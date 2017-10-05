"Освоение" помощи. Как чиновники одних осыпали компенсациями, а других лишали

Во время проверки о выплате компенсаций из Резервного фонда Правительства РФ пострадавшим от стихии в Ставропольском крае вскрылись многочисленные нарушения и аферы.

Генпрокуратура намерена проверить, как в Ставропольском крае выплачивали компенсации пострадавшим от крупнейшего за последнее время наводнения, которое обрушилось на регион в мае 2017 года. Поводом для этого стали результаты недавней проверки Счётной палаты. Как выяснилось, в одних случаях местные чиновники повторно выплачивали компенсации одним и тем же людям, в других — необоснованно отказывались даже принимать заявления на выплаты. Нашлись и фальшивые документы, на основании которых выплачивались деньги.

Станица Суворовская в Предгорном районе Ставропольского края. Здесь в одном из домов на улице Талмыкской живут Мария и Сергей Петровы (данные изменены). Их частный дом серьёзно пострадал во время майского наводнения на Ставрополье, вызванного рекордными за 50 лет дождями. Тогда за 10 дней по всему краю выпало до трёх месячных норм осадков. Подтопленными оказались 3,5 тысячи жилых домов, 35 километров дорог и 5000 га сельскохозяйственных угодий. Спасателям пришлось эвакуировать 6 тыс. человек. Общий ущерб от наводнения в крае оценивался в 2,5 млрд рублей.

В списках не значатся

Когда семья Петровых, как и другие их односельчане, обратилась за компенсацией, выяснилась интересная вещь: заявление от их имени было уже написано, а подписи на нём были поддельными. Чиновники объяснили это ошибкой во время спешки и неразберихи. Всего Минфин выделял краевым властям из специального Резервного фонда почти 1 млрд рублей. Помощь распределялась так: 10 тысяч рублей на каждого пострадавшего в виде единовременной материальной помощи (ЕМП), 50 тысяч на человека за частично и 100 тысяч рублей за полностью утраченное имущество.

Когда эпопея с выплатами компенсаций закончилась, в Ставрополье в конце июня прибыла комиссия Счётной палаты. Ревизоры подняли документы и стали проверять, кому, на каком основании и какую именно компенсацию выплачивали чиновники администраций пострадавших от наводнения районов. Практика показывает, что в России это благодатная почва для различных афер и злоупотреблений.

Подозрения проверяющих полностью подтвердились.

— В некоторых случаях местные чиновники под разными предлогами отказывались принимать от пострадавших заявления на получение помощи. В других случаях заявления рассматривались, на местах бедствия даже составлялись акты осмотра повреждённого имущества, однако в списках на выплаты люди себя всё равно не находили, — рассказал Лайфу источник в Счётной палате.

К самим актам осмотра у проверяющих также возникли вопросы. Например, в Минераловодском городском округе в актах содержались многочисленные и никем не заверенные поправки, когда частичную утрату имущества исправляли на полную или наоборот. А это разные выплаты. При этом подписи в актах за пострадавших, согласно отчёту Счётной палаты, ставили неизвестные люди.

— 16 оригинальных актов осмотра имущества с признаками фальсификации изъяты и направлены в Генпрокуратуру для реагирования, — добавил источник в Счётной палате.

Добавка на беде

Пока одни пострадавшие не могли выбить свои компенсации, другие получали деньги по несколько раз. Как выяснили ревизоры СП, в ряде случаев чиновники не скупились и дважды, а то и трижды включали одних и тех же людей в списки на получение материальной помощи.

— Во время проверки стало известно о многочисленных случаях необоснованных выплат. Так, в списки на получение единовременной материальной помощи повторно оказались включены 260 пострадавших, — рассказывает Лайфу источник в Счётной палате.

Из них повторно единовременную выплату в 10 тысяч рублей удалось получить 117 пострадавшим, а ещё одному — трижды. Ещё 37 человек были повторно включены в списки на получение 50 и 100 тысяч рублей. Общая сумма двойных выплат составила чуть более 4 млн рублей.

Теперь обстоятельствами выплат компенсаций будет заниматься уже Генпрокуратура. Не исключено, что против чиновников или пострадавших, которые заявили недостоверные данные, могут возбудить уголовные дела.

Эксперты говорят, что сфера выплат компенсаций очень коррумпированная.

— Хищение и нецелевое расходование бюджетных средств, выделяемых на компенсации пострадавшим — отнюдь не редкость, — рассказывает глава Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. — По моему мнению, в Ставрополье всё более прозаично. Речь идёт либо о непосредственном хищении средств, либо об их нецелевом использовании. Собственно, если помните, на прямой линии с президентом жительница одного из сёл Ставрополья жаловалась на задержки с выплатами и после этого глава государства поручил губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову разобраться в ситуации.

По его словам, чиновники не только занимаются махинациями с выплатами компенсаций, но и получают многомиллионные откаты от компаний, которые хотят получить выгодные госконтракты на строительство, ремонт и реконструкцию пострадавших во время стихийных бедствий строений.

В начале 2017 года Счётная палата подвела итоги проверок того, как тратились бюджетные деньги на устранение последствий ЧС и терактов в 2014–2016 годах. Ревизоры проверяли 33 региона России, где за последние три года произошло 60 чрезвычайных ситуаций регионального масштаба и четыре — федерального. По закону, федерального уровня признаются ЧС, где более 500 пострадавших или ущерб превышает 500 миллионов рублей. На ликвидацию последствий ЧС, аварий, катастроф и терактов в 2014 году потратили 12,6 миллиарда рублей, в 2015-м — более 6 миллиардов, а за 10 месяцев 2016 года ­— 3,2 миллиарда.

Картина оказалась печальной: региональные власти завышали сметы на ликвидацию последствий стихийных бедствий, иногда и на сотни миллионов рублей. А когда правительство просило документально доказать необходимость таких трат, смета волшебным образом сдувалась в несколько раз.

Например, летом 2014-го курортный посёлок Аршан в Бурятии пережил беду. В ночь на 28 июня мощный сель смыл 21 дом, а ещё 78 оказались занесёнными илом. На восстановление Аршана власти Бурятии изначально запросили из Резервного фонда 610 миллионов рублей, однако после проверки документов выяснилось, что эта смета раздута почти в три раза. Руководство региона получило лишь 237 миллионов рублей. Таких историй в регионах много.

Тогда Счётная палата предложила Правительству поменять механизм оказания помощи из специального Резервного фонда. Например, изменить схему выплат и чётко определять, когда, кому и в каких случаях давать деньги из Резервного фонда.

Ревизоры Счётной палаты также заметили махинации в сфере закупок "аварийных" товаров и услуг для госнужд. Так, выяснилось, что в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, а также Ингушетии практически все государственные и муниципальные контракты, связанные с ликвидацией последствий ЧС, заключались с единственным поставщиком. Формально это допустимо, но только если товары или услуга нужны срочно и на проведение конкурсного отбора просто нет времени.