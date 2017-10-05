Могилы по спецзаказу. Как на Донском кладбище торгуют местами

Прокуратура Москвы будет разбираться, кто дал разрешение устроить несколько десятков новых захоронений на престижном столичном погосте.

Вокруг знаменитого Донского кладбища Москвы, которое появилось ещё в 1591 году на территории Донского монастыря, разгорается скандал. Новые захоронения на этом престижном погосте были закрыты ещё четверть века назад, однако в последние годы там появилось около 30 новых роскошных могил — некоторые занимают площадь до 60 кв. м. Прихожане и служители Донского монастыря забили тревогу и теперь просят прокуратуру проверить, как и на каком основании там появляются новые захоронения. Формально этим кладбищем управляет ГУП "Ритуал".

Донское кладбище расположено в одноимённом столичном районе на юго-западе Москвы. Погост занимает площадь семь гектаров и делится на Старое Донское кладбище и Новое Донское кладбище, которые разделены стеной монастыря. На Старом кладбище находятся шесть участков. Ансамбль Донского монастыря считается объектом исторического наследия и принадлежит Русской православной церкви. Он включает в себя несколько соборов и церквей. Здесь захоронены многие известные российские государственные и общественные деятели, царевичи, декабристы, генералы, участники войны 1812 года, писатели, учёные.

Новое Донское кладбище было образовано в конце XIX века. В 1927 году там оборудовали первый в Москве крематорий и колумбарий, в 90-е годы крематорий был закрыт, а на его месте в настоящее время стоит церковь. С 1927 года на Донском кладбище ведётся архив, в котором регистрируются все захоронения. На территории Нового Донского кладбища находится 22 колумбария.

Новые захоронения на Донском кладбище были закрыты ещё в советские времена — в 1991 году. Это произошло после того, как погост признали памятником архитектуры и культурного наследия. С тех пор там возможны лишь родственные захоронения, захоронения урн в открытый колумбарий, а также в землю. Новое Донское кладбище закрыто, и никаких мест для коммерческих захоронений не продают по аукциону на сайте профильного ГУП "Ритуал" и Департамента торговли города Москвы.

По данным паблика Mash, несколько дней назад в прокуратуру Москвы пришли священнослужители и прихожане Донского монастыря и рассказали, что в последнее время на Донском кладбище творится что-то непонятное. С 2010 года одно за другим на территории погоста появилось около 30 свежих могил, которые не имеют никакого отношения к родственным захоронениям. Могилы отделаны очень дорогими и большими памятниками. В некоторых похоронены какие-то люди, другие представляют собой уже готовые и облагороженные площадки для будущих захоронений.

Прихожане показали прокурорам фотографию одну из таких могил. Только длина площадки составляет 15 метров. В ширину здесь уместятся по две могилы. Таким образом, на этой площадке может быть захоронена целая семья из восьми человек. Даже по самым скромным официальным расценкам на коммерческие захоронения, которые существуют на кладбищах Москвы, такая родственная могила может потянуть на пять миллионов рублей. Цены на захоронение на престижных, но уже закрытых кладбищах могут быть сопоставимы с этой цифрой, но уже в долларах.

— Действительно, на Новом Донском кладбище, которое в 1991 году было признано памятником архитектуры и культурного наследия, новые захоронения были запрещены. Разрешалось хоронить только в родовых захоронениях, — рассказывает Лайфу работник ГУП "Ритуал" по имени Николай, работавший на Донском в начале 90-х годов.

По его словам, всё изменилось в 1993 году, когда 23 апреля появилось распоряжение тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина № 281-рп "О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества". Тогда РПЦ получила в собственность сам Донской монастырь и всю территорию в придачу с семью гектарами земли, на которых и располагается само кладбище.

— Уже в 1994 году ГУП "Ритуал" только управлял кладбищем как нанятая РПЦ сервисная организация. Это уборка территории, ремонт ограды, ну и сами захоронения в родовые могилы, — рассказывает Николой. — Случалось, что закапывали покойников в ещё "свежие" могилы. Новые захоронения, как правило, появлялись там, где раньше, например, был кустарник, или площадка для инвентаря.

Однако, как отмечает собеседник Лайфа из "Ритуала", разрешение о создании новых захоронений давало руководство духовенства из патриархии или Донского монастыря.

В Департаменте торговли города Москвы Лайфу подтвердили, что к новым захоронениям, появившимся на территории Нового Донского кладбища, правительство города отношения не имеет.

— Как нам известно, с середины 90-х годов разрешение на новые захоронения на Донском кладбище является правом РПЦ, — заявили Лайфу в Департаменте торговли.

Однако в Донском монастыре Лайфу заявили, что с 1991 года на Новом Донском кладбище прежним патриархом Алексием II было выдано только одно разрешение на захоронение монаха из Донского монастыря. А патриарх Кирилл выдал два таких разрешения. По информации Лайфа, в 2011 году на Новом Донском кладбище был похоронен футболист столичной команды "Спартак" Геннадий Логофет, а в 2014 году — главный режиссёр театра "На Таганке" Юрий Любимов.

По мнению юриста Александра Островского, новые захоронения могли появиться и при помощи разных сомнительных схем.

— Это, например, переуступка прав на захоронение. Родственник захоронённого на Донском кладбище человека предлагает покупателю примерно за 500–700 тысяч рублей стать дальним родственником покойного, например, внучатым племянником. Оформление документов входит в стоимость, — поясняет юрист.

По его словам, за несколько миллионов или десятков миллионов рублей новое захоронение может появиться рядом со зданием кладбищенской конторы, где новую могилу аккуратно впишут в журнал учёта надгробий.

— А как известно, деньги, а уж если это очень большие деньги, возьмут и атеисты, и служители церкви, — говорит Островский.

Юрист Роман Вернега не исключил, что к этому могут иметь отношение чиновники Департамента торговли.

— Пользуясь незнанием тонкостей законодательства Москвы о том, что Донское кладбище не является собственностью города, а только находится в оперативном управлении, они стряпают фальшивые распоряжения от имени мэра Москвы Сергея Собянина, который обращается к патриарху Кириллу с просьбой похоронить там якобы отличившихся при жизни людей, — поясняет юрист.

По его словам, такие письма от имени Собянина получает руководитель Департамента торговли Алексей Немерюк и директора закрытых для захоронения кладбищ, имеющих статус памятников архитектуры и культурного наследия, — Новодевичьего и Ваганьковского.

— В письмах, как правило, указывается, что при жизни умерший был участником боевых действий или почётным гражданином города Москвы, или просто имеет заслуги перед Российской Федерацией и городом Москвой, — говорит Вернега. — Как правило, кладбищенские юристы проверять подлинность бумаг не будут, да и гонорар за слепоту уж слишком хороший.

По мнению Романа Вернеги, прокуратура сможет найти ответы на все вопросы о новых могилах на Донском кладбище.