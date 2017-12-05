"Гелендваген" сына вице-президента "ЛУКойла" выставили на торги

Скандально известный "заряженный" "мерседес" Руслана Шамсуарова может уйти с молотка за 5,2 миллиона рублей.

Росимущество выставило на торги внедорожник Mercedes-G AMG-63 Руслана Шамсуарова — сына вице-президента "ЛУКойла" Азата Шамсуарова. Автомобиль 2015 года выпуска был выставлен на торги ещё 31 октября при стартовой цене в 7,5 млн рублей. Однако желающих купить машину за такие деньги не нашлось, и 24 ноября цена была снижена до 5,2 млн рублей. Торги должны состояться уже в конце месяца, 27 декабря, по адресу: улица Деловая, д. 18, с. 1. Сейчас средняя стоимость такого же джипа на вторичном рынке колеблется в районе семи миллионов рублей.

В пресс-службе Росимущества отказались пояснить Лайфу, есть ли уже желающие купить джип со скандальной репутацией и сколько всего заявок было подано на аукцион. Вместе с тем в ведомстве уточнили, что в случае отсутствия заявок стартовая цена будет снижаться.

Не исключено, что заявку на участие подаст сам Шамсуаров-младший.

— В торгах имеет право участвовать любое лицо. Обычно, если первые торги не состоялись по каким- либо причинам, стартовая цена снижается на 30%, после повторных торгов машина может быть выставлена на публичные торги, — говорит адвокат бюро "Адвокаты и бизнес" Михаил Романов.

Ещё в конце августа в пресс-службе Росимущества Лайфу заявляли, что автомобиль Шамсуарова проходит "процедуру экспертизы для подтверждения соответствия установленным требованиям безопасности".

— Сроки реализации автомобиля обусловлены сроком действия оценки — шесть месяцев с даты оценки. Продажа автомобиля планируется до конца текущего года в электронном виде путём проведения аукциона, — сообщали в Росимуществе.

В мае 2016-го сын старшего вице-президента "ЛУКойла" Руслан Шамсуаров вместе с друзьями устроил гонки с сотрудниками ГИБДД в районе Ленинского проспекта. За рулём дорогого джипа Mercedes G-серии AMG-65, принадлежащего Шамсуарову-младшему, находился его друг Абдувахоб Маджидов, сам же сын топ-менеджера в этот момент вёл онлайн-трансляцию погони в сервисе "Перископ".

В октябре Гагаринский районный суд Москвы приговорил Шамсуарова-младшего к 300 часам обязательных работ, а также изъял его внедорожник в пользу государства. Подруга Шамсуарова — дочка крупного московского бизнесмена Мара Багдасарян — в рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции получила 10 суток административного ареста.

Однако позже Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Выяснилось, что за девушкой числится в общей сложности 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Их общая сумма превысила 180 тысяч рублей. Багдасарян приговорили к 600 часам обязательных работ и назначили 24 дня административного ареста. А 21 марта суд пожизненно лишил Багдасарян водительских прав.