Смета раздора. Как Минстрой и Генпрокуратура спорят из-за проверок

Правительство хочет упростить систему проверок достоверности смет на реконструкцию и ремонт зданий за счёт бюджета.

Зампред правительства Дмитрий Козак устроил разнос главе Минстроя Михаилу Меню за проволочку в подготовке важных изменений в законы о контроле за сметами капитальных ремонтов. Речь идёт о поправках к ряду законодательных актов, которые регламентируют проверки достоверности сметы ремонта, строительства и реконструкции зданий, которые финансируются из бюджета, а также архитектурных и исторических объектов. Так правительство собирается сломать порочную практику, когда застройщики и чиновники-коррупционеры раздувают сметы и воруют из казны сотни миллионов, как это было в знаменитом "деле реставраторов". Пока Минстрой и Генпрокуратура не могут согласовать минимальный порог сметы, который попадёт под проверку: строители настаивают на 1 млн рублей, а прокуроры — на 3 млн. Правительство, устав от их споров, поручило Минстрою в течение суток доработать и внести пакет поправок на рассмотрение в правительство.

Проблема заключается в том, что в России до сих пор нет единого стандарта, в каком случае необходимо проверять правомерность смет на ремонт и строительство, которые проводятся за бюджетные деньги. Это касается в том числе объектов государственных организаций и госкорпораций.

Летом 2017 года правительство решило навести порядок в этом вопросе. Для этого и вносятся поправки в Постановление правительства от 2009 года "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением бюджетных средств".

По проекту поправок, который сейчас согласован в большинстве профильных министерств и ведомств, под дополнительную проверку попадут сметы, которые начинаются от 3 млн рублей.

Бизнесмены, которые претендуют на госконтракты на реконструкцию и капремонт, должны будут заплатить за госуслугу по проверке сметы, иначе они не получат заказ. При размере сметы от 3 до 10 млн рублей — 10 тыс. рублей, при смете от 10 млн — 20 тыс. рублей.

Минкульт внёс свои поправки, которые касаются объектов культурного и исторического значения. По первоначальному проекту под проверку должны были попасть сметы работ по сохранению объектов культурного наследия, если только они связаны с реконструкцией и капремонтом. Однако в существующем сейчас Законе "Об объектах культурного наследия" среди разрешённых работ на таких объектах нет ни реконструкции, ни капремонта. Поэтому Минкультуры предложил проверять сметы любых работ, связанных с сохранением объектов культурного наследия.

Управделами президента, в свою очередь, предлагает исключить из проверок сметы, если речь идёт о ремонте и реконструкции зданий, пострадавших от стихийных бедствий, техногенных катастроф, аварий.

Однако проект поправок застопорился из-за спора между Минстроем и Генпрокуратурой России о минимальном размере сметы, который попадёт под проверку. Строители предлагают начинать проверку с 1 млн рублей. У прокуроров своё мнение. По данным Генпрокуратуры, которые она предоставила в правительство, средний размер смет — 4 млн рублей. В итоге решили взять за основу порог в 3 млн рублей. Эту цифру и согласовали большинство ведомств, за исключением Минстроя.

Генпрокуратура предлагает передать полномочия по проверке смет специалистам ФАУ "Главгосэкспертиза России", которое имеет 12 филиалов в стране. Сейчас объекты с бюджетом ремонта в 1 млн рублей и 30 млн проверяют одинаково — в течение 30 рабочих дней. Генпрокуратура предлагает сократить этот срок в зависимости от размера сметы: от 3 до 15 млн рублей — 15 рабочих дней, свыше 15 млн рублей — 30 дней.

Генпрокуратура и Минстрой прислали в правительство протокол своих разногласий, что вызвало недовольство зампреда Кабмина Дмитрия Козака. По данным Лайфа, он отправил главе Минстроя Михаилу Меню требование срочно согласовать пакет поправок в законы.

Более того, за систематическое неисполнение поручений правительства по вопросам поправок Козак потребовал наказать виновных, а проект постановления внести в суточный срок.

Если проект поправок будет принят, сметы ремонта и реконструкции зданий и объектов станут более прозрачными. Пока же чиновники-коррупционеры и приближённые к ним бизнесмены попросту разворовывают казённые деньги, завышая сметы. В следственных подразделениях и судах сейчас находится сразу несколько подобных громких дел. Например, "дело реставраторов", фигурантами которого стали бывший замглавы Минкульта Григорий Пирумов, экс-руководитель Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Борис Мазо, директора ФГУП "Центрреставрация" Олег Иванов, экс-глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и руководитель проектов Владимир Сванбек, управляющий этой же фирмы Александр Коченов, а также руководители других строительных компаний. Их обвиняют в том, что при реставрации и реконструкции исторических объектов на семи крупных площадках они похитили бюджетные деньги. Первоначально сумма ущерба оценивалась в 600 млн рублей, однако позже её снизили до 167 млн.

На сотни миллионов рублей также была завышена смета строительства многострадального стадиона "Зенит" на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов считает, что инициатива правительства позволит сократить коррупцию, которая процветает в последние годы при проведении реконструкции и капитального ремонта.

— Любая стандартизация может сократить коррупционные схемы, — говорит Кабанов. — Да и тот факт, что проводить проверку сметы будет уполномоченная государством организация, а не какие-то там коммерсанты, которым можно заплатить за нужный результат, также сократит число лазеек для коррупционеров.