Баранов остался без Козлова. Начальник полиции Москвы уходит в отставку

Старожил московского управления МВД — 64-летний заместитель руководителя столичного ГУВД Вячеслав Козлов отправлен на пенсию.

Как выяснил Лайф, начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Баранов остался без своего зама — генерал-майора Вячеслава Козлова.

— Начальник полиции Москвы подал рапорт о выходе на пенсию Анатолию Баранову ещё в середине сентября 2017-го. Однако известно об этом стало 3 октября, когда отмечался день ОМОНа, — пишет телеграмм-канал Mash. Источники в столичной полиции эту информацию Лайфу подтверждают.

Официально в ГУ МВД отставку начальника полиции столицы не комментируют. Пока непонятно, кто займёт этот пост.

По словам собеседника Лайфа из столичной полиции, Козлов ушёл на пенсию.

— У него уже предельный возраст для службы. В октябре генералу исполнится 65 лет, — рассказал Лайфу собеседник из столичного главка. — Он курировал оперативную работу.

Свою карьеру Козлов начал в 1972 году в московском ОМОНе, а точнее в Оперативном полку московской милиции (так до 1988 года именовался ОМОН). В одном из интервью генерал рассказал, что первые три года службы в милиции он охранял территорию вокруг Мавзолея Ленина на Красной площади.

Спустя более чем 20 лет, осенью 1993 года, Козлову впервые пришлось участвовать в боевых столкновениях. Омоновцам, которыми командовал Козлов, противостояли вооружённые сторонники Верховного Совета РСФСР. Позже генералу Козлову придётся ещё не раз встретиться с вооружёнными людьми, которые будут воевать против российских властей.

В командировки на Северный Кавказ Вячеслав Козлов выезжал с 1995 года, уже когда был заместителем командира столичного ОМОНа, где, по словам сослуживцев, проявлял жёсткость к тем людям, которых он считал преступниками, и к тем, кто нарушал закон.

По информации Лайфа, именно из-за своей принципиальности и жёсткого отношения к нарушителям законов в 2007 году боевой генерал Вячеслав Козлов становится заместителем начальника ГУВД Москвы — начальником милиции общественной безопасности.

— Позиция Козлова была такой: любые нарушения общественного порядка в городе должны пресекаться, а если необходимо, то и жёстко. Это устраивало и руководство столичного главка, — рассказал Лайфу собеседник в МВД РФ.

Именно Вячеслав Козлов руководил в декабре 2010 года оперативными мероприятиями на Манежной площади. Тогда в центре Москвы вспыхнули массовые беспорядки футбольных фанатов, националистов и кавказцев. Поводом послужило убийство выходцем с Северного Кавказа фаната "Спартака" Егора Свиридова. А спустя два года, 6 мая 2012-го, в день инаугурации президента РФ, Козлов жёстко разогнал акции протеста на Болотной площади.

Кроме Козлова главк столичного МВД покинули начальник тыла генерал-майор Александр Петриков и начальник юридической службы управления Марина Астахова.

По данным Лайфа, их отставки связаны с проверкой Следственным комитетом законности тендеров при закупке горюче-смазочных материалов для нужд столичной полиции в 2015–2016 годах. Ведь ответственны за подготовку данных тендеров были Петриков и Астахова. Полицейских подозревают в причастности к хищению около 1 млрд рублей.