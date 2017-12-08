Без пилотов и без мозгов. Квадрокоптеры всё чаще угрожают большой авиации

Министр транспорта Максим Соколов и Росавиация обеспокоены бесконтрольными полётами беспилотников над аэродромами и военными базами.

Аэродромные службы готовятся переписать правила безопасности и с помощью патрулей отлавливать в районе аэропортов нерадивых владельцев квадрокоптеров. На эти меры пошли после поручения министра транспорта Максима Соколова и предупреждения от Росавиации. Согласно документам, в России за 2017-й год вдвое выросло количество опасных ситуаций, созданных беспилотниками. Их владельцы повадились запускать свои "игрушки" близ аэропортов и военных баз, нервируя лётчиков и провоцируя опасные ситуации. Пилотам приходится идти на резкие манёвры, чтобы избежать столкновения, подвергая себя (и пассажиров) опасности.

В распоряжение Лайфа попало поручение главы Минтранса Максима Соколова и письмо руководителя Росавиации Александра Нерадько. В них собрана статистика инцидентов с беспилотниками и рекомендации, как их избежать.

Росавиация сообщает, что только за первую половину 2017-го было зарегистрировано 28 случаев, тогда как за полгода 2016-го — только 12. А за весь прошлый год насчитали 41 инцидент. Маленькие "вертушки" способны доставить множество проблем, оказавшись не в том месте: угрожают людям на земле и крупным самолётам в воздухе.

— Наибольшую угрозу для безопасности представляют случаи, когда беспилотники без разрешения запускают в районе аэродромов, — сообщает Нерадько в своём письме подчинённым в регионы.

Традиционно существенная часть происшествий приходится на весенние праздники и начало лета, когда устраивают авиационные шоу. 9 мая этого года в Хабаровске беспилотник опасно приблизился к группе самолётов, выполнявших демонстрационный полёт. А ровно год назад, на тренировке мероприятий ко Дню Победы в Екатеринбурге, беспилотник едва не стал причиной катастрофы. Экипаж ведущего вертолёта вынужден был сделать резкий манёвр, чтобы уйти от столкновения с квадрокоптером, неожиданно вынырнувшим у правого борта.

Однако и в обычные дни экипажам гражданских судов не приходится расслабляться. Окрестности аэропортов каждый год оккупируют споттеры. Так называют людей, чьё хобби — съёмка самолётов, и чем необычней, тем лучше. В былые годы споттеры мирно дежурили по периметру с фотокамерами, нацелив в небо зум-объективы. В последние годы они обзаводятся и квадрокоптерами. По словам источника Лайфа в авиаотрасли, иногда это увлечение оборачивается неприятностями.

— Во Внуково уже были опасные инциденты. Экипаж самолёта "Боинг-737" недавно докладывал, что при выполнении посадки был замечен беспилотник, летевший аккурат на уровне глиссады снижения, — говорит он. — В Шереметьево они регулярно кружат, причём залетают на территорию. Снимают стоянку самолётов, технические здания.

Но и в отдалении от аэропортов проблема не уходит.

— В прошлом году в музее-заповеднике "Куликово поле" задержали мужчину, который на малой высоте вёл БПЛА. В непосредственной близости проходила экскурсия для детей, — добавляет источник.

Проблем добавляют и организованные вылеты целых групп квадрокоптеров, не согласованные с властями. Так, в мае этого года над центром Красноярска в импровизированном воздушном параде участвовало 20 квадрокоптеров, которые летели относительно низко — всего 70 метров.

Поэтому Соколов и Росавиация рекомендуют подчинённым и всем аэропортам в стране усилить работу служб безопасности.

Среди прочего они просят рассмотреть возможность сформировать патрули из аэродромных безопасников, которые будут обходить окрестности и ловить владельцев квадрокоптеров. Авиационные чиновники собираются переписать процедуры безопасности под беспилотники, чтобы заблаговременно на расстоянии до двух километров отслеживать их появление. Кроме того, впервые в России собираются создать и опробовать единый реестр расследований авиационных происшествий с беспилотниками, куда будут собирать информацию о каждом инциденте.

Чиновники полагают: инциденты происходят по незнанию. Большинство владельцев БПЛА не в курсе правил использования воздушного пространства, и вряд ли они заглядывали в инструкции по безопасности полётов. Поэтому Росавиация рекомендует наладить работу с кружками авиамоделистов, любительскими лётными объединениями и подключить СМИ, чтобы как можно больше людей стало ответственно относиться к полётам.