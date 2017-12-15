Как два пальца... Вино и колбаски Сечина оценили в 8 лет "строгача" для Улюкаева

Судья признала показания бывшего начальника службы безопасности "Роснефти" достаточным доказательством вины Алексея Улюкаева, поэтому Новый год и последующие восемь лет он проведёт за решёткой.

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки в $2 млн от компании "Роснефть" — таким приговором в Замоскворецком райсуде Москвы закончился один из самых резонансных процессов 2017 года. Ранее гособвинитель просил для экс-министра 10 лет строгого режима, но суд его пожалел — Улюкаев получил 8 лет лишения свободы. Суд зачёл ему год, который он уже провёл под домашним арестом. Своей вины Улюкаев так и не признал, а его адвокаты уже пообещали обжаловать приговор.

Перед оглашением вердикта около суда бушевали страсти: журналисты делили места с хорошими ракурсами, поэтому вскоре в толпе вспыхнула потасовка. Репортёров разнимали полицейские, которые держали там кордон. На приговор Улюкаев пришёл в хорошем настроении — по крайней мере он улыбался и шутил с журналистами. Перед ним на столе лежал букет белых роз, которые ему вручила какая-то женщина в знак поддержки.

Буквально через несколько минут после того, как судья Лариса Семёнова начала зачитывать приговор, прозвучало: "Суд установил, что Улюкаев виновен в получении взятки".

Ещё через два часа судья объявила срок — 8 лет лишения свободы. На Улюкаева прямо в зале суда надели наручники.

Помимо лишения свободы, суд приговорил экс-главу Минэкономразвития к выплате штрафа в размере 130 млн и 130 тысяч рублей. Он не сможет занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Улюкаеву придётся отсидеть как минимум 5 лет. Дело в том, что статья о получении взятки относится к разряду особо тяжких, поэтому претендовать на УДО он сможет только после того, как отсидит 2/3 срока.

Запрос на миллион

Судебный процесс по делу Улюкаева в Замоскворецком райсуде Москвы шёл с августа 2017 года. Официальная позиция следствия звучала так: министр экономического развития сначала вымогал, а затем получил от главы компании "Роснефть" Игоря Сечина взятку в $2 млн. За эти деньги Улюкаев якобы обещал не чинить препятствий "Роснефти" в покупке акций "Башнефти". По словам гособвинителя Бориса Непорожного, в случае отказа Улюкаев угрожал погубить другие сделки "Роснефти".

Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года в Москве после встречи с Сечиным в офисе "Роснефти". В его служебной машине была обнаружена сумка с $2 млн наличными. Улюкаеву предъявили официальные обвинения в получении взятки в особо крупном размере. На время следствия суд оставил министра под домашним арестом в его квартире в элитном столичном комплексе "Золотые ключи — 2". Президент РФ Владимир Путин освободил главу Минэкономразвития от должности в связи с утратой доверия.

За время следствия из "Роснефти" уволился один из главных участников этой истории — начальник службы безопасности компании, генерал ФСБ Олег Феоктистов. Именно он разработал спецоперацию по задержанию Улюкаева и "арендовал" $2 млн наличными у какого-то частного инвестора.

Самые интересные подробности зазвучали на суде. Было заметно, что Улюкаев подумал над своим имиджем: он излучал оптимизм и всем своим видом давал понять, что уверен в своей невиновности и готов это доказать. Он охотно общался с журналистами и запомнился остроумными ремарками. Так, на вопрос о колбасе на завтрак Улюкаев посоветовал всем "бояться данайцев, приносящих колбайцев". Так он намекнул на фирменную корзину с колбасами "От Иваныча", которую он получил во время последней встречи с Сечиным. А на вопрос о Сечине он ответил эпиграфом к пьесе "Ревизор": "На зеркало нечего пенять, коли рожа крива". Своеобразной фишкой Улюкаева стало появление на заседаниях с разными художественными книгами.

Разговор в кулуарах

Ключевой темой стало само вымогательство взятки. По версии следствия, Феоктистов узнал от Сечина о том, что 15-16 октября Улюкаев потребовал у него $2 млн, показав ему два пальца. По крайней мере, Сечин именно так понял этот жест. Это произошло 28 октября во время их встречи в командировке на саммите БРИКС на Гоа. После этого Феоктистов и Сечин обратились за помощью в ФСБ. На заседании 8 ноября стало известно, что за оперативное сопровождение отвечал сотрудник ФСБ Александр Калиниченко. Он предложил Сечину провести оперативный эксперимент, на который тот и дал согласие. Операцию назначили в период с 31 октября по 2 ноября.

