Домодедово мутит воду. За что аэропорту грозит штраф и приостановка работы?

Инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что питьевая вода в столичном аэропорту перенасыщена железом и посторонними частицами.

Международный аэропорт Домодедово нарвался на санкции за невыполнение требований государственных надзорных органов. Инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что воздушная гавань снабжает своих посетителей грязной водой, да ещё и с превышением содержания железа: нормы были превышены в семь раз. Речь идёт обо всей воде в аэропорту, кроме бутилированной. Она добывается в артезианских скважинах близ аэропорта и используется в том числе для питья и приготовления бортовой пищи, которой стюардессы потом кормят пассажиров и пилотов.

Вода повышенной мутности

Инспекторы Роспотребнадзора изучали пробы воды, отобранные в аэропорту.

— Международный аэропорт Домодедово не провёл комплекс мероприятий, чтобы довести качество питьевой воды до гигиенических требований. Питьевая вода содержала превышения по органолептическим показателям (мутности) и железу, — рассказал Лайфу источник в Роспотребнадзоре. — Речь идёт о воде из артезианских скважин, которая поступает в аэровокзальный терминал, фабрику бортового питания и в грузовой терминал.

Мутность определяется по количеству "лишних" частиц на кубический дециметр. Этот способ измерения называют ЕМФ — "единица мутности по формазину". По российским санитарным нормам, в питьевой воде мутность не должна быть выше 2,6 ЕМФ.

Согласно акту исследования проб, Домодедово ухитрилось превысить эту норму примерно в семь раз.

Примерно так же обстояли дела и с железом. Норма его содержания в воде — 0,3 мг/дм3. В аэропортовской воде эта цифра была выше в пять-семь раз и доходила до 2,35 мг/дм3.

Интересно, что пробы отбирала собственная лаборатория аэропорта, она же и составляла акты исследований. Роспотребнадзор лишь изучил её документы и сравнил с нормативами.

Причиной мутности поверхностных вод считаются илы, кремниевая кислота, гидроокиси железа и алюминия, микроорганизмы и планктон. В грунтовых водах мутность вызвана преимущественно нерастворёнными минеральными веществами, а при проникании в грунт сточных вод — также и присутствием органических веществ.

Железная административка

Первые претензии по качеству воды появились у потребительского надзора ещё в январе. Поскольку к лету ситуация не изменилась, в августе на аэропорт составили административный протокол по части 1 статьи 19.5 КоАП. Она карает за неисполнение предписания надзорного органа смешным в масштабах выручки аэропорта штрафом — 20 тысячами рублей.

Проверяющие дали Домодедово срок до декабря 2017-го, чтобы количество посторонних примесей в воде опустилось до приемлемого. В противном случае работу аэропорта могут по той же статье приостановить на срок до трёх месяцев и впаять штраф в полмиллиона — таковы максимальные санкции по ней.

Эксперт: нужно больше штрафов

Глава общества защиты прав потребителя "Потребнадзор" Александр Виноградов говорит, что в таких случаях надо спрашивать с нарушителя пожёстче.

— Роспотребнадзор — достаточно "беззубое" ведомство, основные функции у него давно вырвали. Но давайте вспомним, что к Домодедово у властей всегда были какие-то претензии: и по собственникам, и по другим причинам, — говорит Виноградов. — Поэтому я предполагаю, что таким образом, через предостережение Роспотребнадзора, власти решили ещё раз напомнить аэропорту, на чьей стороне сила. Мол, если что, можем и деятельность приостановить. Вот собственник-то "обрадуется".

Тем не менее, говорит Виноградов, само по себе положение с водой достаточно серьёзное.

— Человек от такой воды, конечно, вряд ли отравится, но может, скажем, получить диарею, — отмечает он. — Особенно это касается иностранцев — они к российской воде вообще непривычные.

Для справки, избыток железа в организме способен "посадить" печень и вызвать сердечные заболевания.

Поэтому эксперт возмущается, что Роспотребнадзор в течение полугода ждал, пока аэропорт сам исправится.

— Вот я не пойму. Есть чёткие критерии: примеси не должны быть выше определённых показателей. И если в Роспотребнадзоре видели, что месяц за месяцем ситуация не меняется, то зачем было давать срок устранения в полгода? Почему нельзя было раньше принять меры и выписать штрафы? — задаёт он риторический вопрос. — Причём не штраф на десятки тысяч — такую сумму бюджет аэропорта просто "не почувствует". А хотя бы оштрафовать на 0,5% от выручки, то есть несколько миллионов. Такая практика существует за рубежом, но в России законодательство под это ещё, к сожалению, не заточено. Поэтому для эффективного воздействия надо менять законодательство.