросы и к начальнику юридической службы главка — полковнику Марии Астаховой.

— В ГСУ СК РФ не исключают, что подчинённые полковника Астаховой, а может быть, и сама начальница, проводили проверки контрактов на поставки ГСМ формально, а визы на документы ставились для того, чтобы у надзорных органов не возникало претензий к руководителям, которые заключали договоры с поставщиками, — отмечает собеседник Лайфа.

Кроме того, следователи намерены выяснить, сама ли Астахова подходила формально к проверкам госконтрактов на поставки ГСМ, которые в юридическое управление поступали от Петрикова, или полковник выполняла поручение генерала.

В ГУ МВД РФ по Москве начальник пресс-службы ведомства Юрий Титов заявил Лайфу, что никаких уголовных дел в отношении начальника тыла не расследуется и не возбуждено.

— Генерал-майор Петриков сейчас находится в отпуске, и к его работе у начальника главка Анатолия Баранова претензий нет, — отметил Юрий Никитин.

— Генерал Александр Петриков и полковник Мария Астахова на время проверки ушли в отпуск, но, возможно, из него уже не вернутся, а подадут рапорт о выходе на пенсию, — рассказал Лайфу источник в столичном главке МВД РФ.

Александр Петриков в 1992 году службу начинал с должности заместителя командира батальона по материально-техническому обеспечению Управления вневедомственной охраны Перовского РУВД Москвы, а с июля 2004 года стал начальником Управления вневедомственной охраны при УВД Восточного административного округа. В 2010 году возглавил Центр транспортного обеспечения столичной полиции, а в конце 2014 года был назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Москве — начальником тыла.

Вот как Мария Астахова прокомментировала эту ситуацию:

— Довожу до сведения редакции, что с 2014 года в компетенцию Правового управления ГУ МВД России по г. Москве не входит проведение проверок госконтрактов по поставке ГСМ, а также их согласование, так как данную функцию выполняет ФКУ "ГЦХТИСО" ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с уставом (Федеральное казённое учреждение "Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения". — Прим. ред.), — отметила она.

По словам Астаховой, решение об увольнении по собственному желанию с последующим выходом на пенсию по выслуге лет было принято ею ещё в августе этого года "в связи с предложением должности в иной сфере деятельности и 30-летним стажем безупречной службы в органах внутренних дел".

— Сообщаю вам, что в отношении меня не проводились какие-либо проверки, а также меня не вызывали в правоохранительные органы для дачи объяснений по вопросам, указанным в вышеуказанной статье, — заверила Мария Астахова.