26 сентября на слушаниях в суде гособвинитель огласил содержание видеозаписи, на которой Игорь Сечин и глава ВТБ Андрей Костин играют в бильярд. Вскоре к ним подошел Улюкаев, который, по версии следствия, и показал Сечину тот самый жест пальцами. Свидетелями игры на бильярде были охранник Сечина Вадим Деревягин и журналист Лайфа Александр Юнашев. Однако, на следствии оба заявили, что не видели, как Улюкаев показал этот жест.

Сам Улюкаев подтверждал встречу на Гоа, но говорил, что ни о какой взятке речи не было. По его словам, во время подготовки сделки о приватизации "Башнефти" он общался с Сечиным только через деловую переписку. Личная встреча с главой "Роснефти" была лишь в кулуарах БРИКС. Улюкаев утверждает, что подошел к Сечину и Костину, которые играли в биллиард. Сечин поблагодарил его самого и его подчиненных за подготовку сделки, а также намекнул на возможную госнаграду. По словам Улюкаева, Сечин пообещал угостить его вином, "которого он в жизни не пробовал". Сама беседа был очень короткой и заняла не больше пяти минут. Они договорились обсудить ситуацию позже в Москве.

Гособвинение интересовало, почему Улюкаевым изменил позицию по приватизации "Башнефти". Мол, сначала был против, а затем внезапно дал согласие на сделку.

Сам экс-министр рассказал, что решение о приватизации "Башнефти" было принято на совещании с президентом Владимиром Путиным от 1 февраля 2016 года. Одним из главных претендентов на покупку стала компания "Роснефть". Сам Улюкаев изначально выступал против этого участника, поэтому что считал, что "Роснефть" косвенно контролируется государством и в этом случае теряется смысл приватизации. Улюкаева в то время озвучивал свою позицию в интервью различным СМИ. Минэнерго также возражало против участия "Роснефти" в приватизации "Башнефти". По словам Улюкаева, аналогичное мнение высказывали вице-премьеры Игорь Шувалов и Аркадий Дворкович, министр энергетики Александр Новак, а также помощник президента Дмитрий Песков.

Однако, на сторону Сечина встало Росимущество, которое не нашло ограничений по покупке акций. По словам Улюкаева, в Минэке также не нашли законных оснований для отказа, поэтому и согласовали сделку. Улюкаев пояснил суду, что его ведомство не имело полномочий отменить или приостановить приватизацию "Башнефти", потому что "Роснефть" работает в области энергетики. На этом основании "Роснефти" не имело смысла платить взятку главе Минэка.

Гостинец с сюрпризом

По словам Улюкаева, следующая встреча с главой "Роснефти" состоялась 14 ноября 2016 года, когда он и был задержан. Полная запись разговора Сечина и Улюкаева была оглашена на суде 5 сентября.

Судя по этой записи, Сечин первым позвонил главе Минэка и пригласил его к себе в офис "Роснефти", чтобы обсудить "неисполненное поручение по Гоа". Улюкаев утверждал на суде, что он подумал, что речь идет о поручении президента о приватизации 19,5% акций самой "Роснефти". Эта тема также обсуждалась на саммите БРИКС. Ранее появилась информация, что Феоктистов рассказал в суде, что именно Улюкаев первым позвонил Сечину и напросился на встречу.

Встречу согласовали на 17:00. Когда Улюкаев с водителем приехал в "Роснефть", во дворе его встретил Сечин. Он сказал, что, мол "объем собрали" и указал Улюкаеву сумку в снегу, которая была закрыта на замок. Он отдал Улюкаеву ключи с брелком. Под "объемом" глава Минэка понял, что "Роснефть" собрала более 10 млрд евро для выкупа 19,5% акций у "Роснефтегаза". Улюкаев не открывал сумку и положил ее в багажник. На суде пояснил, что сумка весила примерно 15 кг и он решил, что Сечин исполнил свое обещание о вине. Он не стал открывать ее сразу, потому что "счел это неделикатным".

— Я думал, что в сумке находятся элитные, качественные спиртные напитки. По весу я подумал, что это бутылки с вином, — заявил Улюкаев.

После этого Сечин повел Улюкаева пить чай в небольшую комнату в офисе "Роснефти", однако их встреча была недолгой. Сечин сослался на занятость и проводил Улюкаева до машины. Напоследок он вручил ему корзинку с колбасой "От Иваныча". Около ворот машину с министром заблокировали оперативники ФСБ.

По словам Улюкаева, при задержании ему не разъяснили его права, допросили и принудительно сняли смывы с рук без адвоката. Лишь когда оперативники ФСБ достали из машины сумку и извлекли из нее деньги, он понял, для чего его вызывал к себе Сечин.

Отвечая на суде на вопросы гособвинителя о сумке, Улюкаев рассказал, что Сечин и раньше делал ему подарки, поэтому он не удивился и взял ее.

— Он приезжал в министерство с сумкой, в которой были часы и модели буровых вышек, — рассказал Улюкаев. — Для главного исполнительного директора "Роснефти" это было нормой делового этикета.

На заседании 28 ноября с подачи гособвинения, взвешивали сумку с $2 млн наличными. Она потянула почти на 22 кг. Это не подтвердило и не опровергло версию Улюкаева о том, что в сумке могло находиться обещанное ему вино. Гособвинитель даже спросил Улюкаева, почему же он не поблагодарил Сечина, если там было вино. Мол, это нетипичное поведение в такой ситуации. На это Улюкаев ответил, что просто не успел.

Косвенные улики

Следствие заказало психолого-лингвистическую экспертизу разговора Сечина и Улюкаева в день задержания, чтобы ответить на вопросы о поведении главы Минэка. Эксперт Виктор Кисляков заявил на суде, что при получении сумки и корзинки, во время беседы с Сечиным, Улюкаев вел себя одинаково — был пассивен и не активен. По мнению эксперта, это может говорить о том, что тот понимает, что происходит, о чем идет речь.

Таким образом, как считает гособвинение, в беседе есть лингвистические и психологические признаки договоренности о передаче предметов, иносказательности, скрытности и того, что оба участника знают, что происходит.

Улюкаев не успел открыть сумку, на его руках нашли только следы специального маркера от брелка с ключами. Таким образом, все доказательства его вины оказались косвенными: показания самого Сечина, который считается заинтересованным лицом, следы от брелка и запись последнего разговора Улюкаева и главы "Роснефти".

Что касается показаний Сечина, то это стало главной интригой процесса. Он был заявлен свидетелем, вызов которого поддержал и гособвинение, однако все четыре попытки увидеть его в суде оказались безрезультатными. В "Роснефти" говорили, что мол, у Сечина сложный график командировок. Сам Сечин заявил журналистам, что раньше уже дал показания и добавить ему нечего. На встрече с журналистами 14 декабря даже президент Владимир Путин поднял вопрос об участии Сечина в суде, заметив, что он мог бы и прийти на заседание.

Десяточку не жалко

4 декабря в Замоскворецком райсуд Москвы прошли прения сторон. Гособвинитель Борис Непорожный заявил, что вина Улюкаева в вымогательстве $2 млн была полностью доказана показаниями генерала Олега Феоктистова. Деньги Улюкаев получил лично получил от главы "Роснефти".

Прокурор считает, что у главы "Роснефти" Игоря Сечина нет оснований для оговора Улюкаева.

— Улюкаев так и не смог объяснить, зачем Сечину было совершать провокацию. Гособвинение считает, что версия Улюкаева — лишь способ защиты, — отметил прокурор.

Гособвинитель еще раз пробежался по показаниям свидетелей, обвиняемого и экспертов, которые на его взгляд полностью подтверждают вину Улюкаева.

В итоге Непорожный попросил снять с Улюкаева обвинения в вымогательстве, оставив только получение взятки. Прокурор запросил для экс-министра 10 лет в колонии строго режима, штраф в размере 500 млн. рублей, лишить его госнаград, а также запретить в течение 10 лет после отбытия наказания занимать госдолжности. Примерно на 500 млн рублей следствие ранее арестовало дома, автомобили и золотые слитки Улюкаева.

Для самого Улюкаева позиция прокурора стала настоящим шоком.

Он попросил суд его полностью оправдать. По словам Улюкаева, он пришёл к выводу о проведении против него тщательно спланированной провокации под руководством Сечина.

— Сейчас в моей голове сложились все странности той ситуации, которая предшествовала моей встрече с Сечиным и передаче взятки. Я понимаю, что в отношении меня была провокация, — сказал Улюкаев.

По его словам, его не удивила сумка от Сечина, потому что все его друзья знали, что он знает толк в хороших книгах и вине. По его словам, вес сумки ни о чем не говорит.

— В такую сумку легко помещаются 10–12 бутылок вина в подарочной упаковке, — пояснил Улюкаев.

По его мнению, истинная цель этой провокации заключалась в том, чтобы лишить его поста.

— До моего увольнения инвесторы должны были заплатить за 19,5% акций "Роснефти" более 710 млрд рублей, а после моего ареста за них заплатили только 692 млрд рублей, — пояснил Улюкаев. — Неслучайно письмо от 3 ноября было отправлено первому вице-премьеру Шувалову. Это говорит о том, что провокаторы полагали, что министр экономического развития уже не будет в должности.